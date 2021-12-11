الحرس الثوري يعلن انضمام أسلحة جديدة إلى قواته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات سلامي جاءت خلال مراسم انضمام الزوارق وقاذفات الصواريخ، موضحا أن عملية الضم هذه تعتبر سابع عملية انضمام لزوارق وقطع بحرية الحرس الثوري خلال العام الأخير.وأكد حسين سلامي أن بلاده تشهد تعاظم القدرات القتالية العملانية للحرس الثوري، وإيران تتبع نهج استراتيجي يكمن في تطوير تلك القدرات بصورة هادفة وذكية، حيث أشار إلى أن بلاده رغم الحظر المفروض عليها، تمكنت من تطوير القدرات الدفاعية.وأوضح قائد الحرس الثوري الإيراني أن حكمة بلاده تكمن في التمتع بالقدرة والقوة والعيش بحرية، وإلا أن تصبح إيران أسرى الأعداء في حال اتخذت طريق الضعف.وعزا الجنرال حسين سلامي إلى "أن الاضطرابات الجارية في المنطقة إلى نتيجة مدمرة للهيمنة العسكرية والسيطرة السياسية للمستكبرين الغربيين في البلاد الإسلامية"، مشددا على أن بلاده جاهزة للدفاع باقتدار وعزة وصلابة عن مصالحها أو "مصالح مظلومي العالم"، على حد قوله.
أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، انضمام 110 زوارق سريعة وقاذفات للصواريخ للقوة البحرية للحرس الثوري.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات سلامي جاءت خلال مراسم انضمام الزوارق وقاذفات الصواريخ، موضحا أن عملية الضم هذه تعتبر سابع عملية انضمام لزوارق وقطع بحرية الحرس الثوري خلال العام الأخير.
وأكد حسين سلامي أن بلاده تشهد تعاظم القدرات القتالية العملانية للحرس الثوري، وإيران تتبع نهج استراتيجي يكمن في تطوير تلك القدرات بصورة هادفة وذكية، حيث أشار إلى أن بلاده رغم الحظر المفروض عليها، تمكنت من تطوير القدرات الدفاعية.
وأوضح قائد الحرس الثوري الإيراني أن حكمة بلاده تكمن في التمتع بالقدرة والقوة والعيش بحرية، وإلا أن تصبح إيران أسرى الأعداء في حال اتخذت طريق الضعف.
وعزا الجنرال حسين سلامي إلى "أن الاضطرابات الجارية في المنطقة إلى نتيجة مدمرة للهيمنة العسكرية والسيطرة السياسية للمستكبرين الغربيين في البلاد الإسلامية"، مشددا على أن بلاده جاهزة للدفاع باقتدار وعزة وصلابة عن مصالحها أو "مصالح مظلومي العالم"، على حد قوله.