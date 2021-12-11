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اليونان تشعل صراع المنافسة بين فرنسا وأمريكا على بيع الأسلحة
اليونان تشعل صراع المنافسة بين فرنسا وأمريكا على بيع الأسلحة
يبدو أن اليونان بدأت في إيقاظ صراع المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على صفقات بيع الأسلحة، وذلك عقب الأزمة التي نشبت بين الطرفين بسبب بيع... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T11:36+0000
2021-12-11T11:36+0000
فرنسا
امريكا
غواصات
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فحسب تقارير إعلامية أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أنّها وافقت على مشروع اتفاق لبيع اليونان أربع فرقاطات حربية.الاتفاقية الأمريكية اليونانية تأتي عقب أخرى عقدتها فرنسا في سبتمبر/ أيلول الماضي، تشتري بموجبها البحرية اليونانية ثلاث فرقاطات فرنسية الصنع.وتضمنت الاتفاقية الأمريكية، تحديث فرقاطات يونانية من طراز "ميكو" بمبلغ يقدر بنحو 2.5 مليار دولار.وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن العقد "سيرسو على الفائز بمناقصة دولية" لتحديث البحرية اليونانية، وهو ما يعني تلميحا بأن الاتفاقية الفرنسية ليست نهائية.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أكد في سبتمر الماضي شراء اليونان لثلاث فرقاطات من فرنسا، في إطار ما أسماه "شراكة إستراتيجية".يشار إلى أن أزمة كانت قد اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد إلغاء استراليا عقدا أبرمته مع فرنسا لشراء غواصات بقيمة 49 مليار جنيه إسترليني، بعد إبرامها عقدا آخر مع كل من أمريكا وبريطانيا.ووقتها استدعت باريس سفيريها لدى أمريكا وأستراليا للتشاور بعد، وهو ما تسبب بحدوث أزمة دولية بين الأطراف الثلاثة، تمت معالجتها دبلوماسيا فيما بعد.وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، في بيان إن "الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ هذا القرار الاستثنائي بسبب خطورة الواقعة"، على حد تعبيره.
https://arabic.sputniknews.com/20210917/-فرنسا-تستدعي-سفيريها-لدى-أمريكا-وأستراليا-على-خلفية-أزمة-الغواصات-الخطيرة-1050182537.html
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فرنسا, امريكا, غواصات

اليونان تشعل صراع المنافسة بين فرنسا وأمريكا على بيع الأسلحة

11:36 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / JOEL SAGETفرقاطة تابعة للقوات البحرية المصرية
فرقاطة تابعة للقوات البحرية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / JOEL SAGET
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يبدو أن اليونان بدأت في إيقاظ صراع المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على صفقات بيع الأسلحة، وذلك عقب الأزمة التي نشبت بين الطرفين بسبب بيع الغواصات إلى أستراليا.
فحسب تقارير إعلامية أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أنّها وافقت على مشروع اتفاق لبيع اليونان أربع فرقاطات حربية.
برج إيفل في باريس، فرنسا - عندما يضيء برج إيفل في الليل، يتم تصنيفه على أنه تركيب فني، وبالتالي فهو محمي بموجب حقوق الطبع والنشر. هذا يعني أنه ليس من المفترض أن تنشر صورًا منه عبر الإنترنت، أو تقوم بتوزيعها تجاريًا. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2021
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الاتفاقية الأمريكية اليونانية تأتي عقب أخرى عقدتها فرنسا في سبتمبر/ أيلول الماضي، تشتري بموجبها البحرية اليونانية ثلاث فرقاطات فرنسية الصنع.
وتضمنت الاتفاقية الأمريكية، تحديث فرقاطات يونانية من طراز "ميكو" بمبلغ يقدر بنحو 2.5 مليار دولار.
وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن العقد "سيرسو على الفائز بمناقصة دولية" لتحديث البحرية اليونانية، وهو ما يعني تلميحا بأن الاتفاقية الفرنسية ليست نهائية.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أكد في سبتمر الماضي شراء اليونان لثلاث فرقاطات من فرنسا، في إطار ما أسماه "شراكة إستراتيجية".
يشار إلى أن أزمة كانت قد اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد إلغاء استراليا عقدا أبرمته مع فرنسا لشراء غواصات بقيمة 49 مليار جنيه إسترليني، بعد إبرامها عقدا آخر مع كل من أمريكا وبريطانيا.
ووقتها استدعت باريس سفيريها لدى أمريكا وأستراليا للتشاور بعد، وهو ما تسبب بحدوث أزمة دولية بين الأطراف الثلاثة، تمت معالجتها دبلوماسيا فيما بعد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، في بيان إن "الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ هذا القرار الاستثنائي بسبب خطورة الواقعة"، على حد تعبيره.
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