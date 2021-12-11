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https://arabic.sputniknews.com/20211211/الفلسطينيون-بالضفة-الغربية-يصوتون-في-الانتخابات-البلدية-وغزة-تقاطع-1053803397.html
الفلسطينيون بالضفة الغربية يصوتون في الانتخابات البلدية.. وغزة تقاطع
الفلسطينيون بالضفة الغربية يصوتون في الانتخابات البلدية.. وغزة تقاطع
يصوت الفلسطينيون بالضفة الغربية، اليوم السبت في الانتخابات البلدية، التي من المفترض أن يشارك فيها أكثر من 400 ألف فلسطيني. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T09:57+0000
2021-12-11T09:57+0000
حركة حماس
الانتخابات المحلية الفلسطينية
محمود عباس أبو مازن
الانتخابات الفلسطينية 2021
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وحسب بيانات فلسطينية فقد تمت دعوة أكثر من 400 ألف فلسطيني لترشيح ممثليهم في 154 قرية في الضفة الغربية.يأتي ذلك في الوقت الذي لم يجر أي اقتراع في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حكومة حركة "حماس".ووفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فإن نسبة الاقتراع في "المرحلة الأولى" بلغت 11.3% حتى الساعة العاشرة صباحاً.وقال بيان صادر عن اللجنة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية "وصل عددهم حتى العاشرة صباحا إلى 45844، من مجمل أصحاب حق الاقتراع، البالغ عددهم 405687 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت".ويصوت فلسطينيو الضفة الغربية في 222 مركز اقتراع، في 154 هيئة محلية، حيث أكد بيان اللجنة أنها "ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت 11 ديسمبر/ كانون أول 2021.وكان متحدث باسم حماس، التي قاطعت بالفعل الانتخابات البلدية السابقة في 2012 و2017 ، قد أكد في بيان أن حركته "ترفض المشاركة في الانتخابات الفرعية المصممة لحركة فتح وتنظمها السلطة الفلسطينية، مطالبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعادة تحديد موعد الانتخابات الملغاة هذا الصيف".وقد أجل أبو مازن البالغ من العمر 86 عاما، الانتخابات الرئاسية والتشريعية بسبب ما وصفها بـ "العراقيل التي تفرضها إسرائيل على تنظيم التصويت للفلسطينيين في القدس الشرقية"، ليتهمه خصومه، وفي مقدمتهم حماس، باستخدام الوضع في القدس الشرقية ذريعة لتجنب الهزيمة في الانتخابات، وهو اتهام نفاه.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/مع-قرب-انطلاقها-في-الضفة-هل-تمهد-الانتخابات-المحلية-الفلسطينية-إلى-انتخابات-عامة؟-1050745564.html
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حركة حماس, الانتخابات المحلية الفلسطينية, محمود عباس أبو مازن, الانتخابات الفلسطينية 2021

الفلسطينيون بالضفة الغربية يصوتون في الانتخابات البلدية.. وغزة تقاطع

09:57 GMT 11.12.2021
© alresalah.psانتخابات محلية في الأراضي الفلسطينية، صورة أرشيفية
انتخابات محلية في الأراضي الفلسطينية، صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© alresalah.ps
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يصوت الفلسطينيون بالضفة الغربية، اليوم السبت في الانتخابات البلدية، التي من المفترض أن يشارك فيها أكثر من 400 ألف فلسطيني.
وحسب بيانات فلسطينية فقد تمت دعوة أكثر من 400 ألف فلسطيني لترشيح ممثليهم في 154 قرية في الضفة الغربية.
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2021
مع قرب انطلاقها في الضفة... هل تمهد الانتخابات المحلية الفلسطينية إلى انتخابات عامة؟
18 نوفمبر, 19:20 GMT
يأتي ذلك في الوقت الذي لم يجر أي اقتراع في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حكومة حركة "حماس".
ووفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فإن نسبة الاقتراع في "المرحلة الأولى" بلغت 11.3% حتى الساعة العاشرة صباحاً.
وقال بيان صادر عن اللجنة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية "وصل عددهم حتى العاشرة صباحا إلى 45844، من مجمل أصحاب حق الاقتراع، البالغ عددهم 405687 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت".
ويصوت فلسطينيو الضفة الغربية في 222 مركز اقتراع، في 154 هيئة محلية، حيث أكد بيان اللجنة أنها "ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت 11 ديسمبر/ كانون أول 2021.
وكان متحدث باسم حماس، التي قاطعت بالفعل الانتخابات البلدية السابقة في 2012 و2017 ، قد أكد في بيان أن حركته "ترفض المشاركة في الانتخابات الفرعية المصممة لحركة فتح وتنظمها السلطة الفلسطينية، مطالبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعادة تحديد موعد الانتخابات الملغاة هذا الصيف".
وقد أجل أبو مازن البالغ من العمر 86 عاما، الانتخابات الرئاسية والتشريعية بسبب ما وصفها بـ "العراقيل التي تفرضها إسرائيل على تنظيم التصويت للفلسطينيين في القدس الشرقية"، ليتهمه خصومه، وفي مقدمتهم حماس، باستخدام الوضع في القدس الشرقية ذريعة لتجنب الهزيمة في الانتخابات، وهو اتهام نفاه.
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