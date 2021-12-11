تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211211/الغويل-الليبيون-محظوظون-لعودة-ستيفاني-ويليامز-مجددا-للعمل-على-الملف-الليبي-1053829876.html
الغويل: الليبيون محظوظون لعودة ستيفاني ويليامز مجددا للعمل على الملف الليبي
الغويل: الليبيون محظوظون لعودة ستيفاني ويليامز مجددا للعمل على الملف الليبي
أكد وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الليبي، والمرشح للانتخابات الرئاسية، سلامة الغويل، أنه من حسن حظ الشعب الليبي أن تأتي ستيفاني ويليامز، كمستشارة أممية خاصة لشؤون... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T21:37+0000
2021-12-11T21:37+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/1049046537_0:34:667:409_1920x0_80_0_0_180518352df9c275d838289f67ccd10d.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال الغويل في مقابلة مع "سبوتنيك": "ربما يكون من حظ الليبيين أن تأتي ستيفاني ويليامز ويستقيل السيد كوبيش، لأن ستيفاني تعرف الملف جيدا وهي شخصية قوية وسبرت أغوار الليبيين وتعرف التعامل معهم وأنتجت مشروعا، وإن كان فيه خلل".وتابع الغويل "أتوقع أن تكون قادرة على إنتاج مشروع سياسي لليبيا بحكم تجاربها وبحكم قوة الدولة التي تنتمى لها، وبحكم استعدادها للوصول إلى نتيجة، ولأنها قادرة على إنتاج حالة من التوافق بين الأطراف الليبية".وأضاف "تقديري أن ستيفاني في طريقها للإعلان عنها رسميا كمبعوثة أممية إلى ليبيا، وأنا أؤيد تعيينها عن أي شخصية عالمية أخرى".وردا على سؤال حول رأيه في عمل البعثة الأممية إلى ليبيا، قال الغويل إنه يعتبر عمل البعثة ناجحا.وأوضح الغويل أن ليبيا ليس أمامها إلا شرعية الأمم المتحدة بسبب اختلاف القوى العالمية والإقليمية حول ليبيا.والأسبوع الماضي قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين المبعوثة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز كمستشارة خاصة له في ليبيا.ويأتي التعيين في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة الشهر الماضي، استقالة مبعوثها إلى ليبيا، يان كوبيش، مؤكدة العمل على شغل الفراغ الذي سيخلفه بشكل سريع، ومجددة التأكيد على دعم البلاد فنيا في إدارة العملية الانتخابية.وتأتي استقالة كوييش وتعيين ويليامز مستشارة لغوتيريش، قبل شهر من انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية التي تعقد بموجب الخطة التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة ولكنها لا تزال تحاط بجدل بين الأطراف السياسية حول الأرضية القانونية التي تبنى عليها.ومن المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن الفوضية العليا للانتخابات أعلنت اليوم السبت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.وسجل 98 شخصا أسمائهم لخوض الانتخابات الرئاسية الليبية، أبرزهم رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في ليبيا وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/1049046537_0:0:667:501_1920x0_80_0_0_662cec4c3791e794d8d4a59665841f82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

الغويل: الليبيون محظوظون لعودة ستيفاني ويليامز مجددا للعمل على الملف الليبي

21:37 GMT 11.12.2021
© Photoوزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور سلامة الغويل
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور سلامة الغويل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Photo
تابعنا عبر
أكد وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الليبي، والمرشح للانتخابات الرئاسية، سلامة الغويل، أنه من حسن حظ الشعب الليبي أن تأتي ستيفاني ويليامز، كمستشارة أممية خاصة لشؤون ليبيا، بعد استقالة، يان كوبيش، من مصب المبعوث الأممي إلى ليبيا.
القاهرة- سبوتنيك. وقال الغويل في مقابلة مع "سبوتنيك": "ربما يكون من حظ الليبيين أن تأتي ستيفاني ويليامز ويستقيل السيد كوبيش، لأن ستيفاني تعرف الملف جيدا وهي شخصية قوية وسبرت أغوار الليبيين وتعرف التعامل معهم وأنتجت مشروعا، وإن كان فيه خلل".
وتابع الغويل "أتوقع أن تكون قادرة على إنتاج مشروع سياسي لليبيا بحكم تجاربها وبحكم قوة الدولة التي تنتمى لها، وبحكم استعدادها للوصول إلى نتيجة، ولأنها قادرة على إنتاج حالة من التوافق بين الأطراف الليبية".
