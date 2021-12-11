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https://arabic.sputniknews.com/20211211/الرئيس-الإيراني-يقول-إن-طهران-جادة-في-المحادثات-النووية-التي-تجريها-مع-القوى-العالمية-1053804098.html
الرئيس الإيراني يقول إن طهران جادة في المحادثات النووية التي تجريها مع القوى العالمية
الرئيس الإيراني يقول إن طهران جادة في المحادثات النووية التي تجريها مع القوى العالمية
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن التواصل مع الجيران لمواجهة العقوبات خطوة استراتيجية لإيران، مؤكدا أن بلاده جادة في المحادثات النووية التي... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T10:27+0000
2021-12-11T10:27+0000
أخبار إيران
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وأشار رئيسي، خلال اجتماع لرؤساء البعثات الإيرانية في الخارج، إلى المحادثات النووية في فيينا، وقال: "من خلال تقديم إيران نص مقترح في المحادثات، تبين للأطراف المتفاوضة أننا جادون في المفاوضات، وإذا كان الطرف الآخر مصمماً، فسيحصل اتفاق جيد"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف أن "إيران شاركت في مفاوضات فيننا بعزة واقتدار"، مؤكدا على إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في المفاوضات، حال إلغاء الحظر عن الشعب الإيراني.وكان كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، أكد في وقت سابق اليوم، أن سلوك بلاده المسؤول أبقى الاتفاق النووي حياً.ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن باقري كني قوله: "سلوك إيران المسؤول أبقى الاتفاق النووي حياً". وأضاف :"خلق جو زائف خارج غرفة المفاوضات لا يمكن أن يقوض جدية المفاوضين في التوصل إلى اتفاق يحمي حقوق ومصالح الشعب الإيراني".هذا واحتضنت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق في 2018، وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية. وتم الإعلان، الأسبوع الماضي، عن توقف فني في جولة المفاوضات.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/وزارة-الخارجية-الأمريكية-تنفي-الإفراج-عن-أرصدة-إيران-المجمدة-والأخيرة-تعتبرها-حربا-نفسية-1053773737.html
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أخبار إيران

الرئيس الإيراني يقول إن طهران جادة في المحادثات النووية التي تجريها مع القوى العالمية

10:27 GMT 11.12.2021
© REUTERS / DIDOR SADULLOEVالرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / DIDOR SADULLOEV
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن التواصل مع الجيران لمواجهة العقوبات خطوة استراتيجية لإيران، مؤكدا أن بلاده جادة في المحادثات النووية التي تجريها مع القوى العالمية.
وأشار رئيسي، خلال اجتماع لرؤساء البعثات الإيرانية في الخارج، إلى المحادثات النووية في فيينا، وقال: "من خلال تقديم إيران نص مقترح في المحادثات، تبين للأطراف المتفاوضة أننا جادون في المفاوضات، وإذا كان الطرف الآخر مصمماً، فسيحصل اتفاق جيد"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
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أمس, 10:54 GMT
وأضاف أن "إيران شاركت في مفاوضات فيننا بعزة واقتدار"، مؤكدا على إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في المفاوضات، حال إلغاء الحظر عن الشعب الإيراني.
وكان كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، أكد في وقت سابق اليوم، أن سلوك بلاده المسؤول أبقى الاتفاق النووي حياً.
ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن باقري كني قوله: "سلوك إيران المسؤول أبقى الاتفاق النووي حياً". وأضاف :"خلق جو زائف خارج غرفة المفاوضات لا يمكن أن يقوض جدية المفاوضين في التوصل إلى اتفاق يحمي حقوق ومصالح الشعب الإيراني".
هذا واحتضنت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق في 2018، وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية. وتم الإعلان، الأسبوع الماضي، عن توقف فني في جولة المفاوضات.
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