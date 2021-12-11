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https://arabic.sputniknews.com/20211211/البحرين-ترصد-أول-حالة-إصابة-بمتحور-أوميكرون-1053806153.html
البحرين ترصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون
البحرين ترصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون
رصدت وزارة الصحة البحرينية حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، لشخص قادم من خارج المملكة. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T11:42+0000
2021-12-11T11:42+0000
2021-12-11T11:42+0000
العالم العربي
البحرين
أوميكرون
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وأكدت وزارة الصحة البحرينية تطبيق البروتوكول المتبع في تلك الحالات من عزل صحي واتخاذ الإجراءات اللازمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية. وأشارت الوزارة إلى أنه بعد تتبع أثر المخالطين، تبين عدم وجود مخالطين لها داخل البحرين. ولفتت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي لمواجهة كورونا. ودعت وزارة الصحة البحرينية إلى أخذ اللقاح المضاد لكورونا والجرعة المنشطة منه لرفع الاستجابة المناعية وتخفيف الأعراض والمضاعفات.
https://arabic.sputniknews.com/20211110/البحرين-تعلن-عن-قرار-مهم-لمكافحة-كورونا-1050676196.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, البحرين, أوميكرون
البحرين ترصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون
رصدت وزارة الصحة البحرينية حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، لشخص قادم من خارج المملكة.
وأكدت وزارة الصحة البحرينية تطبيق البروتوكول المتبع في تلك الحالات من عزل صحي واتخاذ الإجراءات اللازمة، حسبما نقلت
وكالة الأنباء البحرينية
.
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد تتبع أثر المخالطين، تبين عدم وجود مخالطين لها داخل البحرين.
ولفتت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي لمواجهة كورونا.
ودعت وزارة الصحة البحرينية إلى أخذ اللقاح المضاد لكورونا والجرعة المنشطة منه لرفع الاستجابة المناعية وتخفيف الأعراض والمضاعفات.