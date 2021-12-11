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الحرس الثوري يعلن انضمام أسلحة جديدة إلى قواته
الحرس الثوري يعلن انضمام أسلحة جديدة إلى قواته
أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، انضمام 110 زوارق سريعة وقاذفات للصواريخ للقوة البحرية للحرس الثوري. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T16:04+0000
2021-12-11T16:23+0000
الحرس الثوري
إيران
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات سلامي جاءت خلال مراسم انضمام الزوارق وقاذفات الصواريخ، موضحا أن عملية الضم هذه تعتبر سابع عملية انضمام لزوارق وقطع بحرية الحرس الثوري خلال العام الأخير.وأكد حسين سلامي أن بلاده تشهد تعاظم القدرات القتالية العملانية للحرس الثوري، وإيران تتبع نهج استراتيجي يكمن في تطوير تلك القدرات بصورة هادفة وذكية، حيث أشار إلى أن بلاده رغم الحظر المفروض عليها، تمكنت من تطوير القدرات الدفاعية.وأوضح قائد الحرس الثوري الإيراني أن حكمة بلاده تكمن في التمتع بالقدرة والقوة والعيش بحرية، وإلا أن تصبح إيران أسرى الأعداء في حال اتخذت طريق الضعف.وعزا الجنرال حسين سلامي إلى "أن الاضطرابات الجارية في المنطقة إلى نتيجة مدمرة للهيمنة العسكرية والسيطرة السياسية للمستكبرين الغربيين في البلاد الإسلامية"، مشددا على أن بلاده جاهزة للدفاع باقتدار وعزة وصلابة عن مصالحها أو "مصالح مظلومي العالم"، على حد قوله.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/قائد-إيراني-لا-ننوي-الحرب-ولكن-إذا-تعرضت-البلاد-للخطر-فإن-أعداءنا-سيواجهون-ردا-قاسيا-1053815041.html
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الحرس الثوري, إيران

الحرس الثوري يعلن انضمام أسلحة جديدة إلى قواته

16:04 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 16:23 GMT 11.12.2021)
© REUTERS / Hamad I Mohammedصورة أرشيفية : زورق سريع تابع للحرس الثوري الإيراني يقترب من السفينة الأمريكية "جون س. ستينيس"، التي كانت تقترب من مضيق هرمز، إيران 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018
صورة أرشيفية : زورق سريع تابع للحرس الثوري الإيراني يقترب من السفينة الأمريكية جون س. ستينيس، التي كانت تقترب من مضيق هرمز، إيران 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / Hamad I Mohammed
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أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، انضمام 110 زوارق سريعة وقاذفات للصواريخ للقوة البحرية للحرس الثوري.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات سلامي جاءت خلال مراسم انضمام الزوارق وقاذفات الصواريخ، موضحا أن عملية الضم هذه تعتبر سابع عملية انضمام لزوارق وقطع بحرية الحرس الثوري خلال العام الأخير.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
قائد إيراني: لا ننوي الحرب ولكن إذا تعرضت البلاد للخطر فإن أعداءنا سيواجهون ردا قاسيا
14:20 GMT
وأكد حسين سلامي أن بلاده تشهد تعاظم القدرات القتالية العملانية للحرس الثوري، وإيران تتبع نهج استراتيجي يكمن في تطوير تلك القدرات بصورة هادفة وذكية، حيث أشار إلى أن بلاده رغم الحظر المفروض عليها، تمكنت من تطوير القدرات الدفاعية.
وأوضح قائد الحرس الثوري الإيراني أن حكمة بلاده تكمن في التمتع بالقدرة والقوة والعيش بحرية، وإلا أن تصبح إيران أسرى الأعداء في حال اتخذت طريق الضعف.
وعزا الجنرال حسين سلامي إلى "أن الاضطرابات الجارية في المنطقة إلى نتيجة مدمرة للهيمنة العسكرية والسيطرة السياسية للمستكبرين الغربيين في البلاد الإسلامية"، مشددا على أن بلاده جاهزة للدفاع باقتدار وعزة وصلابة عن مصالحها أو "مصالح مظلومي العالم"، على حد قوله.
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