تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211211/بريطانية-تحاكم-بتهمة-تحويل-قردها-المنزلي-إلى-مدمن-كوكايين-ورميه-في-المرحاض-فيديو-1053804736.html
بريطانية تحاكم بتهمة تحويل قردها المنزلي إلى مدمن كوكايين ورميه في المرحاض... فيديو
بريطانية تحاكم بتهمة تحويل قردها المنزلي إلى مدمن كوكايين ورميه في المرحاض... فيديو
أساءت سيدة بريطانية تدعى فيكي هولاند تربية قردها المنزلي، فبدلا من تربيته والاعتناء به حولته إلى مدمن كوكايين ورمته في المرحاض. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T10:42+0000
2021-12-11T10:53+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102515/88/1025158866_0:207:4000:2457_1920x0_80_0_0_b29e867db870a4202302920bc01118a0.jpg
كانت هولاند تصور نفسها بالفيديو وهي تعذب القرد، وباعته قبل أن تداهم الشرطة منزلها في نيوبورت بجنوب ويلز، بحسب ما ذكرت صحيفة "express".وبناءا على مقاطع الفيديو، أصدرت السلطات البريطانية حكما بالسجن مع وقف التنفيذ وحظر ملكية الحيوانات مدى الحياة بحق هولاند.وقالت الصحيفة إن مقاطع فيديو من هاتف هولاند أظهرت أنها تضع الكوكايين في يدها وتطعمه للقرد، بينما أظهر مقطع آخر الحيوان في المرحاض.مُنعت "هولاند" البالغة من العمر 38 عامًا، من الاحتفاظ بجميع الحيوانات مدى الحياة وحُكم عليها بالسجن لمدة 12 أسبوعًا مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا، يجب عليها أيضًا دفع 420 جنيهًا إسترلينيًا في التكاليف و128 جنيهًا إسترلينيًا رسومًا إضافية للضحية.
https://arabic.sputniknews.com/20180220/لحظات-مؤثرة-استقبال-قرد-العائلة-1030152867.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102515/88/1025158866_226:0:3775:2662_1920x0_80_0_0_f623346a87f630f130dd286bca92e240.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, نادي الفيديو

بريطانية تحاكم بتهمة تحويل قردها المنزلي إلى مدمن كوكايين ورميه في المرحاض... فيديو

10:42 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 10:53 GMT 11.12.2021)
© AFP 2021 / ALEX OGLEقرد
قرد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / ALEX OGLE
تابعنا عبر
أساءت سيدة بريطانية تدعى فيكي هولاند تربية قردها المنزلي، فبدلا من تربيته والاعتناء به حولته إلى مدمن كوكايين ورمته في المرحاض.
كانت هولاند تصور نفسها بالفيديو وهي تعذب القرد، وباعته قبل أن تداهم الشرطة منزلها في نيوبورت بجنوب ويلز، بحسب ما ذكرت صحيفة "express".
وبناءا على مقاطع الفيديو، أصدرت السلطات البريطانية حكما بالسجن مع وقف التنفيذ وحظر ملكية الحيوانات مدى الحياة بحق هولاند.
وقالت الصحيفة إن مقاطع فيديو من هاتف هولاند أظهرت أنها تضع الكوكايين في يدها وتطعمه للقرد، بينما أظهر مقطع آخر الحيوان في المرحاض.
مُنعت "هولاند" البالغة من العمر 38 عامًا، من الاحتفاظ بجميع الحيوانات مدى الحياة وحُكم عليها بالسجن لمدة 12 أسبوعًا مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا، يجب عليها أيضًا دفع 420 جنيهًا إسترلينيًا في التكاليف و128 جنيهًا إسترلينيًا رسومًا إضافية للضحية.
لحظات مؤثرة لاستقبال قرد صغير من قبل عائلته - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2018
شاهد... لحظات مؤثرة لاستقبال قرد صغير من قبل عائلته
20 فبراير 2018, 12:41 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:55 GMTجوارديولا يطالب لاعبيه بالحذر خلال احتفالات عيد الميلاد
10:52 GMT‏"سامسونغ" تعمل على ساعة ذكية مزودة بكاميرا و"شاشة مرنة"
10:47 GMTإلى جانب من ستقف تركيا حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا؟
10:46 GMTنادلة تطرد من عملها بعد حصولها على "بقشيش" بقيمة 2000 دولار
10:43 GMTالفيزيائي لاسينا زيربو رئيسا لوزراء بوركينا فاسو
10:42 GMTبريطانية تحاكم بتهمة تحويل قردها المنزلي إلى مدمن كوكايين ورميه في المرحاض... فيديو
10:40 GMTرئيسي: تواجد إسرائيل في الدول المطبعة معها قرب حدود إيران لن يكون في صالح أحد
10:39 GMTتقرير فرنسي يكشف عن حجم ارتفاع النفايات في البلاد بالرغم من إجراءات الإغلاق الأخيرة
10:34 GMTأسير فلسطيني يواصل إضرابه لليوم 117... ومحاموه: لا يستطيع النوم من شدة الوجع
10:27 GMTالرئيس الإيراني يقول إن طهران جادة في المحادثات النووية التي تجريها مع القوى العالمية
10:18 GMTروسيا تدرس فرض قيود على السفر إلى مصر خوفا من "أوميكرون"
10:16 GMTأردوغان: التضليل ليس مجرد مسألة أمن قومي بل مشكلة عالمية
10:00 GMTحاكم ولاية كنتاكي الأمريكية: مصرع العشرات في الأعاصير التي تضرب الولاية
09:57 GMTالفلسطينيون بالضفة الغربية يصوتون في الانتخابات البلدية.. وغزة تقاطع
09:56 GMTانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الموقف الأمريكي من إيران
09:49 GMT"كود الاستجابة السريعة" لملوك التتار بالخطوط العربية... ما الذي تخفيه تلك الرموز الغامضة؟
09:36 GMTمحمد رمضان يثير جدلا واسعا بتدخين "الشيشة" في لقاء تلفزيوني... فيديو
09:32 GMTبايدن يقول مازحا إنه لم يعد يهتم باستطلاعات رأي الأمريكيين بشأن أدائه... فيديو
09:26 GMTقطر: تهويد القدس هو محاولة يائسة لإخراجها من أي مفاوضات باعتبارها عاصمة فلسطين
09:25 GMTصحيفة أمريكية تنشر معلومات عن "خلاف متصاعد" بين واشنطن وتل أبيب حول إيران