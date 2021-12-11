"ترويكا جديدة" في الشرق الأوسط... هل تشهد المنطقة تنسيقا قطريا إماراتيا تركيا

وأفدت وكالات بأن الإمارات أجرت مباحثات مع حركة "طالبان" لإدارة مطار كابول، بالتزامن مع توقيع كل من الإمارات وتركيا 10 اتفاقيات تجارية واقتصادية خلال زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد لأنقرة لأول مرة منذ 12 عاما.جميع هذه البيانات والمعلومات تشير، ربما، إلى إمكانية وجود تنسيق مدروس بين كل من قطر والإمارات وتركيا، خصوصا في المجالات الإقليمية، كدعم حركة "طالبان" أو دعم بعضها البعض ماليا واستراتيجيا في المنطقة، فعل هذا التنسيق موجود بالفعل، تحدث محللون لوكالة "سبوتنيك" عن آفاق تطوير مثل هذه "الترويكا الإقليمية" في الشرق الأوسط.مطار كابول... "ثمرة يريد الجميع قطفها"مع وصول حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان، بقي مطار كابول الدولي "مشلولا"، حيث لم تتمكن الحكومة الجديدة التي أعلنت عنها "طالبان" من ترميم المطار أو تنظيم العمل على ذلك، لذلك كان هناك حاجة، أثر من أي وقت مضى، إلى وجود مساعدة خارجية لإعادة تأهيل المطار وتشغيله.وكانت الإمارات قد أعربت في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن استعدادها للمشاركة في تنظيم عمل مطار كابول الدولي، وبعد اجتماع بين وزيري خارجية قطر وتركيا في 6 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن البلدان أنهما سيعملان معا لمساعدة طالبان في إعادة بناء المطار وإدارته.السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تشهد أفغانستان تنافذا على النفوذ، أم أنه تجميع للجهود؟ الأمر المؤكد، هو أن تشغيل مطار كابول الدولي في العاصمة الأفغانية سيعزز بشكل كبير نفوذ طالبان.وأشار غوخان إيريلي، منسق دراسات الخليج في مركز دراسات الشرق الأوسط ، إلى أنه من "المرجح أن تتنافس الإمارات مع قطر وتركيا على النفوذ في كابول".وبدوره، يعتقد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن كل من الدوحة وأبو ظبي تحاولان الدخول إلى أفغانستان من اتجاهات مختلفة، ويظهران حتى اللحظة، كمتنافسان على النفوذ أكثر من كونهم حلفاء ينسقون تحركاتهم.ووفقا للدكتور غباشي، فإن قطر وتركيا تعملان معا في أفغانستان، بينما تميل الإمارات للتنسيق مع السعودية، وبالتالي فإنهما يعملان في كابول بمفردهما."ترويكا جديدة" أم منافسةوعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن وجود منافسة في كابول، لكن المشهد خارج أفغانستان مختلف تماما، ويعتقد بعض الخبراء أن البلدان الثلاثة التي أظهرت اهتماما في أفغانستان، لديهم نقطة مشتركة أخرى خارج المشهد الأفغاني، حيث دعمت كل من قطر والإمارات تركيا ماليا، في نفس الوقت/ أثناء انهيار الليرة التركية في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة، محمد حسن السويدي، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، عن تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار في تركيا في نطاق الاتفاقيات. كما اتفق وزيرا خارجية قطر وتركيا خلال الاجتماع الذي عقد في 6 ديسمبر/ كانون الأول، على تخصيص استثمارات لدعم الاقتصاد، لكن لم يتم الإعلان عن المبلغ. وخلال المفاوضات ذاتها ، اتفق رئيسا بنكي قطر المركزي وتركيا على تطوير العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين.علاقة المال تختلف عن السياسةاعتبر غوخان إيريلي، منسق دراسات الخليج في مركز دراسات الشرق الأوسط، أن التدفقات والعلاقات المالية، على عكس الجغرافيا السياسية، تكشف عن تحولات بسيطة تحدث في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الدول الثلاث تظهر تنسيقا بين بعضها البعض.ومن جهة أخرى، يعتقد الدكتور مختار غباشي أن قطر والإمارات ليستا جاهزتين بعد للقيام بمثل هذا التحالف: "لم تنس الدوحة بعد الحصار الإقليمي عليها في الخليج، والذي شاركت فيه الإمارات أيضًا".مخاطر وتحديات جديدةواعتبر غباشي أن وجود مثل هذا الحلف أو التقارب قد ينطوي على خطر ظهور لاعبين آخرين في الخليج العربي، أو منافسين محتملين، مثل إيران، أو عدم وجود رضا من قبل الجانب السعودي.
