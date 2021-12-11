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https://arabic.sputniknews.com/20211211/تقرير-عسكري-القيادة-الجوية-الأمريكية-تتمسك-بالقاذفات-القديمة-خوفا-من-خسارتها-1053810971.html
تقرير عسكري: القيادة الجوية الأمريكية تتمسك بالقاذفات القديمة خوفا من خسارتها
تقرير عسكري: القيادة الجوية الأمريكية تتمسك بالقاذفات القديمة خوفا من خسارتها
كشف موقع عسكري أمريكي، اليوم السبت، أن قيادة القوات الجوية الأمريكية قررت عدم التخلي عن القاذفات الاستراتيجية من طراز "B-1B Lancer" قبل استيلام القاذفات من... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T12:51+0000
2021-12-11T12:51+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة
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وذكر موقع "defensenews" الأمريكي في تقريره استند إلى وثيقة ميزانية الدفاع الأمريكية التي وافق عليها مجلس النواب أن التخلي وتقليص أسطول الطائرات سيستمر حتى سبتمبر/ أيلول 2023.وبحسب التقرير، أنتجت شركة Northrop Grumman الأمريكية بالفعل خمس طائرات من طراز "B-21" ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في منتصف عام 2020، حيث يتم استخدام الطراز القديم من القاذفات بشكل نشط في السنوات الأخيرة. وأضاف التقرير أن قاذفات الطائرات B-1B وB-2 Spirit سيتم إيقاف تشغيلها في السنوات العشر القادمة وستستخدم القوات الجوية الأمريكية طائرات B-21 وB-52 ستراتوفورتس كطائرات بديلة. وفي وقت سابق، أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية تعليق رحلات القاذفات الاستراتيجية B-1B Lancer لإجراء فحوصات إضافية بعد وقوع حادث فني في الأجواء.
https://arabic.sputniknews.com/20211028/خبير-عسكري-قاذفتان-تابعتان-للقوات-الجوية-الأمريكية-لا-تكفيان-لتدمير-الأسطول-الروسي--1050560027.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة

تقرير عسكري: القيادة الجوية الأمريكية تتمسك بالقاذفات القديمة خوفا من خسارتها

12:51 GMT 11.12.2021
© flickr.com / poter.simon بي-1 لانسر
بي-1 لانسر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© flickr.com / poter.simon
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كشف موقع عسكري أمريكي، اليوم السبت، أن قيادة القوات الجوية الأمريكية قررت عدم التخلي عن القاذفات الاستراتيجية من طراز "B-1B Lancer" قبل استيلام القاذفات من طراز "B-21 Raider".
وذكر موقع "defensenews" الأمريكي في تقريره استند إلى وثيقة ميزانية الدفاع الأمريكية التي وافق عليها مجلس النواب أن التخلي وتقليص أسطول الطائرات سيستمر حتى سبتمبر/ أيلول 2023.
وبحسب التقرير، أنتجت شركة Northrop Grumman الأمريكية بالفعل خمس طائرات من طراز "B-21" ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في منتصف عام 2020، حيث يتم استخدام الطراز القديم من القاذفات بشكل نشط في السنوات الأخيرة.
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وأضاف التقرير أن قاذفات الطائرات B-1B وB-2 Spirit سيتم إيقاف تشغيلها في السنوات العشر القادمة وستستخدم القوات الجوية الأمريكية طائرات B-21 وB-52 ستراتوفورتس كطائرات بديلة.
وفي وقت سابق، أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية تعليق رحلات القاذفات الاستراتيجية B-1B Lancer لإجراء فحوصات إضافية بعد وقوع حادث فني في الأجواء.
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