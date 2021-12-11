https://arabic.sputniknews.com/20211211/الشاب-خالد-يسبب-أزمة-قبل-مباراة-حاسمة-بين-الجزائر-والمغرب-في-كأس-العرب-------1053825028.html

الشاب خالد يسبب أزمة قبل مباراة "حاسمة" بين الجزائر والمغرب في كأس العرب

الشاب خالد يسبب أزمة قبل مباراة "حاسمة" بين الجزائر والمغرب في كأس العرب

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع أغنية للنجم الجزائري الشاب خالد، تدعم المنتخب المغربي في منافسة كأس العرب، الأمر الذي أثار موجة واسعة من ردود... 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T18:49+0000

2021-12-11T18:49+0000

2021-12-11T18:49+0000

العالم العربي

رياضة

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وشارك الكثيرون أغنية للشباب خالد تشج المنتخب المغربي، وأشاروا في التعليقات إلى أن هذه الأغنية هي أغنية جديدة أطلقها النجم الجزائري دعما للفريق المغربي، بالتزامن مع المباراة الحاسمة التي تجمع فريقي البلدين اليوم.وأطلق المغردون على الأغنية اسم "المغرب للأبد" حيث تغنى فيها النجم الجزائري الشاب خالد بقوة المنتخب المغربي منذ انطلاق منافسة "كأس العرب"، على حد زعمهم.وطالب بعض المعلقين والناشطين في منشوراتهم بمحاكمة الشاب خالد بسبب الأغنية، مشيرين إلى أن الأغنية من كلمات وإنتاج مصعب المغربي.وبحسب موقع "أوراس"، فإن الأغنية ليست جديدة، بل تعود إلى عام 2019، حيث أطلق الشاب خالد الأغنية قبل بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2019.لكن الأغنية كانت قد أثارت جدلا أيضا عند تاريخ إطلاقها قبل عامين، حيث استغرب الكثيرون دعمه منتخب المغرب وليس منتخب بلاده.تنتظر الجماهير العربية بفارغ الصبر الديربي المغربي الذي سيجمع المنتخبان الجزائري والمغربي في ربع نهائي كأس العرب المقام في قطر.وستواجه الجزائر نظيرتها المغرب على ملعب "الثمامة" ضمن ربع النهائي من منافسة كأس العرب، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.كما تنتظر الجماهير العربية متابعة نجوم الكرة الجزائرية والمغربية على غرار براهيمي وبلايلي من الجزائر والحفيظي من جانب المغرب.ورشّح عدد من التقنيين، بأن الفائز من مباراة اليوم سينشط بنسبة كبيرة النهائي المنتظر، وقد يكون بطلا للمنافسة العربية، بعدما أكد المنتخبان في أكثر من مناسبة أنهما الأقوى على الإطلاق، بحسب الصحيفة.

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العالم العربي, رياضة