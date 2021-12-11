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https://arabic.sputniknews.com/20211211/تركي-آل-الشيخ-يتغنى-بمكان-جديد-أشبه-بالخيال-في-السعودية-فيديو-1053810681.html
تركي آل الشيخ يتغنى بمكان جديد "أشبه بالخيال" في السعودية... فيديو
تركي آل الشيخ يتغنى بمكان جديد "أشبه بالخيال" في السعودية... فيديو
تغنى رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بمكان جديد في ‏بلاده، ضمن ترويجه للموسم الثاني لـ"موسم الرياض".‏ 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T12:39+0000
2021-12-11T12:42+0000
أخبار السعودية اليوم
تركي آل الشيخ
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ونشر آل الشيخ مقطع مصور لمنطقة العاذرية، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والتي أكد في تغريدته أنها "مكان أشبه بالخيال"، ولفت إلى أنها تضم مجموعة من المطاعم والمقاهي والمحلات العالمية.وختم تركي آل الشيخ تغريدته ممازحا متابعيه بألا يأتوا للمنطقة الجديدة، وأن يتركوه يستمتع فيها بمفرده.وتم افتتاح منطقة العاذرية، أمس الجمعة، وتتميز بجلساتها الخارجية الشتوية الأصيلة، وأطلق عليها اسم "العاذرية" بهذا الاسم لوصفها بالعذرية، حيث تقع في شمال العاصمة السعودية الرياض، وتمزج بين مظاهر الحياة الصحراوية الطبيعية التي لم تمسها المدنية الحديثة.كذلك تشتهر منطقة العاذرية بزراعة نبات العاذر.​يشار إلى أن الموسم الثاني لـ"موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية انطلق يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعدما انطلق موسمه الأول في عام 2019، وأقيم في الفترة ما بين الـ11 من شهر أكتوبر لعام 2019 واستمر حتى الـ18 من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2020، وحقق أكثر من 10 ملايين زيارة.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/تركي-آل-الشيخ-يرد-على-شائعة-مغرضة-ويحسم-جدل-هدية-بالملايين-1050764062.html
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أخبار السعودية اليوم, تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتغنى بمكان جديد "أشبه بالخيال" في السعودية... فيديو

12:39 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 12:42 GMT 11.12.2021)
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEرئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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تغنى رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بمكان جديد في ‏بلاده، ضمن ترويجه للموسم الثاني لـ"موسم الرياض".‏
ونشر آل الشيخ مقطع مصور لمنطقة العاذرية، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والتي أكد في تغريدته أنها "مكان أشبه بالخيال"، ولفت إلى أنها تضم مجموعة من المطاعم والمقاهي والمحلات العالمية.
وختم تركي آل الشيخ تغريدته ممازحا متابعيه بألا يأتوا للمنطقة الجديدة، وأن يتركوه يستمتع فيها بمفرده.
وتم افتتاح منطقة العاذرية، أمس الجمعة، وتتميز بجلساتها الخارجية الشتوية الأصيلة، وأطلق عليها اسم "العاذرية" بهذا الاسم لوصفها بالعذرية، حيث تقع في شمال العاصمة السعودية الرياض، وتمزج بين مظاهر الحياة الصحراوية الطبيعية التي لم تمسها المدنية الحديثة.
كذلك تشتهر منطقة العاذرية بزراعة نبات العاذر.
رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
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​يشار إلى أن الموسم الثاني لـ"موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية انطلق يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعدما انطلق موسمه الأول في عام 2019، وأقيم في الفترة ما بين الـ11 من شهر أكتوبر لعام 2019 واستمر حتى الـ18 من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2020، وحقق أكثر من 10 ملايين زيارة.
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