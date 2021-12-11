تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211211/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-190-مسلحا-من-أنصار-الله-وتدمير-آليات-عسكرية-لها-في-مأرب-1053813020.html
التحالف العربي يعلن مقتل 190 مسلحا من "أنصار الله" وتدمير آليات عسكرية لها في مأرب
التحالف العربي يعلن مقتل 190 مسلحا من "أنصار الله" وتدمير آليات عسكرية لها في مأرب
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، مقتل قرابة 200 مسلح من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، إثر عمليات له في محافظة مأرب الغنية... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T13:27+0000
2021-12-11T13:27+0000
العالم العربي
اليمن
أنصار الله
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047749182_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_abc56fde217e2b2b7664c0c1806f87d2.jpg
وقال التحالف، حسب ما نقله عنه تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، إنه "نفذ 36 عملية استهداف ضد ميلشيا الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة".وأضاف: "تم تدمير 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم طائرة بدون طيار ومقتل 190 عنصرا".وتأتي عمليات الاستهداف ضمن دعم التحالف العربي قوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "الحوثيين" في محافظة مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر التاسع توالياً في مأرب.ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله، سيطرتها على 12 مديرية، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في محافظة مأرب ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين "الحوثيين"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-180-مسلحا-من-أنصار-الله-إثر-عمليات-في-مأرب-والجوف-1053782207.html
اليمن
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047749182_105:0:1038:700_1920x0_80_0_0_159cf36a101a8aaa19fec2c54f569a5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اليمن, أنصار الله, السعودية

التحالف العربي يعلن مقتل 190 مسلحا من "أنصار الله" وتدمير آليات عسكرية لها في مأرب

13:27 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRY
تابعنا عبر
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، مقتل قرابة 200 مسلح من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، إثر عمليات له في محافظة مأرب الغنية بالنفط.
وقال التحالف، حسب ما نقله عنه تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، إنه "نفذ 36 عملية استهداف ضد ميلشيا الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة".

وأضاف: "تم تدمير 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم طائرة بدون طيار ومقتل 190 عنصرا".

وتأتي عمليات الاستهداف ضمن دعم التحالف العربي قوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "الحوثيين" في محافظة مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر التاسع توالياً في مأرب.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله، سيطرتها على 12 مديرية، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في محافظة مأرب ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.

وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.

وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.

ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين "الحوثيين"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
التحالف العربي يعلن مقتل 180 مسلحا من "أنصار الله" إثر عمليات في مأرب والجوف
أمس, 13:19 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:54 GMT"خلاف البويضات".. شيرين تكشف للجمهور أمرا صادما حرمها الإنجاب من حسام حبيب.. فيديو
13:54 GMTمجموعة "إفكو" الروسية تستهدف منطقة الشرق الأوسط.. والإمارات في المقدمة
13:53 GMTأول قياس مباشر لتفاعل سوبرنوفا في بيئة معملية.. جزيئات نانوية ذكية قابلة للتحويل
13:45 GMTترامب يؤكد أن خطابه الذي دعا فيه أنصاره للقتال "مثل الجحيم" في هجوم الكابيتول كان "مهدئا لهم بشدة"‏
13:37 GMTهل يحسم الاتفاق النووي مع إيران التوترات في الشرق الأوسط؟
13:35 GMTمباحثات فيينا النووية تتقدم بشكل "منطقي"... باريس تقرر فتح أرشيفها الخاص بحرب التحرير الجزائرية
13:35 GMTشيرين عبد الوهاب تكشف لأول مرة أنها فكرت في الانتحار وتحكي مأساة سنوات العذاب... فيديو
13:33 GMTمايسترو مؤيد الخالدي ينشرالموسيقى العربية الأصيلة في أصقاع الأرض
13:30 GMTتبون: مظاهرات 11 ديسمبر أثبتت قوة الثورة الجزائرية ومنهجيتها
13:27 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 190 مسلحا من "أنصار الله" وتدمير آليات عسكرية لها في مأرب
13:25 GMTالإفراج عن موظفين بالصليب الأحمر بعد اختطافهما في الكونغو
13:24 GMTقرش ضخم يبكي كمحارب مصاب خرج من معركة خاسرة... فيديو
13:22 GMTهل ينجح "الخيار الثالث" الذي يطرحه الاتحاد التونسي للشغل في دفع الحوار الوطني
13:15 GMTارتفاع أسعار الذهب في مصر
13:15 GMTالأساطيل النووية المدنية الروسية... مستقبل مشرق لماض عظيم... فيديو
13:04 GMT‎ ‎حكومة دبي تصبح أول حكومة "لا ورقية" في العالم
12:59 GMTمدرب مانشستر يونايتد: لا فائدة من إقناع بوغبا بالبقاء في الفريق
12:58 GMTخبير اقتصادي: لبنان الرسمي مرحب بالمشروع الروسي لكن العبرة في التنفيذ
12:51 GMTتقرير عسكري: القيادة الجوية الأمريكية تتمسك بالقاذفات القديمة خوفا من خسارتها
12:48 GMTتشكيلة منتخب مصر المتوقعة أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب