تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211211/ترامب-يؤكد-أن-خطابه-الذي-دعا-فيه-أنصاره-للقتال-مثل-الجحيم-في-هجوم-الكابيتول-كان-مهدئا-لهم-بشدة-1053814303.html
ترامب يؤكد أن خطابه الذي دعا فيه أنصاره للقتال "مثل الجحيم" في هجوم الكابيتول كان "مهدئا لهم بشدة"‏
ترامب يؤكد أن خطابه الذي دعا فيه أنصاره للقتال "مثل الجحيم" في هجوم الكابيتول كان "مهدئا لهم بشدة"‏
زعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الخطاب الذي ألقاه أمام مؤيديه في 6 يناير/ كانون الثاني ‏الماضي، والذي سبق أحداث الشغب في الكابيتول كان "مهدئا... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T13:45+0000
2021-12-11T13:45+0000
الرئيس الأمريكي جو بايدن
دونالد ترامب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1049950019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7090863dadff585fa23dde86dd9d13f2.jpg
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الجمعة: "ليس لدي ما أخفيه"، في إشارة منه إلى لجنة الكونغرس التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول.وفي الخطاب الذي ألقاه ترامب أمام مؤيديه في 6 يناير، اواستمر 70 دقيقة، كرر ترامب مزاعم كاذبة بأن انتخابات 2020 الرئاسية "سُرقت" منه، بحسب تعبيره، وشجع أتباعه على السير إلى مبنى الكابيتول.كما شدد ترامب لمؤيديه في الخطاب على "أننا لن تستعيد بلادنا بالضعف أبدا، عليكم أن تظهروا القوة وعليكم أن تكونوا أقوياء، نحن نحارب مثل الجحيم، وإذا لم تقاتلوا مثل الجحيم فلن يكون لديكم بلد بعد الآن".وفي مقابلته مع "فوكس نيوز"، أمس الجمعة ، أكد ترامب إن أحداث 6 يناير كانت "احتجاجا"، وأن المئات من مثيري الشغب المعتقلين "أبرياء"، بحسب وصفه.كما ناقش ترامب في اللقاء محاولاته لمنع اللجنة المختارة من مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أحداث شغب 6 يناير من الحصول على شريحة من وثائق الفرع التنفيذي المتعلقة بتحقيقاتها، ولك بحجة حصوله على امتياز تنفيذي بذلك.لكن في يوم الخميس الماضي، قضت محكمة استئناف فيدرالية ضد طلب ترامب بمنع اللجنة من الحصول على السجلات.وفي حديثه إلى "فوكس نيوز"، شدد ترامب على أنه ليس لديه "ما يخفيه"، لكنه كان يؤكد على امتيازه التنفيذي كمبدأ.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/استدعاء-مساعدين-لترامب-التقيا-به-قبل-يومين-من-هجوم-الكابيتول-للتحقيق-معهما-1053794732.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1049950019_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c69d39a796dc54073659f5d10f24ecaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الرئيس الأمريكي جو بايدن, دونالد ترامب

ترامب يؤكد أن خطابه الذي دعا فيه أنصاره للقتال "مثل الجحيم" في هجوم الكابيتول كان "مهدئا لهم بشدة"‏

13:45 GMT 11.12.2021
© AP Photo / LM Oteroالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© AP Photo / LM Otero
تابعنا عبر
زعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الخطاب الذي ألقاه أمام مؤيديه في 6 يناير/ كانون الثاني ‏الماضي، والذي سبق أحداث الشغب في الكابيتول كان "مهدئا للغاية".‏
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الجمعة: "ليس لدي ما أخفيه"، في إشارة منه إلى لجنة الكونغرس التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول.
وتابع: "لم أكن متورطا في هجوم الكابيتول، وإذا نظرت إلى كلماتي وما قلته في الخطاب، كانت في الواقع مهدئة للغاية".
وفي الخطاب الذي ألقاه ترامب أمام مؤيديه في 6 يناير، اواستمر 70 دقيقة، كرر ترامب مزاعم كاذبة بأن انتخابات 2020 الرئاسية "سُرقت" منه، بحسب تعبيره، وشجع أتباعه على السير إلى مبنى الكابيتول.
