https://arabic.sputniknews.com/20211211/برلماني-أوروبي-الجزائر-تستعمل-أنبوب-الغاز-المغاربي-الأوروبي-للتغطية-على-صعوباتها-الداخلية-1053809686.html

برلماني أوروبي: الجزائر تستعمل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي للتغطية على صعوباتها الداخلية

برلماني أوروبي: الجزائر تستعمل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي للتغطية على صعوباتها الداخلية

أكد رئيس وفد المنطقة المغاربية بالبرلمان الأوروبي، أندريا كوزولينو، أن الجزائر توظف خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي علقت استعماله بقرار أحادي الجانب،... 11.12.2021, سبوتنيك عربي

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أخبار المغرب اليوم

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وأوضح البرلماني الأوروبي الإيطالي، في معرض إجابته عن أسئلة لمنصة "توتال بروداكشن إي يو"، من استوديوهات البرلمان الأوروبي، حول وقع إغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي على أوروبا، أن "الجزائر توظف ورقة أنبوب الغاز والطاقة كأداة للضغط السياسي في علاقاتها مع أوروبا، وأيضا بغية التغطية على الصعوبات التي تعرفها في الوقت الراهن من حيث استقرار مؤسساتها، إنها تعتقد أنه سيكون بوسعها تخفيف الضغط الداخلي بهذه الكيفية، لكن هذا ليس هو واقع الحال".وبحسب كوزولينو، فإن "هذا القرار له وقع ضئيل على الاتحاد الأوروبي، لكنه في المقابل مضر بالمواطنين الجزائريين، لأنه في ضوء نقص مبيعات الغاز الموجه إلى أوروبا، ستسجل على هذا الأساس موارد أقل بالنسبة للجزائر، ومن ثم تداعيات حقيقية على نموها، اقتصادها ومواطنيها".وتطرق النائب البرلماني الأوروبي، في هذا السياق، إلى إشكالية الأمن الطاقي لأوروبا، مشددا، بالخصوص، على الطاقات النظيفة ومنع الاستغلال السياسي للتزويد بالطاقة.وقال: "نحن بحاجة إلى إجراء دولي يمنع استخدام مصادر الطاقة كوسيلة للضغط السياسي". وفقا لـ "وكالة المغرب العربي للأنباء".كما رحب كوزولينو، من جهة أخرى، بالجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال إنتاج الطاقة الخضراء.وقال البرلماني الأوروبي إن "المغرب يظهر لنا الطريق التي يتعين اتباعها في مجال الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية والإمكانيات الواعدة للهيدروجين الأخضر)".وحرص النائب الأوروبي الإيطالي، الذي أشار ضمن مقابلته إلى المغرب كنموذج للحكمة وواحة للسلم وقطب للنمو، على إبراز دور المملكة في الاستقرار في المنطقة الأورو-متوسطية.وأضاف "المغرب واحة للاستقرار. في السنوات الأخيرة، قدم لنا مثالا لبلد في أوج النمو مع تمتعه بمرونة اقتصادية قوية وتداول ديمقراطي نموذجي".وأوضح أن الانتخابات الأخيرة "أكدت كل هذا من خلال مشاركة كبيرة للسكان، لاسيما الشباب، ما شكل السمة الحقيقية لهذا الاقتراع".وقال إن "أزيد من ثلاثة ملايين شاب وفتاة شاركوا في هذا الاستحقاق، وهذا أدى إلى تغيير جذري، حتى على مستوى الحضور السياسي بالبرلمان المغربي. نحن في حاجة إلى أن يحدث ذلك بكل من الجزائر وتونس".

https://arabic.sputniknews.com/20211031/المغرب-يرد-على-قرار-الجزائر-بشأن-عدم-تجديد-اتفاق-ضخ-الغاز-عبر-أراضيه-1050588690.html

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