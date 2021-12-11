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https://arabic.sputniknews.com/20211211/بايدن-يتطلع-للعمل-عن-كثب-مع-المستشار-الألماني-الجديد-بشأن-مجمل-التحديات-العالمية-1053797124.html
بايدن يتطلع للعمل عن كثب مع المستشار الألماني الجديد بشأن "مجمل التحديات العالمية"
بايدن يتطلع للعمل عن كثب مع المستشار الألماني الجديد بشأن "مجمل التحديات العالمية"
أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن أول اتصال له مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز بعد توليه المنصب. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T04:08+0000
2021-12-11T04:08+0000
2021-12-11T04:08+0000
أوكرانيا
ألمانيا
أمريكا
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واشنطن - سبوتنيك . وقال بايدن في تغريدة على "تويتر"، يوم الجمعة: "اليوم تحدثت مع المستشار الألماني أولاف شولتز لتهنئته بمناسبة تعيينه في المنصب".وأضاف: "أتطلع إلى العمل بشكل وثيق معا على مجمل التحديات العالمية، بما في ذلك الجهود عبر الأطلسي للتعامل مع الحشد العسكري الروسي المزعزع للاستقرار على حدود أوكرانيا".ويأتي اتصال بايدن مع شولتز على خلفية التوترات حول أوكرانيا. يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك القوات باتجاه الحدود الأوكرانية. وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها بشأن أوكرانيا.كما نفت موسكو مرارا تشكيلها تهديدا على أي دولة، لكنها حذرت مرارا من التحركات الاستفزازية للناتو وكييف على حدودها الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/وزيرة-خارجية-بريطانيا-تبحث-مع-نظيرها-الأمريكي-دعم-أوكرانيا-1053796868.html
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أوكرانيا, ألمانيا, أمريكا
بايدن يتطلع للعمل عن كثب مع المستشار الألماني الجديد بشأن "مجمل التحديات العالمية"
أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن أول اتصال له مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز بعد توليه المنصب.
واشنطن -
سبوتنيك
. وقال بايدن في تغريدة على "تويتر"، يوم الجمعة: "اليوم تحدثت مع المستشار الألماني أولاف شولتز لتهنئته بمناسبة تعيينه في المنصب".
وأضاف: "أتطلع إلى العمل بشكل وثيق معا على مجمل التحديات العالمية، بما في ذلك الجهود عبر الأطلسي للتعامل مع الحشد العسكري الروسي المزعزع للاستقرار على حدود أوكرانيا".
ويأتي اتصال بايدن مع شولتز على خلفية التوترات حول أوكرانيا.
يذكر أن
الدول الغربية وأوكرانيا
تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك القوات باتجاه الحدود الأوكرانية. وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها بشأن أوكرانيا.
كما نفت موسكو مرارا تشكيلها تهديدا على أي دولة، لكنها حذرت مرارا من التحركات الاستفزازية للناتو وكييف على حدودها الغربية.