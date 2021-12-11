المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تصدر بيانا هاما بشأن الاستحقاق المقبل

ونشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا قالت فيه إنها تحرص على نجاح العملية الانتخابية كونها مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها.وأضافت المفوضية أنها تحرص على ألا يكون دور المفوضية مقتصراً على تنفيذ القانون فقط، بل يمتد إلى إصلاحه وتطويره في المستقبل كذلك.كما أكدت أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء وأخرى قانونية من خلال التواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب قبل إعلان القائمة النهائية وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين وفق اللائحة التنظيمية.
وأضافت المفوضية أنها تحرص على ألا يكون دور المفوضية مقتصراً على تنفيذ القانون فقط، بل يمتد إلى إصلاحه وتطويره في المستقبل كذلك.
كما أكدت أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء وأخرى قانونية من خلال التواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب قبل إعلان القائمة النهائية وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين وفق اللائحة التنظيمية.