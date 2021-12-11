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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211211/تشكيلة-منتخب-مصر-المتوقعة-أمام-الأردن-في-ربع-نهائي-كأس-العرب-1053810801.html
تشكيلة منتخب مصر المتوقعة أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب
تشكيلة منتخب مصر المتوقعة أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الأردني في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T12:48+0000
2021-12-11T12:48+0000
2021-12-11T12:48+0000
كأس العرب 2021
رياضة
منتخب مصر
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واستقر المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، على التشكيلة الذي سيخوض بها مباراة الأردن.وستشهد التشكيلة مشاركة مصطفى فتحي بشكل أساسي في وسط الملعب، فيما يتواجد بجانبه كل من أحمد السيد "زيزو" وحسين فيصل.بينما لم يستقر الجهاز الفني للمنتخب المصري على المهاجم الأساسي في المباراة سواء كان مروان حمدي، أو محمد شريف.وحسب موقع "يلاكورة"، جاءت تشكيلة منتخب مصر المتوقع كما يلي:حراسة المرمى: محمد الشناويخط الدفاع: عمر كمال، أحمد ياسين، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح.خط الوسط المدافع: حمدي فتحي، عمرو السولية.خط الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو"، مصطفى فتحي، حسين فيصل.المهاجم: مروان حمدي (محمد شريف).وفي السياق، أفادت تقارير بنفاد تذاكر المباراة التي ستقام على استاد الجنوب بمدينة الوكرة ويتسع لـ 40 ألف متفرج.وينطلق لقاء مصر والأردن الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش (الـ 5 مساء بتوقيت القاهرة) وتنقله قنوات بي إن سبورتس وأون تايم سبورتس.يذكر أن الفائز بالمباراة سيلعب في نصف نهائي كأس العرب ضد تونس، بينما ستواجه قطر الفائز من المغرب والجزائر.
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رياضة, منتخب مصر
تشكيلة منتخب مصر المتوقعة أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الأردني في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.
واستقر المدير الفني لمنتخب مصر
كارلوس كيروش
، على التشكيلة الذي سيخوض بها مباراة الأردن.
وستشهد التشكيلة مشاركة مصطفى فتحي بشكل أساسي في وسط الملعب، فيما يتواجد بجانبه كل من أحمد السيد "زيزو" وحسين فيصل.
بينما لم يستقر الجهاز الفني للمنتخب المصري على المهاجم الأساسي في المباراة سواء كان مروان حمدي، أو محمد شريف.
وحسب موقع "
يلاكورة
"، جاءت تشكيلة منتخب مصر المتوقع كما يلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: عمر كمال، أحمد ياسين، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح.
خط الوسط المدافع: حمدي فتحي، عمرو السولية.
خط الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو"، مصطفى فتحي، حسين فيصل.
المهاجم: مروان حمدي (محمد شريف).
وفي السياق، أفادت تقارير بنفاد تذاكر المباراة التي ستقام على استاد الجنوب بمدينة الوكرة ويتسع لـ 40 ألف متفرج.
وينطلق لقاء مصر والأردن الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش (الـ 5 مساء بتوقيت القاهرة) وتنقله قنوات بي إن سبورتس وأون تايم سبورتس.
يذكر أن الفائز بالمباراة سيلعب في نصف نهائي
كأس العرب
ضد تونس، بينما ستواجه قطر الفائز من المغرب والجزائر.