الغويل: نأمل أن يكون لروسيا دور في تقريب وجهات النظر بين الليبيين

القاهرة- سبوتنيك. وقال الغويل في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "روسيا تحقق التوازن بين القطب الغربي والقطب الشرقي وتمنع نفوذ القطب الواحد على المستوى العالمي".وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، قال الغويل "أنا أدعو أن يكون بالتوافق"، موضحا ممارسة النفوذ الروسي أو نفوذ أي دولة في العالم يجب أن يكون بالتوافق بين الليبيين وليس بالمغالبة بين طرف على حساب طرف، لأن ذلك ينتج مزيدا من الصراعات".وأعرب الغويل عن أمله في أن يكون الدور الروسي في ليبيا مركزا على تقريب وجهات النظر بين الليبيين.
أكد وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الليبي والمرشح للانتخابات الرئاسية، سلامة الغويل، أن روسيا لم يكن لها تدخل سلبي في ليبيا على مر التاريخ، معربا عن أمله في أن يكون لموسكو دور في تقريب وجهات النظر بين الليبيين خلال المرحلة المقبلة.
القاهرة- سبوتنيك. وقال الغويل في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "روسيا تحقق التوازن بين القطب الغربي والقطب الشرقي وتمنع نفوذ القطب الواحد على المستوى العالمي".
وأضاف: "يكفي أن روسيا لم يكن لها تدخل سلبي على مر التاريخ في ليبيا، وهي رأفت المسيرة السياسية للشعب الليبي قدر الإمكان".
وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، قال الغويل "أنا أدعو أن يكون بالتوافق"، موضحا ممارسة النفوذ الروسي أو نفوذ أي دولة في العالم يجب أن يكون بالتوافق بين الليبيين وليس بالمغالبة بين طرف على حساب طرف، لأن ذلك ينتج مزيدا من الصراعات".
وأعرب الغويل عن أمله في أن يكون الدور الروسي في ليبيا مركزا على تقريب وجهات النظر بين الليبيين.