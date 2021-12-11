الرئيس الأوكراني يؤكد مواصلة بلاده طريقها نحو الناتو

كييف - سبوتنيك. وقال زيلينسكي: "نواصل طريقنا إلى الناتو، ونحن نسير لكن هنا ثمة حاجز.. هل نراه أم لا؟ أو هذا لا يهمنا، لنتغلب على هذا الحاجز؟ لكن لا يمكن تجاوزه".هذا وطالبت موسكو واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الجمعة، بعدم نشر أنظمة أو منصات إطلاق هجومية في الدول المجاورة التي تشكل تهديدا لروسيا الاتحادية؛ حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.
هذا وطالبت موسكو واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الجمعة، بعدم نشر أنظمة أو منصات إطلاق هجومية في الدول المجاورة التي تشكل تهديدا لروسيا الاتحادية؛ حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.