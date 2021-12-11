https://arabic.sputniknews.com/20211211/ترامب-يؤكد-أن-خطابه-الذي-دعا-فيه-أنصاره-للقتال-مثل-الجحيم-في-هجوم-الكابيتول-كان-مهدئا-لهم-بشدة-1053814303.html

ترامب يؤكد أن خطابه الذي دعا فيه أنصاره للقتال "مثل الجحيم" في هجوم الكابيتول كان "مهدئا لهم بشدة"‏

ترامب يؤكد أن خطابه الذي دعا فيه أنصاره للقتال "مثل الجحيم" في هجوم الكابيتول كان "مهدئا لهم بشدة"‏

زعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الخطاب الذي ألقاه أمام مؤيديه في 6 يناير/ كانون الثاني ‏الماضي، والذي سبق أحداث الشغب في الكابيتول كان "مهدئا... 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T13:45+0000

2021-12-11T13:45+0000

2021-12-11T13:45+0000

الرئيس الأمريكي جو بايدن

دونالد ترامب

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1049950019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7090863dadff585fa23dde86dd9d13f2.jpg

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الجمعة: "ليس لدي ما أخفيه"، في إشارة منه إلى لجنة الكونغرس التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول.وفي الخطاب الذي ألقاه ترامب أمام مؤيديه في 6 يناير، اواستمر 70 دقيقة، كرر ترامب مزاعم كاذبة بأن انتخابات 2020 الرئاسية "سُرقت" منه، بحسب تعبيره، وشجع أتباعه على السير إلى مبنى الكابيتول.كما شدد ترامب لمؤيديه في الخطاب على "أننا لن تستعيد بلادنا بالضعف أبدا، عليكم أن تظهروا القوة وعليكم أن تكونوا أقوياء، نحن نحارب مثل الجحيم، وإذا لم تقاتلوا مثل الجحيم فلن يكون لديكم بلد بعد الآن".وفي مقابلته مع "فوكس نيوز"، أمس الجمعة ، أكد ترامب إن أحداث 6 يناير كانت "احتجاجا"، وأن المئات من مثيري الشغب المعتقلين "أبرياء"، بحسب وصفه.كما ناقش ترامب في اللقاء محاولاته لمنع اللجنة المختارة من مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أحداث شغب 6 يناير من الحصول على شريحة من وثائق الفرع التنفيذي المتعلقة بتحقيقاتها، ولك بحجة حصوله على امتياز تنفيذي بذلك.لكن في يوم الخميس الماضي، قضت محكمة استئناف فيدرالية ضد طلب ترامب بمنع اللجنة من الحصول على السجلات.وفي حديثه إلى "فوكس نيوز"، شدد ترامب على أنه ليس لديه "ما يخفيه"، لكنه كان يؤكد على امتيازه التنفيذي كمبدأ.

https://arabic.sputniknews.com/20211210/استدعاء-مساعدين-لترامب-التقيا-به-قبل-يومين-من-هجوم-الكابيتول-للتحقيق-معهما-1053794732.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الرئيس الأمريكي جو بايدن, دونالد ترامب