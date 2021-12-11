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https://arabic.sputniknews.com/20211211/الخارجية-الإيرانية-مستمرون-في-مباحثات-فيينا-رغم-اعتزام-أمريكا-وإسرائيل-إجراء-مناورات-مشتركة-1053815517.html
الخارجية الإيرانية: مستمرون في مباحثات فيينا رغم اعتزام أمريكا وإسرائيل إجراء مناورات مشتركة
الخارجية الإيرانية: مستمرون في مباحثات فيينا رغم اعتزام أمريكا وإسرائيل إجراء مناورات مشتركة
قال كبير المفاوضين الإيرانيين في مباحثات فيينا، علي باقري كني، اليوم السبت، إن بلاده مستمرة في التوصل لاتفاق خلال المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية،... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T14:36+0000
2021-12-11T14:36+0000
إيران
إسرائيل
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن باقري كني أن إجراء أو اعتزام إسرائيل وأمريكا إجراء مناورات عسكرية مشتركة في البحر المتوسط، لن ثني بلاده عن الاستمرار في التوصل لاتفاق في فيينا، خاصة مع بدء جولة جديدة من تلك المباحثات، منذ الخميس الماضي.وأفادت الوكالة بأن الأنباء والتقارير الواردة من فيينا، فإنه وبشهادة الطرفين لا تزال إيجابية، وإن كانت هناك محاولات أمريكية إسرائيلية دائمة إلى تعكيرها، موضحة استمرار إيران في المفاوضات وعدم انسحابها، رغم استمرار الإشاعات التي تصدر بهذا الشأن.وتتوقع إيران من الطرف المقابل القيام بتسهيل مسار المفاوضات وإظهار حسن النية، والتجسيد على أرض الواقع الرغبة الحقيقية في استمرار المفاوضات والتوصل إلى اتفاق جيد.وفي سياق متصل، حذر الجيش الإيراني، اليوم السبت، "الأعداء" من المواجهة برد قاس وصفعهم، حال تعرض البلاد للخطر.وقال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد أمير يوسف قرباني، إن "إيران لا تنوي الدخول في حرب مع أي دولة"، مؤكدا في الوقت ذاته الاستعداد للمواجهة والرد على أطماع الأعداء، وذلك حسب "وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا".وأكد أن المرشد الأعلى في إيران سيحبط حجم المؤامرة من خلال توجيهاته والاستراتيجيات التي يتخذها، مشيرا إلى أن "البحرية الأمريكية في الخليج، تنظر إلى القدرات الإيرانية بصفتها القوة المهيمنة على المنطقة، والتي لديها اليد العليا".
https://arabic.sputniknews.com/20211211/رئيسي-تواجد-إسرائيل-في-الدول-المطبعة-معها-قرب-حدود-إيران-لن-يكون-في-صالح-أحد-1053804420.html
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إيران, إسرائيل

الخارجية الإيرانية: مستمرون في مباحثات فيينا رغم اعتزام أمريكا وإسرائيل إجراء مناورات مشتركة

14:36 GMT 11.12.2021
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AP Photo / Str/HO
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قال كبير المفاوضين الإيرانيين في مباحثات فيينا، علي باقري كني، اليوم السبت، إن بلاده مستمرة في التوصل لاتفاق خلال المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن باقري كني أن إجراء أو اعتزام إسرائيل وأمريكا إجراء مناورات عسكرية مشتركة في البحر المتوسط، لن ثني بلاده عن الاستمرار في التوصل لاتفاق في فيينا، خاصة مع بدء جولة جديدة من تلك المباحثات، منذ الخميس الماضي.
رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
رئيسي: تواجد إسرائيل في الدول المطبعة معها قرب حدود إيران لن يكون في صالح أحد
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وأفادت الوكالة بأن الأنباء والتقارير الواردة من فيينا، فإنه وبشهادة الطرفين لا تزال إيجابية، وإن كانت هناك محاولات أمريكية إسرائيلية دائمة إلى تعكيرها، موضحة استمرار إيران في المفاوضات وعدم انسحابها، رغم استمرار الإشاعات التي تصدر بهذا الشأن.
وتتوقع إيران من الطرف المقابل القيام بتسهيل مسار المفاوضات وإظهار حسن النية، والتجسيد على أرض الواقع الرغبة الحقيقية في استمرار المفاوضات والتوصل إلى اتفاق جيد.
وفي سياق متصل، حذر الجيش الإيراني، اليوم السبت، "الأعداء" من المواجهة برد قاس وصفعهم، حال تعرض البلاد للخطر.
وقال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد أمير يوسف قرباني، إن "إيران لا تنوي الدخول في حرب مع أي دولة"، مؤكدا في الوقت ذاته الاستعداد للمواجهة والرد على أطماع الأعداء، وذلك حسب "وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا".
وأكد أن المرشد الأعلى في إيران سيحبط حجم المؤامرة من خلال توجيهاته والاستراتيجيات التي يتخذها، مشيرا إلى أن "البحرية الأمريكية في الخليج، تنظر إلى القدرات الإيرانية بصفتها القوة المهيمنة على المنطقة، والتي لديها اليد العليا".
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