https://arabic.sputniknews.com/20211211/الفلسطينيون-بالضفة-الغربية-يصوتون-في-الانتخابات-البلدية-وغزة-تقاطع-1053803397.html

الفلسطينيون بالضفة الغربية يصوتون في الانتخابات البلدية.. وغزة تقاطع

الفلسطينيون بالضفة الغربية يصوتون في الانتخابات البلدية.. وغزة تقاطع

يصوت الفلسطينيون بالضفة الغربية، اليوم السبت في الانتخابات البلدية، التي من المفترض أن يشارك فيها أكثر من 400 ألف فلسطيني. 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T09:57+0000

2021-12-11T09:57+0000

2021-12-11T09:57+0000

حركة حماس

الانتخابات المحلية الفلسطينية

محمود عباس أبو مازن

الانتخابات الفلسطينية 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102032/08/1020320807_0:9:1197:682_1920x0_80_0_0_bb8b47507a2a2c581d5d823c24b7b44c.jpg

وحسب بيانات فلسطينية فقد تمت دعوة أكثر من 400 ألف فلسطيني لترشيح ممثليهم في 154 قرية في الضفة الغربية.يأتي ذلك في الوقت الذي لم يجر أي اقتراع في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حكومة حركة "حماس".ووفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فإن نسبة الاقتراع في "المرحلة الأولى" بلغت 11.3% حتى الساعة العاشرة صباحاً.وقال بيان صادر عن اللجنة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية "وصل عددهم حتى العاشرة صباحا إلى 45844، من مجمل أصحاب حق الاقتراع، البالغ عددهم 405687 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت".ويصوت فلسطينيو الضفة الغربية في 222 مركز اقتراع، في 154 هيئة محلية، حيث أكد بيان اللجنة أنها "ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت 11 ديسمبر/ كانون أول 2021.وكان متحدث باسم حماس، التي قاطعت بالفعل الانتخابات البلدية السابقة في 2012 و2017 ، قد أكد في بيان أن حركته "ترفض المشاركة في الانتخابات الفرعية المصممة لحركة فتح وتنظمها السلطة الفلسطينية، مطالبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعادة تحديد موعد الانتخابات الملغاة هذا الصيف".وقد أجل أبو مازن البالغ من العمر 86 عاما، الانتخابات الرئاسية والتشريعية بسبب ما وصفها بـ "العراقيل التي تفرضها إسرائيل على تنظيم التصويت للفلسطينيين في القدس الشرقية"، ليتهمه خصومه، وفي مقدمتهم حماس، باستخدام الوضع في القدس الشرقية ذريعة لتجنب الهزيمة في الانتخابات، وهو اتهام نفاه.

https://arabic.sputniknews.com/20211118/مع-قرب-انطلاقها-في-الضفة-هل-تمهد-الانتخابات-المحلية-الفلسطينية-إلى-انتخابات-عامة؟-1050745564.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

حركة حماس, الانتخابات المحلية الفلسطينية, محمود عباس أبو مازن, الانتخابات الفلسطينية 2021