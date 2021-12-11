الصين تعلن رصد حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في أحد أقاليمها

وحسب بيان صادر عن لجنة الصحة بإقليم قوانغودونغ، تم تسجيل إصابة أحد الأشخاص بسلالة إنفلونزا الطيور إتش5 إن 6 في مدينة هويتشو.وأوضح البيان أن الإصابة تم اكتشافها لدى رجل يبلغ من العمر 68 عاما، مؤكدا أنه "يخضع للعلاج في المستشفى"، وفقا لرويترز.لكن البيان نقل عن من وصفهم بالخبراء تأكيدهم أن "خطر انتقال العدوى سيكون منخفضا في هذه المرحلة".ووفقا له فقد نصح الخبراء المواطنين بضرورة "توخي الحذر واتخاذ إجراءات وقائية مثل تجنب الذهاب إلى الأسواق، التي تبيع الدواجن الحية".وعلل البيان تلك المطالب بأنه "من المحتمل حدوث إصابات بسلالتي إتش5 إن 6 وإتش9 إن2 خلال الشتاء والربيع".وكان الخبراء قد توقعوا تحور إحدى سلالات فيروس إنفلونزا الطيور، لتكون أكثر عدوى للبشر، وذلك عقب حدوث قفزة في عدد المصابين بفيروس إنفلونزا الطيور إتش5 إن 6 في الصين هذا العام.وأكدت بيانات حكومية صينية أن عددا من المصابين بفيروس إنفلونزا الطيور في البلاد، هذا العام، وتحديدا بسلالة إتش5 إن 6، قد فارقوا الحياة.