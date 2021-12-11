اليونان تشعل صراع المنافسة بين فرنسا وأمريكا على بيع الأسلحة

فحسب تقارير إعلامية أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أنّها وافقت على مشروع اتفاق لبيع اليونان أربع فرقاطات حربية.الاتفاقية الأمريكية اليونانية تأتي عقب أخرى عقدتها فرنسا في سبتمبر/ أيلول الماضي، تشتري بموجبها البحرية اليونانية ثلاث فرقاطات فرنسية الصنع.وتضمنت الاتفاقية الأمريكية، تحديث فرقاطات يونانية من طراز "ميكو" بمبلغ يقدر بنحو 2.5 مليار دولار.وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن العقد "سيرسو على الفائز بمناقصة دولية" لتحديث البحرية اليونانية، وهو ما يعني تلميحا بأن الاتفاقية الفرنسية ليست نهائية.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أكد في سبتمر الماضي شراء اليونان لثلاث فرقاطات من فرنسا، في إطار ما أسماه "شراكة إستراتيجية".يشار إلى أن أزمة كانت قد اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد إلغاء استراليا عقدا أبرمته مع فرنسا لشراء غواصات بقيمة 49 مليار جنيه إسترليني، بعد إبرامها عقدا آخر مع كل من أمريكا وبريطانيا.ووقتها استدعت باريس سفيريها لدى أمريكا وأستراليا للتشاور بعد، وهو ما تسبب بحدوث أزمة دولية بين الأطراف الثلاثة، تمت معالجتها دبلوماسيا فيما بعد.وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، في بيان إن "الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ هذا القرار الاستثنائي بسبب خطورة الواقعة"، على حد تعبيره.