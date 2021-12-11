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https://arabic.sputniknews.com/20211211/الرئيس-الأوكراني-يؤكد-موصلة-بلاده-طريقها-نحو-الناتو-1053796402.html
الرئيس الأوكراني يؤكد مواصلة بلاده طريقها نحو الناتو
الرئيس الأوكراني يؤكد مواصلة بلاده طريقها نحو الناتو
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مواصلة أوكرانيا طريقها إلى الناتو، موضحاً أن هناك "حاجز"، لا توجد طريقة للالتفاف حوله. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T00:18+0000
2021-12-11T00:19+0000
روسيا
الناتو
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كييف - سبوتنيك. وقال زيلينسكي: "نواصل طريقنا إلى الناتو، ونحن نسير لكن هنا ثمة حاجز.. هل نراه أم لا؟ أو هذا لا يهمنا، لنتغلب على هذا الحاجز؟ لكن لا يمكن تجاوزه".هذا وطالبت موسكو واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الجمعة، بعدم نشر أنظمة أو منصات إطلاق هجومية في الدول المجاورة التي تشكل تهديدا لروسيا الاتحادية؛ حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/موسكو-تطالب-واشنطن-والناتو-بضمانات-عدم-نشر-أنظمة-صاروخية-هجومية-في-الدول-المتاخمة-لروسيا-1053791059.html
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روسيا, الناتو

الرئيس الأوكراني يؤكد مواصلة بلاده طريقها نحو الناتو

00:18 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 00:19 GMT 11.12.2021)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Sputnik . Stringer
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مواصلة أوكرانيا طريقها إلى الناتو، موضحاً أن هناك "حاجز"، لا توجد طريقة للالتفاف حوله.
كييف - سبوتنيك. وقال زيلينسكي: "نواصل طريقنا إلى الناتو، ونحن نسير لكن هنا ثمة حاجز.. هل نراه أم لا؟ أو هذا لا يهمنا، لنتغلب على هذا الحاجز؟ لكن لا يمكن تجاوزه".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
موسكو تطالب واشنطن والناتو بضمانات عدم نشر أنظمة صاروخية هجومية في الدول المتاخمة لروسيا
أمس, 17:12 GMT
هذا وطالبت موسكو واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الجمعة، بعدم نشر أنظمة أو منصات إطلاق هجومية في الدول المجاورة التي تشكل تهديدا لروسيا الاتحادية؛ حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.
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