وأضاف "تقديري أن ستيفاني في طريقها للإعلان عنها رسميا كمبعوثة أممية إلى ليبيا، وأنا أؤيد تعيينها عن أي شخصية عالمية أخرى".
وردا على سؤال حول رأيه في عمل البعثة الأممية إلى ليبيا، قال الغويل إنه يعتبر عمل البعثة ناجحا.
وتابع: "أعتبرها قدمت شيئا لأنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، ونحن في دولة منهارة، ودولة تتقاذفها الأمواج، وتجرب فيها كل الدول قدراتها، بعد أن كانت دولة لها قدراتها ولها سيادة، وبالتالي ستيفاني قدمت مشروعا وأنا أؤيد المشروع الذي قدمته ستيفاني".
وأوضح الغويل أن ليبيا ليس أمامها إلا شرعية الأمم المتحدة بسبب اختلاف القوى العالمية والإقليمية حول ليبيا.
والأسبوع الماضي قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين المبعوثة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز كمستشارة خاصة له في ليبيا.
ويأتي التعيين في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة الشهر الماضي، استقالة مبعوثها إلى ليبيا، يان كوبيش، مؤكدة العمل على شغل الفراغ الذي سيخلفه بشكل سريع، ومجددة التأكيد على دعم البلاد فنيا في إدارة العملية الانتخابية.
وتأتي استقالة كوييش وتعيين ويليامز مستشارة لغوتيريش، قبل شهر من انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية التي تعقد بموجب الخطة التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة ولكنها لا تزال تحاط بجدل بين الأطراف السياسية حول الأرضية القانونية التي تبنى عليها.
ومن المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن الفوضية العليا للانتخابات أعلنت اليوم السبت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
وقالت المفوضية العليا للانتخابات في بيان "نظرا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها فإن المفوضية سوف تحرص على استنفاذ جميع طريق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها".
وسجل 98 شخصا أسمائهم لخوض الانتخابات الرئاسية الليبية، أبرزهم رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في ليبيا وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
23:00 GMTعشرات الآلاف في فيينا يحتجون ضد قيود كورونا ويهاجمون الصحفيين
22:28 GMTأهداف المباراة الملحمية بين الجزائر والمغرب.. فيديو
21:59 GMTحلب تطوي حقبة الحرب وتنصب خليفة لمطرانها المختطف "بولص يازجي".. صور
21:45 GMTكيف تحسب المعدل الآمن لضربات قلبك؟
21:44 GMTترامب يكشف حقيقة رغبة نتنياهو في توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين
21:37 GMTالغويل: الليبيون محظوظون لعودة ستيفاني ويليامز مجددا للعمل على الملف الليبي
21:12 GMTعصير واحد يخفف من أعراض النقرس المزعجة
21:11 GMTشيرين عبد الوهاب: أنا مش مريضة نفسية وكنت بعاقب نفسي.. فيديو
20:58 GMTبرلمانيون ليبيون يكشفون السيناريوهات المحتملة لما بعد 24 ديسمبر
20:57 GMTأول آلة للانتحار تخضع للتجارب بداية عام 2020... إلى أين تتجه البشرية... صور وفيديو
20:54 GMTزلزال قوي يضرب جنوب شرقي إيران
20:43 GMTممثلة مصرية: ندمانة على مشاهدي العارية في بعض الأفلام
20:35 GMT"قرار أم تهديد".. ماذا وراء التوجه الأمريكي لفرض عقوبات على قيادات سودانية؟
20:24 GMTبريطانيا تصدر تراخيص صيد لسفن بهدف حل النزاع مع فرنسا
20:12 GMTمصر تعزي أمريكا في ضحايا الإعصار
20:06 GMTقلب يزن 180 كيلوغراما لمخلوق أكبر من 340 فيلا... أسطورة تعيش على الأرض... صور وفيديو
20:01 GMTالغويل: نأمل أن يكون لروسيا دور في تقريب وجهات النظر بين الليبيين
19:59 GMTموعد نصف نهائي كأس العرب بين مصر وتونس
19:44 GMTمستشار ألمانيا يدعو أعضاء حزبه لمساندة الائتلاف الحاكم
19:40 GMTالغويل: أتوقع إزاحة موعد الانتخابات الرئاسية من 3 إلى 4 أشهر