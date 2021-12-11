https://arabic.sputniknews.com/20211211/الرئيس-الإيراني-يقول-إن-طهران-جادة-في-المحادثات-النووية-التي-تجريها-مع-القوى-العالمية-1053804098.html

الرئيس الإيراني يقول إن طهران جادة في المحادثات النووية التي تجريها مع القوى العالمية

الرئيس الإيراني يقول إن طهران جادة في المحادثات النووية التي تجريها مع القوى العالمية

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن التواصل مع الجيران لمواجهة العقوبات خطوة استراتيجية لإيران، مؤكدا أن بلاده جادة في المحادثات النووية التي... 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T10:27+0000

2021-12-11T10:27+0000

2021-12-11T10:27+0000

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050180777_0:183:2995:1867_1920x0_80_0_0_e2a884630caa8c22d30d7bfafb8833eb.jpg

وأشار رئيسي، خلال اجتماع لرؤساء البعثات الإيرانية في الخارج، إلى المحادثات النووية في فيينا، وقال: "من خلال تقديم إيران نص مقترح في المحادثات، تبين للأطراف المتفاوضة أننا جادون في المفاوضات، وإذا كان الطرف الآخر مصمماً، فسيحصل اتفاق جيد"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف أن "إيران شاركت في مفاوضات فيننا بعزة واقتدار"، مؤكدا على إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في المفاوضات، حال إلغاء الحظر عن الشعب الإيراني.وكان كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، أكد في وقت سابق اليوم، أن سلوك بلاده المسؤول أبقى الاتفاق النووي حياً.ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن باقري كني قوله: "سلوك إيران المسؤول أبقى الاتفاق النووي حياً". وأضاف :"خلق جو زائف خارج غرفة المفاوضات لا يمكن أن يقوض جدية المفاوضين في التوصل إلى اتفاق يحمي حقوق ومصالح الشعب الإيراني".هذا واحتضنت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق في 2018، وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية. وتم الإعلان، الأسبوع الماضي، عن توقف فني في جولة المفاوضات.

https://arabic.sputniknews.com/20211210/وزارة-الخارجية-الأمريكية-تنفي-الإفراج-عن-أرصدة-إيران-المجمدة-والأخيرة-تعتبرها-حربا-نفسية-1053773737.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران