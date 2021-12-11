الزيودي لـ"سبوتنيك": الإمارات تستحوذ على نحو 90% من الاستثمارات الروسية في المنطقة

موسكو - سبوتنيك. وقال الزيودي لوكالة "سبوتنيك" في إطار مشاركته بمؤتمر الصادرات الروسية: "هناك اهتمام كبير من دول الإمارات بالاستثمار في روسيا، وكذلك اهتمام كبير من الجانب الروسي بالاستثمار في الإمارات".وتابع الزيودي:وأضاف الوزير الإماراتي: "وأيضا إذا تحدثنا على عدد الشركات الروسية الموجودة في الإمارات فقد وصل العدد إلى 4 آلاف شركة تقريبا، ونحن مستثمرون في عدة قطاعات لدى الجانب الروسي، مستثمرون في قطاع البتروكيماويات، النفط والغاز، صناعات السيارات، والموانئ".
أعلن وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، وجود اهتمام إماراتي وروسي بتبادل الاستثمار، مشيرا إلى أن نحو 90 في المئة من الاستثمارات الروسية موجودة في الإمارات.
موسكو - سبوتنيك. وقال الزيودي لوكالة "سبوتنيك" في إطار مشاركته بمؤتمر الصادرات الروسية: "هناك اهتمام كبير من دول الإمارات بالاستثمار في روسيا، وكذلك اهتمام كبير من الجانب الروسي بالاستثمار في الإمارات".
"وإذا تحدثنا في الإطار العام فان 90 في المئة من الاستثمارات الروسية موجودة في دولة الإمارات، و80 في المئة من استثمارات الوطن العربي في روسيا من الإمارات وهذا يبين مدى قوة العلاقة بين الدولتين".
وأضاف الوزير الإماراتي: "وأيضا إذا تحدثنا على عدد الشركات الروسية الموجودة في الإمارات فقد وصل العدد إلى 4 آلاف شركة تقريبا، ونحن مستثمرون في عدة قطاعات لدى الجانب الروسي، مستثمرون في قطاع البتروكيماويات، النفط والغاز، صناعات السيارات، والموانئ".