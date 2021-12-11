بريطانية تحاكم بتهمة تحويل قردها المنزلي إلى مدمن كوكايين ورميه في المرحاض... فيديو

كانت هولاند تصور نفسها بالفيديو وهي تعذب القرد، وباعته قبل أن تداهم الشرطة منزلها في نيوبورت بجنوب ويلز، بحسب ما ذكرت صحيفة "express".وبناءا على مقاطع الفيديو، أصدرت السلطات البريطانية حكما بالسجن مع وقف التنفيذ وحظر ملكية الحيوانات مدى الحياة بحق هولاند.وقالت الصحيفة إن مقاطع فيديو من هاتف هولاند أظهرت أنها تضع الكوكايين في يدها وتطعمه للقرد، بينما أظهر مقطع آخر الحيوان في المرحاض.مُنعت "هولاند" البالغة من العمر 38 عامًا، من الاحتفاظ بجميع الحيوانات مدى الحياة وحُكم عليها بالسجن لمدة 12 أسبوعًا مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا، يجب عليها أيضًا دفع 420 جنيهًا إسترلينيًا في التكاليف و128 جنيهًا إسترلينيًا رسومًا إضافية للضحية.
أساءت سيدة بريطانية تدعى فيكي هولاند تربية قردها المنزلي، فبدلا من تربيته والاعتناء به حولته إلى مدمن كوكايين ورمته في المرحاض.
كانت هولاند تصور نفسها بالفيديو وهي تعذب القرد، وباعته قبل أن تداهم الشرطة منزلها في نيوبورت بجنوب ويلز، بحسب ما ذكرت صحيفة "express".
وبناءا على مقاطع الفيديو، أصدرت السلطات البريطانية حكما بالسجن مع وقف التنفيذ وحظر ملكية الحيوانات مدى الحياة بحق هولاند.
وقالت الصحيفة إن مقاطع فيديو من هاتف هولاند أظهرت أنها تضع الكوكايين في يدها وتطعمه للقرد، بينما أظهر مقطع آخر الحيوان في المرحاض.
مُنعت "هولاند" البالغة من العمر 38 عامًا، من الاحتفاظ بجميع الحيوانات مدى الحياة وحُكم عليها بالسجن لمدة 12 أسبوعًا مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا، يجب عليها أيضًا دفع 420 جنيهًا إسترلينيًا في التكاليف و128 جنيهًا إسترلينيًا رسومًا إضافية للضحية.