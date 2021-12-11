https://arabic.sputniknews.com/20211211/ترامب-يكشف-حقيقة-رغبة-نتنياهو-في-توقيع-اتفاق-سلام-مع-الفلسطينيين-1053830205.html

ترامب يكشف حقيقة رغبة نتنياهو في توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين

ترامب يكشف حقيقة رغبة نتنياهو في توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين

كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حقيقة رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، في توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين. 11.12.2021, سبوتنيك عربي

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2021-12-11T21:44+0000

2021-12-11T21:44+0000

فلسطين

ترامب

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم السبت، بأن الصحفي والإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، قد نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية والثورة في الشرق الأوسط"، يحكي فيه أن الرئيس الأمريكي السابق قد هاجم، وبقوة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.وأفاد ترامب بأن نتنياهو لم يرغب، أبدا، في توقيع اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني، وأن أحد أهم أسباب فشله في استمرار "صفقة القرن" الخاصة بالسلام في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا بين الفلسطينيين وإسرائيل، هو نتنياهو نفسه، الذي لم يرغب أبدا في تحقيق السلام مع الفلسطينيين.وأفاد الصحفي الإسرائيلي في كتابه الذي جاء من خلال إجراءه عدة لقاءات مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في العاصمة الأمريكية، واشنطن في شهر أبريل/نيسان الماضي، بأن الأخير أراد خلال الحملة الانتخابية له في العام 2016 تحقيق "الصفقة النهائية" بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكنه لم يتمكن من ذلك.ونقل الصحفي الإسرائيلي عن الرئيس الأمريكي السابق أنه قدم خدمات وهدايا لنتنياهو، وصفقات كبيرة أبقته أو ساهمت على بقائه في سدة الحكم في تل أبيب لولاية جديدة، أهمها قرار فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

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فلسطين, ترامب, إسرائيل, بنيامين نتنياهو