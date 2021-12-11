https://arabic.sputniknews.com/20211211/بناء-على-توجيهات-بوتين-إرسال-مجموعة-من-المختصين-إلى-جنوب-إفريقيا-لمكافحة-كورونا-1053797282.html

بناء على توجيهات بوتين… إرسال مجموعة من المختصين إلى جنوب إفريقيا لمكافحة كورونا

بناء على توجيهات بوتين… إرسال مجموعة من المختصين إلى جنوب إفريقيا لمكافحة كورونا

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، الجمعة، عن إرسال مجموعة من المختصين في الهيئة إلى جنوب إفريقيا... 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T04:34+0000

2021-12-11T04:34+0000

2021-12-11T04:34+0000

روسيا

جنوب أفريقيا

سلالة كورونا الجديدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053368096_0:56:1321:799_1920x0_80_0_0_5198287d11c83aa106d658c72308bdfe.jpg

موسكو- سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للهيئة في بيان: "بناء على تعليمات الرئيس الروسي ( فلاديمر بوتين) بمساعدة جنوب أفريقيا في مكافحة عدوى فيروس كورونا فيما يتعلق بزيادة الإصابات بـ كوفيد-19، أرسلت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا "روس بوتريبنادزور مجموعة من المختصين إلى جنوب أفريقيا برئاسة نائب رئيس "روس بوتريبنادزور".وأضاف تم إرسال مختبرات متنقلة متخصصة بمكافحة الأوبئة من وحدة عمل "روس بوتريبنادزور" إلى جنوب إفريقيا وهي مجموعة من أنظمة الاختبار الروسية للكشف عن فيروس كورونا بالمقدار المطلوب وذلك لإجراء 200 ألف دراسة.وأوضح البيان أن مجموعة من المتخصصين الروس، إلى جانب متخصصين من جنوب إفريقيا سيجرون أبحاثا ويتبادلون الخبرات في مكافحة عدوى فيروس كورونا والمتحور "أوميكرون"وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، هاتفيا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، التعاون الثنائي فيما يخص انتشار متحور "أوميكرون"، حيث تم الاتفاق على إرسال مجموعة من علماء الأوبئة والباحثين والأطباء الروس، بالإضافة إلى مختبر، وغيره من المعدات الطبية إلى جنوب إفريقيا في المستقبل القريب.وأكدت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، أنه لا توجد معلومات كافية بعد، لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" أكثر خطراً من السلالات السابقة.وكانت الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا قد وصفت في وقت سابق، التعب الشديد أهم الأعراض الإصابة بمتحور "أوميكرون" فيما لم يعلن أي من المرضى من فقدان حاسة التذوق أو الشم.ويرجح العلماء أن يكون المتحور الجديد أكثر خطورة أو عدوى من السلالات الأخرى، إلا أن المعلومات عن هذه السلالة لا تزال قليلة.وتشير الدراسات الأولية، حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لدى مواطن من جنوب إفريقيا، وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسم الإنسان.وجرى اكتشاف حالات إصابة بالمتحور "أوميكرون" إضافة إلى جنوب أفريقيا في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا والسعودية، ودول أخرى حول العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20211210/عالم-أوبئة-متحور-أوميكرون-ينتشر-في-بريطانيا-أسرع-من-جنوب-أفريقيا-1053795442.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, جنوب أفريقيا, سلالة كورونا الجديدة