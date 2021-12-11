تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
حركة "حماس" تبين سبب الانفجار الذي وقع في مخيم برج الشمالي جنوبي لبنان
- سبوتنيك عربي, 1920
كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211211/بغداد-بونجاح-يرشح-منتخبين-للفوز-بكأس-العرب-1053808992.html
بغداد بونجاح يرشح منتخبين للفوز بكأس العرب
بغداد بونجاح يرشح منتخبين للفوز بكأس العرب
رشح مهاجم المنتخب الجزائري، بغداد بونجاح، اثنين من المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب ليحمل أحدهما لقب البطولة التي تشهد منافسة قوية. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T12:13+0000
2021-12-11T12:13+0000
كأس العرب 2021
منتخب الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104239/11/1042391174_0:15:1963:1119_1920x0_80_0_0_e95beee1cede47fecd42678b258277d2.jpg
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن بونجاح أنه واجه صعوبات مع منتخب بلاده في أولى مبارياته في منافسة كأس العرب، وفيما يتعلق بالمنتخب المرشّح للفوز بالبطولة، قال "صعب جدا أن ترشّح منتخبا واحدا، لكن أؤكد أن الجزائر قادرة على الفوز، مع إمكانية أن تقول مصر كلمتها".وتحدث المهاجم الجزائري عن الفرق بين المنتخب الأول والمحلي من وجهة نظره، حيث قال إنه "يجب الوقوف إلى جانب اللاعبين، خاصة الصغار في السن"، مشيرا إلى صعوبات واجهته مثل مشكلة التأقلم، خاصة وأنه تعود على اللعب إلى جانب محترفين في أوروبا، لكنه حاليا يحتاج إلى وقت للتأقلم.وكان بونجاح قد طمأن الجميع عن وضعه الصحي بعد تعرضه لإصابة نتيجة تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي لإبعاد كرة عرضية.وقال بونجاح في تصريحات للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري بكرة القدم "فاف": "ما حدث لي أمر طبيعي في كرة القدم، والحارس (محمد الشناوي) لم يتعمد إصابتي، لأن خروجه كان من أجل الدفاع عن مرماه". مشيرا إلى أنه "أجرى كل الفحوصات اللازمة، والآن كل شيء جيد".وتأهل منتخبا الجزائر ومصر إلى دور ربع النهائي، حيث تصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة رغم تعادله مع الجزائر، وذلك بسبب اللعب النظيف.وحجزت 8 منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي لكأس العرب، هي "قطر وعمان من المجموعة الأولى، تونس والإمارات من المجموعة الثانية، المغرب والأردن من المجموعة الثالثة، مصر والجزائر من المجموعة الرابعة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104239/11/1042391174_15:0:1806:1343_1920x0_80_0_0_38a4ac413c5fd97bc0b335314fd95397.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منتخب الجزائر

بغداد بونجاح يرشح منتخبين للفوز بكأس العرب

12:13 GMT 11.12.2021
© REUTERS / SUHAIB SALEMاللاعب الجزائري بغداد بونجاح في مباراة الجزائر ضد السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في القاهرة، 19 يوليو/تموز 2019
اللاعب الجزائري بغداد بونجاح في مباراة الجزائر ضد السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في القاهرة، 19 يوليو/تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / SUHAIB SALEM
تابعنا عبر
رشح مهاجم المنتخب الجزائري، بغداد بونجاح، اثنين من المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب ليحمل أحدهما لقب البطولة التي تشهد منافسة قوية.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن بونجاح أنه واجه صعوبات مع منتخب بلاده في أولى مبارياته في منافسة كأس العرب، وفيما يتعلق بالمنتخب المرشّح للفوز بالبطولة، قال "صعب جدا أن ترشّح منتخبا واحدا، لكن أؤكد أن الجزائر قادرة على الفوز، مع إمكانية أن تقول مصر كلمتها".
وتحدث المهاجم الجزائري عن الفرق بين المنتخب الأول والمحلي من وجهة نظره، حيث قال إنه "يجب الوقوف إلى جانب اللاعبين، خاصة الصغار في السن"، مشيرا إلى صعوبات واجهته مثل مشكلة التأقلم، خاصة وأنه تعود على اللعب إلى جانب محترفين في أوروبا، لكنه حاليا يحتاج إلى وقت للتأقلم.
وكان بونجاح قد طمأن الجميع عن وضعه الصحي بعد تعرضه لإصابة نتيجة تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي لإبعاد كرة عرضية.
وقال بونجاح في تصريحات للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري بكرة القدم "فاف": "ما حدث لي أمر طبيعي في كرة القدم، والحارس (محمد الشناوي) لم يتعمد إصابتي، لأن خروجه كان من أجل الدفاع عن مرماه". مشيرا إلى أنه "أجرى كل الفحوصات اللازمة، والآن كل شيء جيد".
وتأهل منتخبا الجزائر ومصر إلى دور ربع النهائي، حيث تصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة رغم تعادله مع الجزائر، وذلك بسبب اللعب النظيف.
وحجزت 8 منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي لكأس العرب، هي "قطر وعمان من المجموعة الأولى، تونس والإمارات من المجموعة الثانية، المغرب والأردن من المجموعة الثالثة، مصر والجزائر من المجموعة الرابعة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:26 GMTحركة "حماس" تبين سبب الانفجار الذي وقع في مخيم برج الشمالي جنوبي لبنان
12:19 GMTأمين عام جبهة التحرير الفلسطينية ينتقد رفض حماس مشاركة غزة في الانتخابات المحلية
12:13 GMTصحيفة: المصري محمد النني على رادار نيوكاسل الإنكليزي
12:13 GMTبغداد بونجاح يرشح منتخبين للفوز بكأس العرب
12:09 GMTإنستغرام يعيد طرح ميزة بعد توقفها لـ 5 سنوات
12:07 GMTشاب يقطع رأس أخته الحامل بمساعدة أمه لأنها تزوجت من تحبه... صورة
12:01 GMTالاتحاد الأوروبي يلغي مباراة هامة بسبب تفشي كورونا ضمن صفوف فريق إنكليزي
11:52 GMTالزيودي لـ"سبوتنيك": الإمارات تستحوذ على نحو 90% من الاستثمارات الروسية في المنطقة
11:51 GMTالملك سلمان يوجه دعوة إلى السعوديين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة استعدادا للاثنين المقبل
11:42 GMTالبحرين ترصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون
11:41 GMTالإمارات تفتتح ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في القاهرة
11:40 GMTوزير التجارة الخارجية الإماراتي: نعتزم رفع التبادل التجاري مع روسيا إلى 20 مليار دولار
11:39 GMTأخطبوط يتخفى من غواص بمهارة فائقة... فيديو
11:39 GMTالسعودية تشهد غدا حدثا هو الأول من نوعه منذ أكثر من 70000 عام
11:36 GMTاليونان تشعل صراع المنافسة بين فرنسا وأمريكا على بيع الأسلحة
11:32 GMTتركيا تجري اختبارا عسكريا ناجحا هو الأول من نوعه عالميا... صور
11:28 GMTأمريكا تعلق على وفاة إمرأة مصابة بألزهايمر إثر تناولها دواء مثيرا للجدل
11:26 GMTصحيفة: إيران تراهن على قوة اقتصادها لتحمل العقوبات الاقتصادية
11:20 GMTاختتام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 4"... فيديو
11:13 GMTالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تصدر بيانا هاما بشأن الاستحقاق المقبل