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https://arabic.sputniknews.com/20211211/الفيزيائي-لاسينا-زيربو-رئيسا-لوزراء-بوركينا-فاسو-1053804881.html
الفيزيائي لاسينا زيربو رئيسا لوزراء بوركينا فاسو
الفيزيائي لاسينا زيربو رئيسا لوزراء بوركينا فاسو
عين رئيس بوركينا فاسو، روش كابوري، الأمين التنفيذي السابق لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لاسينا زيربو، رئيسا للوزراء، خلفا لكريستوف دابيري الذي... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T10:43+0000
2021-12-11T10:43+0000
العالم
بوركينا فاسو
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القاهرة - سبوتنيك. وتتمثل المهمة الرئيسية لزيربو في بناء فريق محكم ومقاتل لمساعدة البلاد على استعادة السيطرة على الوضع الأمني المتدهور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو.وعمل زيربو في السابق أمينا تنفيذيا لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في الفترة بين آب/أغسطس 2013 و2021، ثم أصبح سكرتيرا فخريا للمنظمة، كما عمل مديرا لمركز البيانات الدولي في الأمانة الفنية المؤقتة للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في فيينا.ويعول الرئيس على زيربو، في بذل جهود كبيرة في ملف مكافحة الفساد، أو فيما يعرف باسم مبادرة "عملية الأيدي النظيفة"، التي أطلقها الرئيس كابوري في نهاية شباط/فبراير الماضي.ومن المتوقع أن يساهم تعيين زيربو في تخفيف الغضب الشعبي والاحتجاجات التي تطالب باستقالة الرئيس روش كابوري، والتي اشتدت بعد مقتل نحو 60 من رجال الدرك في منطقة إيناتا، شمالي البلاد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.والأربعاء الماضي، أقال رئيس البلاد، رئيس وزرائه كريستوف دابيري حسبما أعلن التلفزيون الرسمي.وقال التلفزيون إن الإقالة تأتي بعد أيام قليلة من إعلان رئيس بوركينا فاسو عن رغبته في تشكيل "حكومة مصغرة وذات قتالية عالية لقيادة عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد بشكل اكثر فعالية".
https://arabic.sputniknews.com/20211208/رئيس-بوركينا-فاسو-يقيل-رئيس-الوزراء-وسط-أزمة-أمنية-1053722086.html
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العالم, بوركينا فاسو

الفيزيائي لاسينا زيربو رئيسا لوزراء بوركينا فاسو

10:43 GMT 11.12.2021
© AP Photo / Ludivine Laniepceمقتل تلاثة أشخاص برصاص مسلحين في بوركينا فاسو
مقتل تلاثة أشخاص برصاص مسلحين في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AP Photo / Ludivine Laniepce
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عين رئيس بوركينا فاسو، روش كابوري، الأمين التنفيذي السابق لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لاسينا زيربو، رئيسا للوزراء، خلفا لكريستوف دابيري الذي قدم استقالته الأربعاء الماضي.
القاهرة - سبوتنيك. وتتمثل المهمة الرئيسية لزيربو في بناء فريق محكم ومقاتل لمساعدة البلاد على استعادة السيطرة على الوضع الأمني المتدهور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو.

وعمل زيربو في السابق أمينا تنفيذيا لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في الفترة بين آب/أغسطس 2013 و2021، ثم أصبح سكرتيرا فخريا للمنظمة، كما عمل مديرا لمركز البيانات الدولي في الأمانة الفنية المؤقتة للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في فيينا.
رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
رئيس بوركينا فاسو يقيل رئيس الوزراء وسط أزمة أمنية
8 ديسمبر, 23:33 GMT
ويعول الرئيس على زيربو، في بذل جهود كبيرة في ملف مكافحة الفساد، أو فيما يعرف باسم مبادرة "عملية الأيدي النظيفة"، التي أطلقها الرئيس كابوري في نهاية شباط/فبراير الماضي.

ومن المتوقع أن يساهم تعيين زيربو في تخفيف الغضب الشعبي والاحتجاجات التي تطالب باستقالة الرئيس روش كابوري، والتي اشتدت بعد مقتل نحو 60 من رجال الدرك في منطقة إيناتا، شمالي البلاد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

والأربعاء الماضي، أقال رئيس البلاد، رئيس وزرائه كريستوف دابيري حسبما أعلن التلفزيون الرسمي.

وقال التلفزيون إن الإقالة تأتي بعد أيام قليلة من إعلان رئيس بوركينا فاسو عن رغبته في تشكيل "حكومة مصغرة وذات قتالية عالية لقيادة عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد بشكل اكثر فعالية".
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