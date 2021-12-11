تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211211/برلماني-أوروبي-الجزائر-تستعمل-أنبوب-الغاز-المغاربي-الأوروبي-للتغطية-على-صعوباتها-الداخلية-1053809686.html
برلماني أوروبي: الجزائر تستعمل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي للتغطية على صعوباتها الداخلية
برلماني أوروبي: الجزائر تستعمل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي للتغطية على صعوباتها الداخلية
أكد رئيس وفد المنطقة المغاربية بالبرلمان الأوروبي، أندريا كوزولينو، أن الجزائر توظف خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي علقت استعماله بقرار أحادي الجانب،... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T12:29+0000
2021-12-11T12:29+0000
العالم العربي
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/79/1038547908_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_18d7a190db5213de542167afdf9179e4.jpg
وأوضح البرلماني الأوروبي الإيطالي، في معرض إجابته عن أسئلة لمنصة "توتال بروداكشن إي يو"، من استوديوهات البرلمان الأوروبي، حول وقع إغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي على أوروبا، أن "الجزائر توظف ورقة أنبوب الغاز والطاقة كأداة للضغط السياسي في علاقاتها مع أوروبا، وأيضا بغية التغطية على الصعوبات التي تعرفها في الوقت الراهن من حيث استقرار مؤسساتها، إنها تعتقد أنه سيكون بوسعها تخفيف الضغط الداخلي بهذه الكيفية، لكن هذا ليس هو واقع الحال".وبحسب كوزولينو، فإن "هذا القرار له وقع ضئيل على الاتحاد الأوروبي، لكنه في المقابل مضر بالمواطنين الجزائريين، لأنه في ضوء نقص مبيعات الغاز الموجه إلى أوروبا، ستسجل على هذا الأساس موارد أقل بالنسبة للجزائر، ومن ثم تداعيات حقيقية على نموها، اقتصادها ومواطنيها".وتطرق النائب البرلماني الأوروبي، في هذا السياق، إلى إشكالية الأمن الطاقي لأوروبا، مشددا، بالخصوص، على الطاقات النظيفة ومنع الاستغلال السياسي للتزويد بالطاقة.وقال: "نحن بحاجة إلى إجراء دولي يمنع استخدام مصادر الطاقة كوسيلة للضغط السياسي". وفقا لـ "وكالة المغرب العربي للأنباء".كما رحب كوزولينو، من جهة أخرى، بالجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال إنتاج الطاقة الخضراء.وقال البرلماني الأوروبي إن "المغرب يظهر لنا الطريق التي يتعين اتباعها في مجال الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية والإمكانيات الواعدة للهيدروجين الأخضر)".وحرص النائب الأوروبي الإيطالي، الذي أشار ضمن مقابلته إلى المغرب كنموذج للحكمة وواحة للسلم وقطب للنمو، على إبراز دور المملكة في الاستقرار في المنطقة الأورو-متوسطية.وأضاف "المغرب واحة للاستقرار. في السنوات الأخيرة، قدم لنا مثالا لبلد في أوج النمو مع تمتعه بمرونة اقتصادية قوية وتداول ديمقراطي نموذجي".وأوضح أن الانتخابات الأخيرة "أكدت كل هذا من خلال مشاركة كبيرة للسكان، لاسيما الشباب، ما شكل السمة الحقيقية لهذا الاقتراع".وقال إن "أزيد من ثلاثة ملايين شاب وفتاة شاركوا في هذا الاستحقاق، وهذا أدى إلى تغيير جذري، حتى على مستوى الحضور السياسي بالبرلمان المغربي. نحن في حاجة إلى أن يحدث ذلك بكل من الجزائر وتونس".
https://arabic.sputniknews.com/20211031/المغرب-يرد-على-قرار-الجزائر-بشأن-عدم-تجديد-اتفاق-ضخ-الغاز-عبر-أراضيه-1050588690.html
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/79/1038547908_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9922c57945e279f84da45415c2c3417.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر, أخبار المغرب اليوم

برلماني أوروبي: الجزائر تستعمل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي للتغطية على صعوباتها الداخلية

12:29 GMT 11.12.2021
© Depositphotos / Alex1-3خط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Depositphotos / Alex1-3
تابعنا عبر
أكد رئيس وفد المنطقة المغاربية بالبرلمان الأوروبي، أندريا كوزولينو، أن الجزائر توظف خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي علقت استعماله بقرار أحادي الجانب، للتغطية على صعوباتها الداخلية، لكنه أمر سلبي بالنسبة لمواطنيها.
وأوضح البرلماني الأوروبي الإيطالي، في معرض إجابته عن أسئلة لمنصة "توتال بروداكشن إي يو"، من استوديوهات البرلمان الأوروبي، حول وقع إغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي على أوروبا، أن "الجزائر توظف ورقة أنبوب الغاز والطاقة كأداة للضغط السياسي في علاقاتها مع أوروبا، وأيضا بغية التغطية على الصعوبات التي تعرفها في الوقت الراهن من حيث استقرار مؤسساتها، إنها تعتقد أنه سيكون بوسعها تخفيف الضغط الداخلي بهذه الكيفية، لكن هذا ليس هو واقع الحال".
