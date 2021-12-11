https://arabic.sputniknews.com/20211211/بغداد-بونجاح-يرشح-منتخبين-للفوز-بكأس-العرب-1053808992.html

بغداد بونجاح يرشح منتخبين للفوز بكأس العرب

بغداد بونجاح يرشح منتخبين للفوز بكأس العرب

رشح مهاجم المنتخب الجزائري، بغداد بونجاح، اثنين من المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب ليحمل أحدهما لقب البطولة التي تشهد منافسة قوية. 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T12:13+0000

2021-12-11T12:13+0000

2021-12-11T12:13+0000

كأس العرب 2021

منتخب الجزائر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104239/11/1042391174_0:15:1963:1119_1920x0_80_0_0_e95beee1cede47fecd42678b258277d2.jpg

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن بونجاح أنه واجه صعوبات مع منتخب بلاده في أولى مبارياته في منافسة كأس العرب، وفيما يتعلق بالمنتخب المرشّح للفوز بالبطولة، قال "صعب جدا أن ترشّح منتخبا واحدا، لكن أؤكد أن الجزائر قادرة على الفوز، مع إمكانية أن تقول مصر كلمتها".وتحدث المهاجم الجزائري عن الفرق بين المنتخب الأول والمحلي من وجهة نظره، حيث قال إنه "يجب الوقوف إلى جانب اللاعبين، خاصة الصغار في السن"، مشيرا إلى صعوبات واجهته مثل مشكلة التأقلم، خاصة وأنه تعود على اللعب إلى جانب محترفين في أوروبا، لكنه حاليا يحتاج إلى وقت للتأقلم.وكان بونجاح قد طمأن الجميع عن وضعه الصحي بعد تعرضه لإصابة نتيجة تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي لإبعاد كرة عرضية.وقال بونجاح في تصريحات للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري بكرة القدم "فاف": "ما حدث لي أمر طبيعي في كرة القدم، والحارس (محمد الشناوي) لم يتعمد إصابتي، لأن خروجه كان من أجل الدفاع عن مرماه". مشيرا إلى أنه "أجرى كل الفحوصات اللازمة، والآن كل شيء جيد".وتأهل منتخبا الجزائر ومصر إلى دور ربع النهائي، حيث تصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة رغم تعادله مع الجزائر، وذلك بسبب اللعب النظيف.وحجزت 8 منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي لكأس العرب، هي "قطر وعمان من المجموعة الأولى، تونس والإمارات من المجموعة الثانية، المغرب والأردن من المجموعة الثالثة، مصر والجزائر من المجموعة الرابعة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منتخب الجزائر