بايدن يقول مازحا إنه لم يعد يهتم باستطلاعات رأي الأمريكيين بشأن أدائه... فيديو

وصرح بايدن في البرنامج الحواري المسائي، "تونايت شو"، من تقديم جيمي فالون، أنه توقف عن متابعة استطلاعات الجمهور بشأنه، وذلك بعد أن تلقى سؤالا عن مدى اهتمامه بأرقام استطلاعات الرأي المتقلبة عنه.بعد ذلك أكد الرئيس الأمريكي أنه يمزح، وقال: "لقد كنت منتبها للأرقام عندما كانت في منتصف الستينيات، ولكن الآن أصبحوا في الأربعينيات، لا أهتم".وفي المقابلة التلفزيونية، جادل بايدن بأن "الكثير من الأحداث قد حدثت" خلال السنة الأولى من رئاسته، وأكد أنه يتفهم أن الناس "خائفون" وقلقون "بشأن التضخم الحادث في البلاد، وكذلك من فيروس "كورونا" وقضايا أخرى، وتابع أنه يعتقد أن وظيفته تحتم عليه أن يكون صادقً مع الأمريكيين بشأن ما يحدث في البلاد.وواصل الرئيس الأمريكي: "إنني متفائل بشأن المستقبل ومتفائل بشأن البلاد".يشار إلى أن الأسعار في أمريكا ارتفعت لما يقرب 7 في المئة منذ تولي جو بايدن رئاسة أمريكا في يناير/ كانون الثاني 2021، وهو ارتفاع لم تشهده البلاد منذ عهد الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريغان، في ثمانينيات القرن الماضي.
وفي المقابلة التلفزيونية، جادل بايدن بأن "الكثير من الأحداث قد حدثت" خلال السنة الأولى من رئاسته، وأكد أنه يتفهم أن الناس "خائفون" وقلقون "بشأن التضخم الحادث في البلاد، وكذلك من فيروس "كورونا" وقضايا أخرى، وتابع أنه يعتقد أن وظيفته تحتم عليه أن يكون صادقً مع الأمريكيين بشأن ما يحدث في البلاد.
وأضاف: "لقد تم إخبار الشعب أن نهاية العالم قادمة، ولكن الحقيقة هي أن اقتصاد البلاد ينمو بصورة لم تشهدها في أي وقت منذ 60 عاما، كما أن معدل البطالة في انخفاض إلى نسبة 4.2 في المئة، وهي في انخفاض من وجهة نظري".
وواصل الرئيس الأمريكي: "إنني متفائل بشأن المستقبل ومتفائل بشأن البلاد".
“I’m optimistic about the future, and I’m optimistic about this country.”
يشار إلى أن الأسعار في أمريكا ارتفعت لما يقرب 7 في المئة منذ تولي جو بايدن رئاسة أمريكا في يناير/ كانون الثاني 2021، وهو ارتفاع لم تشهده البلاد منذ عهد الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريغان، في ثمانينيات القرن الماضي.