تواصل قطر وتركيا العمل على مساعدة حركة "طالبان" على إعادة بناء مطار كابول الدولي، حيث تعمل الدوحة وأنقرة للاتفاق مع طالبان من أجل إعادة تشغيل المطار، بحسب تصريحات وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، عقب محادثات أجراها مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في الدوحة.
وأفدت وكالات بأن الإمارات أجرت مباحثات مع حركة "طالبان" لإدارة مطار كابول، بالتزامن مع توقيع كل من الإمارات وتركيا 10 اتفاقيات تجارية واقتصادية خلال زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد لأنقرة لأول مرة منذ 12 عاما.
جميع هذه البيانات والمعلومات تشير، ربما، إلى إمكانية وجود تنسيق مدروس بين كل من قطر والإمارات وتركيا، خصوصا في المجالات الإقليمية، كدعم حركة "طالبان" أو دعم بعضها البعض ماليا واستراتيجيا في المنطقة، فعل هذا التنسيق موجود بالفعل، تحدث محللون لوكالة "سبوتنيك" عن آفاق تطوير مثل هذه "الترويكا الإقليمية" في الشرق الأوسط.
مطار كابول... "ثمرة يريد الجميع قطفها"
مع وصول حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان، بقي مطار كابول الدولي "مشلولا"، حيث لم تتمكن الحكومة الجديدة التي أعلنت عنها "طالبان" من ترميم المطار أو تنظيم العمل على ذلك، لذلك كان هناك حاجة، أثر من أي وقت مضى، إلى وجود مساعدة خارجية لإعادة تأهيل المطار وتشغيله.
وكانت الإمارات قد أعربت في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن استعدادها للمشاركة في تنظيم عمل مطار كابول الدولي، وبعد اجتماع بين وزيري خارجية قطر وتركيا في 6 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن البلدان أنهما سيعملان معا لمساعدة طالبان في إعادة بناء المطار وإدارته.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تشهد أفغانستان تنافذا على النفوذ، أم أنه تجميع للجهود؟ الأمر المؤكد، هو أن تشغيل مطار كابول الدولي في العاصمة الأفغانية سيعزز بشكل كبير نفوذ طالبان.
وأشار غوخان إيريلي، منسق دراسات الخليج في مركز دراسات الشرق الأوسط ، إلى أنه من "المرجح أن تتنافس الإمارات مع قطر وتركيا على النفوذ في كابول".
"في الوقت الحالي، يمكننا أن نشاهد كيف تقوم الإمارات، بالتوازي مع قطر وتركيا، على تقديم مبادرات تتعلق بمطار كابول. في هذه المرحلة على الأقل، لا توجد مؤشرات تدل على وجود نشاط مشترك بين تركيا وقطر والإمارات في المستقبل. لكن بالنسبة لقطر والإمارات، اللتان تنتهجان سياسة خارجية نشطة، فإن هذا الوضع يعطي فرصة معينة لهما".
غوخان إيريلي
منسق دراسات الخليج في مركز دراسات الشرق الأوسط
وبدوره، يعتقد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن كل من الدوحة وأبو ظبي تحاولان الدخول إلى أفغانستان من اتجاهات مختلفة، ويظهران حتى اللحظة، كمتنافسان على النفوذ أكثر من كونهم حلفاء ينسقون تحركاتهم.
"قطر كانت الوسيط الأهم بين أمريكا وطالبان ووجهت أمريكا والدول الغربية الثناء إليها، حيث استطاعت قطر أن تكسب شوطا كبيرا في سياساتها الخارجية بعيدا عن تمحورها بجانب القوى الإقليمية المعروفة والمحددة سلفا (السعودية إيران). لكن دخول الإمارات ليس متساويا مع الوجود القطري، أو الباكستاني أو التركي، فهو دخول محدود ليست له علاقة بقوة قطر وعلاقة قطر بأفغانستان أو أمريكا أو تركيا".