وبحسب كوزولينو، فإن "هذا القرار له وقع ضئيل على الاتحاد الأوروبي، لكنه في المقابل مضر بالمواطنين الجزائريين، لأنه في ضوء نقص مبيعات الغاز الموجه إلى أوروبا، ستسجل على هذا الأساس موارد أقل بالنسبة للجزائر، ومن ثم تداعيات حقيقية على نموها، اقتصادها ومواطنيها".
وتطرق النائب البرلماني الأوروبي، في هذا السياق، إلى إشكالية الأمن الطاقي لأوروبا، مشددا، بالخصوص، على الطاقات النظيفة ومنع الاستغلال السياسي للتزويد بالطاقة.
وقال: "نحن بحاجة إلى إجراء دولي يمنع استخدام مصادر الطاقة كوسيلة للضغط السياسي". وفقا لـ "وكالة المغرب العربي للأنباء".
كما رحب كوزولينو، من جهة أخرى، بالجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال إنتاج الطاقة الخضراء.
وقال البرلماني الأوروبي إن "المغرب يظهر لنا الطريق التي يتعين اتباعها في مجال الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية والإمكانيات الواعدة للهيدروجين الأخضر)".
وحرص النائب الأوروبي الإيطالي، الذي أشار ضمن مقابلته إلى المغرب كنموذج للحكمة وواحة للسلم وقطب للنمو، على إبراز دور المملكة في الاستقرار في المنطقة الأورو-متوسطية.
وأضاف "المغرب واحة للاستقرار. في السنوات الأخيرة، قدم لنا مثالا لبلد في أوج النمو مع تمتعه بمرونة اقتصادية قوية وتداول ديمقراطي نموذجي".
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2021
المغرب يرد على قرار الجزائر بشأن عدم تجديد اتفاق ضخ الغاز عبر أراضيه
31 أكتوبر, 23:13 GMT
وأوضح أن الانتخابات الأخيرة "أكدت كل هذا من خلال مشاركة كبيرة للسكان، لاسيما الشباب، ما شكل السمة الحقيقية لهذا الاقتراع".
وقال إن "أزيد من ثلاثة ملايين شاب وفتاة شاركوا في هذا الاستحقاق، وهذا أدى إلى تغيير جذري، حتى على مستوى الحضور السياسي بالبرلمان المغربي. نحن في حاجة إلى أن يحدث ذلك بكل من الجزائر وتونس".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:54 GMT"خلاف البويضات".. شيرين تكشف للجمهور أمرا صادما حرمها الإنجاب من حسام حبيب.. فيديو
13:54 GMTمجموعة "إفكو" الروسية تستهدف منطقة الشرق الأوسط.. والإمارات في المقدمة
13:53 GMTأول قياس مباشر لتفاعل سوبرنوفا في بيئة معملية.. جزيئات نانوية ذكية قابلة للتحويل
13:45 GMTترامب يؤكد أن خطابه الذي دعا فيه أنصاره للقتال "مثل الجحيم" في هجوم الكابيتول كان "مهدئا لهم بشدة"‏
13:37 GMTهل يحسم الاتفاق النووي مع إيران التوترات في الشرق الأوسط؟
13:35 GMTمباحثات فيينا النووية تتقدم بشكل "منطقي"... باريس تقرر فتح أرشيفها الخاص بحرب التحرير الجزائرية
13:35 GMTشيرين عبد الوهاب تكشف لأول مرة أنها فكرت في الانتحار وتحكي مأساة سنوات العذاب... فيديو
13:33 GMTمايسترو مؤيد الخالدي ينشرالموسيقى العربية الأصيلة في أصقاع الأرض
13:30 GMTتبون: مظاهرات 11 ديسمبر أثبتت قوة الثورة الجزائرية ومنهجيتها
13:27 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 190 مسلحا من "أنصار الله" وتدمير آليات عسكرية لها في مأرب
13:25 GMTالإفراج عن موظفين بالصليب الأحمر بعد اختطافهما في الكونغو
13:24 GMTقرش ضخم يبكي كمحارب مصاب خرج من معركة خاسرة... فيديو
13:22 GMTهل ينجح "الخيار الثالث" الذي يطرحه الاتحاد التونسي للشغل في دفع الحوار الوطني
13:15 GMTارتفاع أسعار الذهب في مصر
13:15 GMTالأساطيل النووية المدنية الروسية... مستقبل مشرق لماض عظيم... فيديو
13:04 GMT‎ ‎حكومة دبي تصبح أول حكومة "لا ورقية" في العالم
12:59 GMTمدرب مانشستر يونايتد: لا فائدة من إقناع بوغبا بالبقاء في الفريق
12:58 GMTخبير اقتصادي: لبنان الرسمي مرحب بالمشروع الروسي لكن العبرة في التنفيذ
12:51 GMTتقرير عسكري: القيادة الجوية الأمريكية تتمسك بالقاذفات القديمة خوفا من خسارتها
12:48 GMTتشكيلة منتخب مصر المتوقعة أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب