الملك سلمان يوجه دعوة إلى السعوديين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة استعدادا للاثنين المقبل

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في كامل أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم"، مطالبا الجميع بأن "يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو".وشدد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على ضرورة "أن يحرص كل قادر على أداء الصلاة، عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء"، مؤكدا أن "الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".وصلاة الاستسقاء هي صلاة نافلة يصليها المسلمون طلبًا لنزول الغيث (المطر) ليقطع الجفاف أو يقضي حاجة أخرى في نية المصلي، وتعتبر صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند انحباس المطر في فصل الشتاء.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوة إلى المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة.
وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في كامل أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم"، مطالبا الجميع بأن "يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو".
وشدد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على ضرورة "أن يحرص كل قادر على أداء الصلاة، عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء"، مؤكدا أن "الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".