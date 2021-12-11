الغويل: أتوقع إزاحة موعد الانتخابات الرئاسية من 3 إلى 4 أشهر

القاهرة، 11 ديسمبر - سبوتنيك. وأشار سلامة الغويل إلى أنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها المقرر، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بدعوى أن ذلك يعطي الليبيين الفرصة لإنتاج جسم سياسي.وقال الغويل في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه "من الصعب التكهن [بمصير الانتخابات]، لكن أتوقع إزاحة الموعد بقدر من ثلاثة إلى أربعة أشهر".وذكر سلامة الغويل في المقابلة أن تأجيل هذه الانتخابات يعقد من الأوضاع السياسية في بلاده، من ناحية، في وقت يمكنه فيه منح الناس وقت للوصول إلى قناعة بعضها البعض لتقليل مخاطر القيام بالانتخابات.وأوضح أن "المقصود المرشحين والقوى السياسية التي تقف وراءهم، فهناك مجموعة من المرشحين المستقلين وهناك مرشحون تقف وراءهم قوى سياسية ومرشحون تقف وراءهم دول"، على حد قوله.وفي السياق نفسه، أيد وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الليبي والمرشح للانتخابات الرئاسية، سلامة الغويل، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وقال "أنا مع إجرائها في 24 ديسمبر، حتى تعطي فرصة حقيقية لليبيين لإنتاج جسم وحتى لو كان هذا الجسم به بعض التشوية".