الدكتور مختار غباشي
نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية
ووفقا للدكتور غباشي، فإن قطر وتركيا تعملان معا في أفغانستان، بينما تميل الإمارات للتنسيق مع السعودية، وبالتالي فإنهما يعملان في كابول بمفردهما.
"ترويكا جديدة" أم منافسة
وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن وجود منافسة في كابول، لكن المشهد خارج أفغانستان مختلف تماما، ويعتقد بعض الخبراء أن البلدان الثلاثة التي أظهرت اهتماما في أفغانستان، لديهم نقطة مشتركة أخرى خارج المشهد الأفغاني، حيث دعمت كل من قطر والإمارات تركيا ماليا، في نفس الوقت/ أثناء انهيار الليرة التركية في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة، محمد حسن السويدي، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، عن تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار في تركيا في نطاق الاتفاقيات. كما اتفق وزيرا خارجية قطر وتركيا خلال الاجتماع الذي عقد في 6 ديسمبر/ كانون الأول، على تخصيص استثمارات لدعم الاقتصاد، لكن لم يتم الإعلان عن المبلغ. وخلال المفاوضات ذاتها ، اتفق رئيسا بنكي قطر المركزي وتركيا على تطوير العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين.
اعتبر غوخان إيريلي، منسق دراسات الخليج في مركز دراسات الشرق الأوسط، أن التدفقات والعلاقات المالية، على عكس الجغرافيا السياسية، تكشف عن تحولات بسيطة تحدث في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الدول الثلاث تظهر تنسيقا بين بعضها البعض.
"يلاحظ حاليا عملية تطبيع للعلاقات بين الإمارات وقطر وتركيا. هناك تقارب بين تركيا والإمارات، وبين قطر والإمارات. يجب أن نفهم أن إعادة بناء الثقة في العلاقات الدولية ليس بالأمر السهل. لذلك، بالنسبة للجانبين، لا تعتبر القضايا الاقتصادية والتجارية في المقام الأول، بل تكسب القضايا السياسية اهمية أكبر، أي أنهم يناقشون الخطوات التي يمكن أن تساعد في تحسين العلاقات في المجالين العسكري والسياسي. يمكن أن تزيد هذه الخطوات من مستوى الثقة. وقد نشهد فترة تحسن للعلاقات بين تركيا ودول الخليج. لذلك، يمكننا أن نتوقع تطور العلاقات في المستقبل".
غوخان إيريلي
منسق دراسات الخليج في مركز دراسات الشرق الأوسط
ومن جهة أخرى، يعتقد الدكتور مختار غباشي أن قطر والإمارات ليستا جاهزتين بعد للقيام بمثل هذا التحالف: "لم تنس الدوحة بعد الحصار الإقليمي عليها في الخليج، والذي شاركت فيه الإمارات أيضًا".
" بعد المقاطعة الرباعية بين الدول الخليجية وقطر عام 2017، فعلت تركيا اتفاقية دفاع مشترك كانت قد وقعتها مع الدوحة في عام 2014، ودخلت إيران على الخط وفتحت أبوابها لإمداد قطر بالمساعدات الغذائية، ومنذ ذلك ارتبطت قطر بعلاقة خاصة مع تركيا وإيران، وبات هناك استثمارات كبيرة لقطر في تركيا، وهذا يصعب وجود تحالف مثل هذا لا سيما وأن الإمارات ترتبط بشكل أساسي بالسعودية واستقلالية قرارها بعيدًا عن المملكة محدودًا".
الدكتور مختار غباشي
نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية
مخاطر وتحديات جديدة
واعتبر غباشي أن وجود مثل هذا الحلف أو التقارب قد ينطوي على خطر ظهور لاعبين آخرين في الخليج العربي، أو منافسين محتملين، مثل إيران، أو عدم وجود رضا من قبل الجانب السعودي.
"لن تكون السعودية مرتاحة للتقارب الإماراتي التركي، أما إيران فرغم الخلافات مع تركيا ووجهات النظر والتحركات المختلفة في الساحات الدولية، إلا أنه لم يصل للاحتكاك أو الصدام أو الصراع، وهناك تنافسية بينهما باعتبارهما من القوى الإسلامية الكبيرة والتي تتجاذبها الأطراف الدولية".
الدكتور مختار غباشي
نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية