بث مباشر... مباراة مصر 0 X الأردن 1 في كأس العرب 2021

يتبع
انطلقت مباراة مصر والأردن في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021، المقامة حاليا في قطر، وتقام المباراة على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.
15:25 GMT 11.12.2021
ركلة ركنية للمنتخب الأردني بعدما تصدى حارس المنتخب المصري لتسديدة قوية باتجاه مرماه.
15:24 GMT 11.12.2021
رغم تقدم الأردن... منتخب مصر هو الأكثر استحواذا على الكرة في الدقيقة 20 من عمر المباراة.
15:23 GMT 11.12.2021
15:20 GMT 11.12.2021
لاعبو المنتخب المصري يحاولون ترتيب صفوفهم مجددا ومحاولات هجومية بهدف الحصول على هدف التعادل مع الأردن.
15:13 GMT 11.12.2021
جووووووووووول... الأردن يحرز الهدف الأول في شباك المنتخب المصري بكأس العرب.
15:13 GMT 11.12.2021
حارس المنتخب المصري يتصدى لتسديدة قوية من المنتخب الأردني.
15:12 GMT 11.12.2021
المنتخب المصري يقود أول محاولة هجومية لكنها تنتهي إلى حارس الأردن.
15:11 GMT 11.12.2021
منتخب الأردن يحصل على رمية تماس من جهة اليمين.
15:11 GMT 11.12.2021
محاولة من المنتخب المصري لاختراق منطقة جزاء المنتخب الأردني تنتهي إلى ضربة مرمى.
15:10 GMT 11.12.2021
خطأ لصالح منتخب مصر من جهة اليسار.
15:10 GMT 11.12.2021
محاولات متبادلة من المنتخبين لفرض السيطرة على المباراة في الدقائق الأولى.
15:09 GMT 11.12.2021
بداية حذرة من المنتخبين
15:08 GMT 11.12.2021
15:07 GMT 11.12.2021
تشكيل منتخب الأردن أمام مصر
15:07 GMT 11.12.2021
15:07 GMT 11.12.2021
تشكيل المنتخب المصري أمام الأردن
15:03 GMT 11.12.2021
بداية المباراة... انطلاق الشوط الأول
15:00 GMT 11.12.2021
14:49 GMT 11.12.2021
استاد الجنوب من الملاعب التي ستقام عليها مبارايات كأس العالم 2022، ويتسع 40 ألف متفرج.