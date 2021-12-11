ترامب يؤكد أن خطابه الذي دعا فيه أنصاره للقتال "مثل الجحيم" في هجوم الكابيتول كان "مهدئا لهم بشدة"‏

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الجمعة: "ليس لدي ما أخفيه"، في إشارة منه إلى لجنة الكونغرس التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول.وفي الخطاب الذي ألقاه ترامب أمام مؤيديه في 6 يناير، اواستمر 70 دقيقة، كرر ترامب مزاعم كاذبة بأن انتخابات 2020 الرئاسية "سُرقت" منه، بحسب تعبيره، وشجع أتباعه على السير إلى مبنى الكابيتول.كما شدد ترامب لمؤيديه في الخطاب على "أننا لن تستعيد بلادنا بالضعف أبدا، عليكم أن تظهروا القوة وعليكم أن تكونوا أقوياء، نحن نحارب مثل الجحيم، وإذا لم تقاتلوا مثل الجحيم فلن يكون لديكم بلد بعد الآن".وفي مقابلته مع "فوكس نيوز"، أمس الجمعة ، أكد ترامب إن أحداث 6 يناير كانت "احتجاجا"، وأن المئات من مثيري الشغب المعتقلين "أبرياء"، بحسب وصفه.كما ناقش ترامب في اللقاء محاولاته لمنع اللجنة المختارة من مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أحداث شغب 6 يناير من الحصول على شريحة من وثائق الفرع التنفيذي المتعلقة بتحقيقاتها، ولك بحجة حصوله على امتياز تنفيذي بذلك.لكن في يوم الخميس الماضي، قضت محكمة استئناف فيدرالية ضد طلب ترامب بمنع اللجنة من الحصول على السجلات.وفي حديثه إلى "فوكس نيوز"، شدد ترامب على أنه ليس لديه "ما يخفيه"، لكنه كان يؤكد على امتيازه التنفيذي كمبدأ.
وفي مقابلته مع "فوكس نيوز"، أمس الجمعة ، أكد ترامب إن أحداث 6 يناير كانت "احتجاجا"، وأن المئات من مثيري الشغب المعتقلين "أبرياء"، بحسب وصفه.
كما ناقش ترامب في اللقاء محاولاته لمنع اللجنة المختارة من مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أحداث شغب 6 يناير من الحصول على شريحة من وثائق الفرع التنفيذي المتعلقة بتحقيقاتها، ولك بحجة حصوله على امتياز تنفيذي بذلك.
لكن في يوم الخميس الماضي، قضت محكمة استئناف فيدرالية ضد طلب ترامب بمنع اللجنة من الحصول على السجلات.
وفي حديثه إلى "فوكس نيوز"، شدد ترامب على أنه ليس لديه "ما يخفيه"، لكنه كان يؤكد على امتيازه التنفيذي كمبدأ.