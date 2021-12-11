https://arabic.sputniknews.com/20211211/حاكم-كنتاكي-الأمريكية-مقتل-70-شخصاعلى-الأقل-في-أعاصير-تجتاح-الولاية-1053822109.html

حاكم كنتاكي الأمريكية: مقتل 70 شخصا على الأقل في أعاصير تجتاح الولاية

حاكم كنتاكي الأمريكية: مقتل 70 شخصا على الأقل في أعاصير تجتاح الولاية

قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، إن ما لا يقل عن 70 شخصا لقوا مصرعهم في سلسلة أعاصير اجتاجت الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة. 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T17:13+0000

2021-12-11T17:13+0000

2021-12-11T17:26+0000

الرئيس الأمريكي جو بايدن

إعصار

ولاية كنتاكي

شركة أمازون

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي لحاكم الولاية "آندي بيشير"، الذي أعلن في وقت سابق اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 50 شخصا، بحسب قناة " إيه بي سي نيوز" الأمريكية.وتوقع بيشير أن ترتفع حصيلة القتلى إلى ما يزيد عن الـ 100 شخص جراء الأعاصير.وفي وقت سابق اليوم، ضربت الأعاصير مصنعا للشموع في كنتاكي، وأحد مخازن شركة أمازون بولاية إلينوي غربي البلاد، ودار رعاية مسنين في أركنساس جنوب شرقي الولايات المتحدة.وقال بيشير إن نحو 110 أشخاص كانوا في مصنع للشموع بمدينة مايفيلد في كنتاكي بعدما ضرب الإعصار.من جانبها، قالت سارة بورغيس، إحدى عناصر الشرطة في ولاية كنتاكي، إن فرق البحث والإنقاذ لا تزال تقوم برفع الأنقاض، لكن ليس لديها رقم حتى الآن لعدد القتلى.وأضافت بورغيس: "لا يمكننا تأكيد رقم في الوقت الحالي لأننا ما زلنا نعمل، ولدينا العديد من الوكالات المشاركة في مساعدتنا".وقالت إن أطقم الإنقاذ كانت تستخدم معدات ثقيلة لرفع الأنقاض في مصنع الشموع في غرب كنتاكي، لافتة إلى أن الأمر قد يستغرق يومًا وربما أطول لإزالة كل الأنقاض.من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي جو بادين الأعاصير التي تضرب ولايات في بلاده بأنها "مأساة لا يمكن تصورها".وأضاف بايدن في تغريدة بحسابه على تويتر مساء اليوم السبت بأنه تم إطلاعه على الوضع وتعهد بأن الولايات المتضررة "ستحصل على ما تحتاجه مع استمرار البحث عن ناجين وتقييم الأضرار".وكانت وكالة رويترز قد أفادت بأن "سربا مدمرا من الأعاصير اجتاح كنتاكي وخمس ولايات أمريكية أخرى، مما أسفر عن مقتل العشرات وترك مجموعة من المنازل والمصانع والمستودعات المدمرة على طول طريق امتد لأكثر من 200 ميل اليوم السبت".وأشارت إلى أن ما لا يقل عن أربعة أعاصير ضربت بين عشية وضحاها في أجزاء من كنتاكي، مما تسبب في أضرار كبيرة في أكثر من اثنتي عشرة مقاطعة.

https://arabic.sputniknews.com/20211211/مصرع-شخصين-ومحاصرة-وإصابة-العشرات-بسبب-إعصار-في-ولايتين-أمريكيتين-1053798730.html

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الرئيس الأمريكي جو بايدن, إعصار, ولاية كنتاكي, شركة أمازون