كما شدد ترامب لمؤيديه في الخطاب على "أننا لن تستعيد بلادنا بالضعف أبدا، عليكم أن تظهروا القوة وعليكم أن تكونوا أقوياء، نحن نحارب مثل الجحيم، وإذا لم تقاتلوا مثل الجحيم فلن يكون لديكم بلد بعد الآن".
التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
استدعاء مساعدين ل‏ترامب التقيا به قبل يومين من هجوم الكابيتول للتحقيق معهما
أمس, 20:26 GMT
وفي مقابلته مع "فوكس نيوز"، أمس الجمعة ، أكد ترامب إن أحداث 6 يناير كانت "احتجاجا"، وأن المئات من مثيري الشغب المعتقلين "أبرياء"، بحسب وصفه.
كما ناقش ترامب في اللقاء محاولاته لمنع اللجنة المختارة من مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أحداث شغب 6 يناير من الحصول على شريحة من وثائق الفرع التنفيذي المتعلقة بتحقيقاتها، ولك بحجة حصوله على امتياز تنفيذي بذلك.
لكن في يوم الخميس الماضي، قضت محكمة استئناف فيدرالية ضد طلب ترامب بمنع اللجنة من الحصول على السجلات.
وفي حديثه إلى "فوكس نيوز"، شدد ترامب على أنه ليس لديه "ما يخفيه"، لكنه كان يؤكد على امتيازه التنفيذي كمبدأ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:54 GMT"خلاف البويضات".. شيرين تكشف للجمهور أمرا صادما حرمها الإنجاب من حسام حبيب.. فيديو
13:54 GMTمجموعة "إفكو" الروسية تستهدف منطقة الشرق الأوسط.. والإمارات في المقدمة
13:53 GMTأول قياس مباشر لتفاعل سوبرنوفا في بيئة معملية.. جزيئات نانوية ذكية قابلة للتحويل
13:45 GMTترامب يؤكد أن خطابه الذي دعا فيه أنصاره للقتال "مثل الجحيم" في هجوم الكابيتول كان "مهدئا لهم بشدة"‏
13:37 GMTهل يحسم الاتفاق النووي مع إيران التوترات في الشرق الأوسط؟
13:35 GMTمباحثات فيينا النووية تتقدم بشكل "منطقي"... باريس تقرر فتح أرشيفها الخاص بحرب التحرير الجزائرية
13:35 GMTشيرين عبد الوهاب تكشف لأول مرة أنها فكرت في الانتحار وتحكي مأساة سنوات العذاب... فيديو
13:33 GMTمايسترو مؤيد الخالدي ينشرالموسيقى العربية الأصيلة في أصقاع الأرض
13:30 GMTتبون: مظاهرات 11 ديسمبر أثبتت قوة الثورة الجزائرية ومنهجيتها
13:27 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 190 مسلحا من "أنصار الله" وتدمير آليات عسكرية لها في مأرب
13:25 GMTالإفراج عن موظفين بالصليب الأحمر بعد اختطافهما في الكونغو
13:24 GMTقرش ضخم يبكي كمحارب مصاب خرج من معركة خاسرة... فيديو
13:22 GMTهل ينجح "الخيار الثالث" الذي يطرحه الاتحاد التونسي للشغل في دفع الحوار الوطني
13:15 GMTارتفاع أسعار الذهب في مصر
13:15 GMTالأساطيل النووية المدنية الروسية... مستقبل مشرق لماض عظيم... فيديو
13:04 GMT‎ ‎حكومة دبي تصبح أول حكومة "لا ورقية" في العالم
12:59 GMTمدرب مانشستر يونايتد: لا فائدة من إقناع بوغبا بالبقاء في الفريق
12:58 GMTخبير اقتصادي: لبنان الرسمي مرحب بالمشروع الروسي لكن العبرة في التنفيذ
12:51 GMTتقرير عسكري: القيادة الجوية الأمريكية تتمسك بالقاذفات القديمة خوفا من خسارتها
12:48 GMTتشكيلة منتخب مصر المتوقعة أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب