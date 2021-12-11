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النواب الأمريكي يقر قانونا لوقف برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية
النواب الأمريكي يقر قانونا لوقف برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تحت اسم "سيدا"، يستهدف وقف برنامج الطائرات المسيرة. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T07:36+0000
2021-12-11T07:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وينص مشروع القانون الجديد على فرض عقوبات أمريكية ضد برنامج الأسلحة الإيرانية التقليدية والمدرج ضمن قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة، المعروف بـ"كاتسا"، حسبما ذكرت "الشرق نيوز".وبموجب مشروع القانون الأمريكي ستمنع إيران والجماعات المتحالفة معها من الحصول على طائرات دون طيار يمكن استخدامها في الهجمات ضد الولايات المتحدة أو شركائها.وقدم مشروع قانون "سيدا" كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي جريجوري ميكس، والعضو الجمهوري الأول في اللجنة مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الديمقراطي تيد دوتش، وكبير الجمهوريين في اللجنة الفرعية جو ويلسن.من جانبه، صرح جريجوري ميكس، بأن "هذه الطائرات القاتلة في أيدي أكبر مصدر للإرهاب في العالم، حيث تعرض إيران أمن الولايات المتحدة والسلام الإقليمي للخطر".ونوه النائب الديمقراطي لخطورة الهجمات الإيرانية الأخيرة التي تمت بواسطة طائرات دون طيار على القوات الأمريكية، وسفن الشحن التجارية، وضد الشركاء الإقليميين، إلى جانب أن تصدير تكنولوجيا الطائرات دون طيار إلى مناطق الصراع.يذكر أن العميد طيار علي رضا رودباري، قائد جامعة "الشهيد ستاري" الجوية الإيرانية، كان قد أعلن، أمس الجمعة، اعتزام بلاده تدشين كلية التدريب للطائرات المسيرة.وصرح رودباري بأن بلاده تعتزم تأسيس كلية "الطائرات المسيرة" في جامعة "الشهيد ستاري" الجوية بدعوى أن تصميم وتصنيع وتحليق تلك الطائرات المسيرة من الأهداف والمهمات الرئيسية لإيران.
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الولايات المتحدة الأمريكية

النواب الأمريكي يقر قانونا لوقف برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية

07:36 GMT 11.12.2021
© REUTERS / Leah Millisالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / Leah Millis
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أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تحت اسم "سيدا"، يستهدف وقف برنامج الطائرات المسيرة.
وينص مشروع القانون الجديد على فرض عقوبات أمريكية ضد برنامج الأسلحة الإيرانية التقليدية والمدرج ضمن قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة، المعروف بـ"كاتسا"، حسبما ذكرت "الشرق نيوز".
وبموجب مشروع القانون الأمريكي ستمنع إيران والجماعات المتحالفة معها من الحصول على طائرات دون طيار يمكن استخدامها في الهجمات ضد الولايات المتحدة أو شركائها.
وقدم مشروع قانون "سيدا" كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي جريجوري ميكس، والعضو الجمهوري الأول في اللجنة مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الديمقراطي تيد دوتش، وكبير الجمهوريين في اللجنة الفرعية جو ويلسن.
من جانبه، صرح جريجوري ميكس، بأن "هذه الطائرات القاتلة في أيدي أكبر مصدر للإرهاب في العالم، حيث تعرض إيران أمن الولايات المتحدة والسلام الإقليمي للخطر".
ونوه النائب الديمقراطي لخطورة الهجمات الإيرانية الأخيرة التي تمت بواسطة طائرات دون طيار على القوات الأمريكية، وسفن الشحن التجارية، وضد الشركاء الإقليميين، إلى جانب أن تصدير تكنولوجيا الطائرات دون طيار إلى مناطق الصراع.
وأشاد ميكس بمشروع القانون الجديد قائلا إنه "يرسل رسالة إلى المجتمع الدولي بأن واشنطن لن تتسامح مع أي دعم لبرنامج الطائرات دون طيار الإيراني".
يذكر أن العميد طيار علي رضا رودباري، قائد جامعة "الشهيد ستاري" الجوية الإيرانية، كان قد أعلن، أمس الجمعة، اعتزام بلاده تدشين كلية التدريب للطائرات المسيرة.
وصرح رودباري بأن بلاده تعتزم تأسيس كلية "الطائرات المسيرة" في جامعة "الشهيد ستاري" الجوية بدعوى أن تصميم وتصنيع وتحليق تلك الطائرات المسيرة من الأهداف والمهمات الرئيسية لإيران.
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