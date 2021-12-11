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https://arabic.sputniknews.com/20211211/الشاب-خالد-يسبب-أزمة-قبل-مباراة-حاسمة-بين-الجزائر-والمغرب-في-كأس-العرب-------1053825028.html
الشاب خالد يسبب أزمة قبل مباراة "حاسمة" بين الجزائر والمغرب في كأس العرب
الشاب خالد يسبب أزمة قبل مباراة "حاسمة" بين الجزائر والمغرب في كأس العرب
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع أغنية للنجم الجزائري الشاب خالد، تدعم المنتخب المغربي في منافسة كأس العرب، الأمر الذي أثار موجة واسعة من ردود... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T18:49+0000
2021-12-11T18:49+0000
العالم العربي
رياضة
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وشارك الكثيرون أغنية للشباب خالد تشج المنتخب المغربي، وأشاروا في التعليقات إلى أن هذه الأغنية هي أغنية جديدة أطلقها النجم الجزائري دعما للفريق المغربي، بالتزامن مع المباراة الحاسمة التي تجمع فريقي البلدين اليوم.وأطلق المغردون على الأغنية اسم "المغرب للأبد" حيث تغنى فيها النجم الجزائري الشاب خالد بقوة المنتخب المغربي منذ انطلاق منافسة "كأس العرب"، على حد زعمهم.وطالب بعض المعلقين والناشطين في منشوراتهم بمحاكمة الشاب خالد بسبب الأغنية، مشيرين إلى أن الأغنية من كلمات وإنتاج مصعب المغربي.وبحسب موقع "أوراس"، فإن الأغنية ليست جديدة، بل تعود إلى عام 2019، حيث أطلق الشاب خالد الأغنية قبل بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2019.لكن الأغنية كانت قد أثارت جدلا أيضا عند تاريخ إطلاقها قبل عامين، حيث استغرب الكثيرون دعمه منتخب المغرب وليس منتخب بلاده.تنتظر الجماهير العربية بفارغ الصبر الديربي المغربي الذي سيجمع المنتخبان الجزائري والمغربي في ربع نهائي كأس العرب المقام في قطر.وستواجه الجزائر نظيرتها المغرب على ملعب "الثمامة" ضمن ربع النهائي من منافسة كأس العرب، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.كما تنتظر الجماهير العربية متابعة نجوم الكرة الجزائرية والمغربية على غرار براهيمي وبلايلي من الجزائر والحفيظي من جانب المغرب.ورشّح عدد من التقنيين، بأن الفائز من مباراة اليوم سينشط بنسبة كبيرة النهائي المنتظر، وقد يكون بطلا للمنافسة العربية، بعدما أكد المنتخبان في أكثر من مناسبة أنهما الأقوى على الإطلاق، بحسب الصحيفة.
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العالم العربي, رياضة

الشاب خالد يسبب أزمة قبل مباراة "حاسمة" بين الجزائر والمغرب في كأس العرب

18:49 GMT 11.12.2021
© Rotanaالشاب خالد
الشاب خالد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Rotana
تابعنا عبر
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع أغنية للنجم الجزائري الشاب خالد، تدعم المنتخب المغربي في منافسة كأس العرب، الأمر الذي أثار موجة واسعة من ردود الأفعال المتباينة بسبب التوتر الحاصل بين البلدين في الفترة الأخيرة.
وشارك الكثيرون أغنية للشباب خالد تشج المنتخب المغربي، وأشاروا في التعليقات إلى أن هذه الأغنية هي أغنية جديدة أطلقها النجم الجزائري دعما للفريق المغربي، بالتزامن مع المباراة الحاسمة التي تجمع فريقي البلدين اليوم.
وأطلق المغردون على الأغنية اسم "المغرب للأبد" حيث تغنى فيها النجم الجزائري الشاب خالد بقوة المنتخب المغربي منذ انطلاق منافسة "كأس العرب"، على حد زعمهم.
وطالب بعض المعلقين والناشطين في منشوراتهم بمحاكمة الشاب خالد بسبب الأغنية، مشيرين إلى أن الأغنية من كلمات وإنتاج مصعب المغربي.
وبحسب موقع "أوراس"، فإن الأغنية ليست جديدة، بل تعود إلى عام 2019، حيث أطلق الشاب خالد الأغنية قبل بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2019.
لكن الأغنية كانت قد أثارت جدلا أيضا عند تاريخ إطلاقها قبل عامين، حيث استغرب الكثيرون دعمه منتخب المغرب وليس منتخب بلاده.
تنتظر الجماهير العربية بفارغ الصبر الديربي المغربي الذي سيجمع المنتخبان الجزائري والمغربي في ربع نهائي كأس العرب المقام في قطر.
وستواجه الجزائر نظيرتها المغرب على ملعب "الثمامة" ضمن ربع النهائي من منافسة كأس العرب، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.
كما تنتظر الجماهير العربية متابعة نجوم الكرة الجزائرية والمغربية على غرار براهيمي وبلايلي من الجزائر والحفيظي من جانب المغرب.
ورشّح عدد من التقنيين، بأن الفائز من مباراة اليوم سينشط بنسبة كبيرة النهائي المنتظر، وقد يكون بطلا للمنافسة العربية، بعدما أكد المنتخبان في أكثر من مناسبة أنهما الأقوى على الإطلاق، بحسب الصحيفة.
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جماهير منتخب الجزائر - سبوتنيك عربيمباراة المغرب 0 X الجزائر 0 في ربع نهائي كأس العرب18:38 GMT
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