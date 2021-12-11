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الإمارات تفتتح ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في القاهرة
الإمارات تفتتح ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في القاهرة
افتتحت الإمارات ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف ترسيخ نقلة نوعية في مجالات العمل المشترك وتوثيق التعاون بين القطاعات العلمية... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
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ودشن وزير التربية والتعليم الإماراتي، حسين بن إبراهيم الحمادي، ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا الإماراتية بمصر في إطار زيارة عمل رسمية لوفد تربوي ترأسه الوزير الإماراتي من أجل العمل على "تكريس مسارات جديدة من التنسيق والتعاون لتعزيز التفاهمات والخبرات في ما يتصل بتطوير التعليم بين البلدين".وبحسب وكالة أنباء الإمارات تعمل ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا الإماراتية على متابعة أوضاع الطلبة الإماراتيين في مصر بالإضافة إلى "توقيع مذكرات التفاهم التي من شأنها تحديد أوجه التعاون المشترك بما يعود بالمنفعة على طلبة كلا البلدين".وتمت الزيارة بهدف المشاركة في المؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو" في القاهرة الذي تزامن مع انعقاد منتدى التعليم العالي والبحث العلمي، الذي شمل أيضا زيارات ميدانية لمؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية في مصر.وحضر الافتتاح وفود رسمية وعلمية من كلا الجانبين، المصري والإماراتي، حيث عبر الوزير الإماراتي عن سعادته بافتتاح الملحقية الإماراتية والتي ستكون" بمثابة حلقة وصل فاعلة وحاضنة لطلبتنا الدارسين في جمهورية مصر العربية وتأتي بتوجيهات من القيادة الرشيدة واهتمامها البالغ بضرورة تكريس أفضل أطر التعاون وبناء جسور التواصل مع الأشقاء والاهتمام بتعزيز مسارات العمل التربوي المشترك توحيداً للجهود بما يحقق في المحصلة النهائية توفير بيئة تعلم محفزة لطلبتنا تهيئهم للاستحقاقات المستقبلية".ونوه الوزير الإماراتي على أن علاقة بلاده مع مصر علاقة استراتيجية وراسخة وقوية وتتطور بشكل مستمر "بفضل توجيهات قيادة البلدين وما يعزز ذلك ما يربط الشعبين من أواصر المحبة والأخوة ووحدة المصير".
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العالم العربي, مجتمع

الإمارات تفتتح ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في القاهرة

11:41 GMT 11.12.2021
© Sputnik . Ashraf Kamalمدينة القاهرة
مدينة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Sputnik . Ashraf Kamal
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افتتحت الإمارات ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف ترسيخ نقلة نوعية في مجالات العمل المشترك وتوثيق التعاون بين القطاعات العلمية في البلدين، وتبادل الخبرات مع مؤسسات التعليم العالي والارتقاء بتقديم أفضل الخدمات.
ودشن وزير التربية والتعليم الإماراتي، حسين بن إبراهيم الحمادي، ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا الإماراتية بمصر في إطار زيارة عمل رسمية لوفد تربوي ترأسه الوزير الإماراتي من أجل العمل على "تكريس مسارات جديدة من التنسيق والتعاون لتعزيز التفاهمات والخبرات في ما يتصل بتطوير التعليم بين البلدين".
وبحسب وكالة أنباء الإمارات تعمل ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا الإماراتية على متابعة أوضاع الطلبة الإماراتيين في مصر بالإضافة إلى "توقيع مذكرات التفاهم التي من شأنها تحديد أوجه التعاون المشترك بما يعود بالمنفعة على طلبة كلا البلدين".
وتمت الزيارة بهدف المشاركة في المؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو" في القاهرة الذي تزامن مع انعقاد منتدى التعليم العالي والبحث العلمي، الذي شمل أيضا زيارات ميدانية لمؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية في مصر.

ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا الإماراتية سيكون لها دورا بارزا في تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية من خلال توثيق الصلة والروابط بالجامعات والمعاهد والمراكز العلمية وتشكيل حلقة وصل بين الجامعات الإماراتية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والعمل على صياغة الاتفاقيات التي تعقد بين الجامعات الإماراتية ووزارة التعليم العالي والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي فضلاً عن تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين البلدين ومتابعة أوضاع طلبتنا وسير دراستهم واحتياجاتهم.

حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم الإماراتي
وحضر الافتتاح وفود رسمية وعلمية من كلا الجانبين، المصري والإماراتي، حيث عبر الوزير الإماراتي عن سعادته بافتتاح الملحقية الإماراتية والتي ستكون" بمثابة حلقة وصل فاعلة وحاضنة لطلبتنا الدارسين في جمهورية مصر العربية وتأتي بتوجيهات من القيادة الرشيدة واهتمامها البالغ بضرورة تكريس أفضل أطر التعاون وبناء جسور التواصل مع الأشقاء والاهتمام بتعزيز مسارات العمل التربوي المشترك توحيداً للجهود بما يحقق في المحصلة النهائية توفير بيئة تعلم محفزة لطلبتنا تهيئهم للاستحقاقات المستقبلية".
ونوه الوزير الإماراتي على أن علاقة بلاده مع مصر علاقة استراتيجية وراسخة وقوية وتتطور بشكل مستمر "بفضل توجيهات قيادة البلدين وما يعزز ذلك ما يربط الشعبين من أواصر المحبة والأخوة ووحدة المصير".
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