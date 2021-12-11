https://arabic.sputniknews.com/20211211/ترويكا-جديدة-في-الشرق-الأوسط-هل-تشهد-المنطقة-تنسيقا-قطريا-إماراتيا-تركيا---1053819365.html

"ترويكا جديدة" في الشرق الأوسط... هل تشهد المنطقة تنسيقا قطريا إماراتيا تركيا

"ترويكا جديدة" في الشرق الأوسط... هل تشهد المنطقة تنسيقا قطريا إماراتيا تركيا

تواصل قطر وتركيا العمل على مساعدة حركة "طالبان" على إعادة بناء مطار كابول الدولي، حيث تعمل الدوحة وأنقرة للاتفاق مع طالبان من أجل إعادة تشغيل المطار، بحسب... 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T16:01+0000

2021-12-11T16:01+0000

2021-12-11T16:01+0000

العالم العربي

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053689116_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_73175b8b743337f5f2d0243a1fa5f6ae.jpg

وأفدت وكالات بأن الإمارات أجرت مباحثات مع حركة "طالبان" لإدارة مطار كابول، بالتزامن مع توقيع كل من الإمارات وتركيا 10 اتفاقيات تجارية واقتصادية خلال زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد لأنقرة لأول مرة منذ 12 عاما.جميع هذه البيانات والمعلومات تشير، ربما، إلى إمكانية وجود تنسيق مدروس بين كل من قطر والإمارات وتركيا، خصوصا في المجالات الإقليمية، كدعم حركة "طالبان" أو دعم بعضها البعض ماليا واستراتيجيا في المنطقة، فعل هذا التنسيق موجود بالفعل، تحدث محللون لوكالة "سبوتنيك" عن آفاق تطوير مثل هذه "الترويكا الإقليمية" في الشرق الأوسط.مطار كابول... "ثمرة يريد الجميع قطفها"مع وصول حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان، بقي مطار كابول الدولي "مشلولا"، حيث لم تتمكن الحكومة الجديدة التي أعلنت عنها "طالبان" من ترميم المطار أو تنظيم العمل على ذلك، لذلك كان هناك حاجة، أثر من أي وقت مضى، إلى وجود مساعدة خارجية لإعادة تأهيل المطار وتشغيله.وكانت الإمارات قد أعربت في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن استعدادها للمشاركة في تنظيم عمل مطار كابول الدولي، وبعد اجتماع بين وزيري خارجية قطر وتركيا في 6 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن البلدان أنهما سيعملان معا لمساعدة طالبان في إعادة بناء المطار وإدارته.السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تشهد أفغانستان تنافذا على النفوذ، أم أنه تجميع للجهود؟ الأمر المؤكد، هو أن تشغيل مطار كابول الدولي في العاصمة الأفغانية سيعزز بشكل كبير نفوذ طالبان.وأشار غوخان إيريلي، منسق دراسات الخليج في مركز دراسات الشرق الأوسط ، إلى أنه من "المرجح أن تتنافس الإمارات مع قطر وتركيا على النفوذ في كابول".وبدوره، يعتقد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن كل من الدوحة وأبو ظبي تحاولان الدخول إلى أفغانستان من اتجاهات مختلفة، ويظهران حتى اللحظة، كمتنافسان على النفوذ أكثر من كونهم حلفاء ينسقون تحركاتهم.ووفقا للدكتور غباشي، فإن قطر وتركيا تعملان معا في أفغانستان، بينما تميل الإمارات للتنسيق مع السعودية، وبالتالي فإنهما يعملان في كابول بمفردهما."ترويكا جديدة" أم منافسةوعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن وجود منافسة في كابول، لكن المشهد خارج أفغانستان مختلف تماما، ويعتقد بعض الخبراء أن البلدان الثلاثة التي أظهرت اهتماما في أفغانستان، لديهم نقطة مشتركة أخرى خارج المشهد الأفغاني، حيث دعمت كل من قطر والإمارات تركيا ماليا، في نفس الوقت/ أثناء انهيار الليرة التركية في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة، محمد حسن السويدي، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، عن تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار في تركيا في نطاق الاتفاقيات. كما اتفق وزيرا خارجية قطر وتركيا خلال الاجتماع الذي عقد في 6 ديسمبر/ كانون الأول، على تخصيص استثمارات لدعم الاقتصاد، لكن لم يتم الإعلان عن المبلغ. وخلال المفاوضات ذاتها ، اتفق رئيسا بنكي قطر المركزي وتركيا على تطوير العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين.علاقة المال تختلف عن السياسةاعتبر غوخان إيريلي، منسق دراسات الخليج في مركز دراسات الشرق الأوسط، أن التدفقات والعلاقات المالية، على عكس الجغرافيا السياسية، تكشف عن تحولات بسيطة تحدث في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الدول الثلاث تظهر تنسيقا بين بعضها البعض.ومن جهة أخرى، يعتقد الدكتور مختار غباشي أن قطر والإمارات ليستا جاهزتين بعد للقيام بمثل هذا التحالف: "لم تنس الدوحة بعد الحصار الإقليمي عليها في الخليج، والذي شاركت فيه الإمارات أيضًا".مخاطر وتحديات جديدةواعتبر غباشي أن وجود مثل هذا الحلف أو التقارب قد ينطوي على خطر ظهور لاعبين آخرين في الخليج العربي، أو منافسين محتملين، مثل إيران، أو عدم وجود رضا من قبل الجانب السعودي.

https://arabic.sputniknews.com/20211202/أردوغان-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-ابن-زايد-بعد-أسبوع-من-زيارة-الأخير-إلى-تركيا-1053463900.html

https://arabic.sputniknews.com/20211124/وكالة-تنافس-خليجي-حاد-على-مطار-كابول-في-أفغانستان-1053237232.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, اقتصاد