تركي آل الشيخ يتغنى بمكان جديد "أشبه بالخيال" في السعودية... فيديو

ونشر آل الشيخ مقطع مصور لمنطقة العاذرية، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والتي أكد في تغريدته أنها "مكان أشبه بالخيال"، ولفت إلى أنها تضم مجموعة من المطاعم والمقاهي والمحلات العالمية.وختم تركي آل الشيخ تغريدته ممازحا متابعيه بألا يأتوا للمنطقة الجديدة، وأن يتركوه يستمتع فيها بمفرده.وتم افتتاح منطقة العاذرية، أمس الجمعة، وتتميز بجلساتها الخارجية الشتوية الأصيلة، وأطلق عليها اسم "العاذرية" بهذا الاسم لوصفها بالعذرية، حيث تقع في شمال العاصمة السعودية الرياض، وتمزج بين مظاهر الحياة الصحراوية الطبيعية التي لم تمسها المدنية الحديثة.كذلك تشتهر منطقة العاذرية بزراعة نبات العاذر.يشار إلى أن الموسم الثاني لـ"موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية انطلق يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعدما انطلق موسمه الأول في عام 2019، وأقيم في الفترة ما بين الـ11 من شهر أكتوبر لعام 2019 واستمر حتى الـ18 من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2020، وحقق أكثر من 10 ملايين زيارة.
وتم افتتاح منطقة العاذرية، أمس الجمعة، وتتميز بجلساتها الخارجية الشتوية الأصيلة، وأطلق عليها اسم "العاذرية" بهذا الاسم لوصفها بالعذرية، حيث تقع في شمال العاصمة السعودية الرياض، وتمزج بين مظاهر الحياة الصحراوية الطبيعية التي لم تمسها المدنية الحديثة.
يشار إلى أن الموسم الثاني لـ"موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية انطلق يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعدما انطلق موسمه الأول في عام 2019، وأقيم في الفترة ما بين الـ11 من شهر أكتوبر لعام 2019 واستمر حتى الـ18 من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2020، وحقق أكثر من 10 ملايين زيارة.