https://arabic.sputniknews.com/20211211/بايدن-يقول-مازحا-إنه-لم-يعد-يهتم-باستطلاعات-رأي-الأمريكيين-بشأن-أدائه-فيديو-1053802513.html

بايدن يقول مازحا إنه لم يعد يهتم باستطلاعات رأي الأمريكيين بشأن أدائه... فيديو

بايدن يقول مازحا إنه لم يعد يهتم باستطلاعات رأي الأمريكيين بشأن أدائه... فيديو

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مازحا، إنه لم يعد يتابع معدلات تقييم الشعب الأمريكي لأدائه، ‏وذلك خلال أول ظهور تلفزيوني له في وقت متأخر من الليل، منذ توليه... 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T09:32+0000

2021-12-11T09:32+0000

2021-12-11T09:56+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وصرح بايدن في البرنامج الحواري المسائي، "تونايت شو"، من تقديم جيمي فالون، أنه توقف عن متابعة استطلاعات الجمهور بشأنه، وذلك بعد أن تلقى سؤالا عن مدى اهتمامه بأرقام استطلاعات الرأي المتقلبة عنه.بعد ذلك أكد الرئيس الأمريكي أنه يمزح، وقال: "لقد كنت منتبها للأرقام عندما كانت في منتصف الستينيات، ولكن الآن أصبحوا في الأربعينيات، لا أهتم".وفي المقابلة التلفزيونية، جادل بايدن بأن "الكثير من الأحداث قد حدثت" خلال السنة الأولى من رئاسته، وأكد أنه يتفهم أن الناس "خائفون" وقلقون "بشأن التضخم الحادث في البلاد، وكذلك من فيروس "كورونا" وقضايا أخرى، وتابع أنه يعتقد أن وظيفته تحتم عليه أن يكون صادقً مع الأمريكيين بشأن ما يحدث في البلاد.وواصل الرئيس الأمريكي: "إنني متفائل بشأن المستقبل ومتفائل بشأن البلاد".يشار إلى أن الأسعار في أمريكا ارتفعت لما يقرب 7 في المئة منذ تولي جو بايدن رئاسة أمريكا في يناير/ كانون الثاني 2021، وهو ارتفاع لم تشهده البلاد منذ عهد الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريغان، في ثمانينيات القرن الماضي.

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الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن