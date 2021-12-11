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https://arabic.sputniknews.com/20211211/حاكم-ولاية-كنتاكي-الأمريكية-مصرع-العشرات-في-الأعاصير-التي-تضرب-الولاية-1053802987.html
حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية: مصرع العشرات في الأعاصير التي تضرب الولاية
حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية: مصرع العشرات في الأعاصير التي تضرب الولاية
أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، أندي بشير، اليوم أن 50 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم على الأرجح، غربي الولاية جراء الأعاصير الشديدة التي ضربت المنطقة طوال... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T10:00+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح بشير، خلال حوار مع قناة "دابليو أل كي واي" التابعة لشبكة "سي بي أس" الأمريكية أن "تقاريرنا محزنة، فالأعاصير مستمرة على مسافة 200 ميل غرب كنتاكي، نعلم أنه من المرجح أننا لدينا أكثر من 50 قتيلا"، مؤكدا أنه تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد منذ الساعة 1 صباحا بالتوقيت المحلي.وبين الحاكم أن الأعاصير ضربت بقوة على وجه الخصوص مدينة ميفيلد، وأن هناك مصنعا كان يعمل حينما ضربت الأعاصير المدينة، موضحا أنه تم الإبلاغ عن وجود 100 شخص داخل المبنى، وجاري عمليات الإنقاذ لهم.وأضاف، "سيكون هذا واحدا من أسوأ الأضرار التي خلفتها أعاصير وشاهدناها منذ وقت طويل".ولقي شخصان على الأقل مصرعهما، مساء أمس الجمعة، ووقعت عشرات الإصابات بعد أن ضرب إعصار دارا لرعاية المسنين ومخزنا لشركة أمازون في ولايتين أمريكيتين.
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حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية: مصرع العشرات في الأعاصير التي تضرب الولاية

10:00 GMT 11.12.2021
© REUTERS / Harrison McClaryالشرطة الأمريكية تتفقد مكان حادثة إطلاق نار في مدرسة مارشال الثانوية في بنتون، كنتاكي، الولايات المتحدة 23 يناير/ كانون الثاني 2018
الشرطة الأمريكية تتفقد مكان حادثة إطلاق نار في مدرسة مارشال الثانوية في بنتون، كنتاكي، الولايات المتحدة 23 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / Harrison McClary
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أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، أندي بشير، اليوم أن 50 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم على الأرجح، غربي الولاية جراء الأعاصير الشديدة التي ضربت المنطقة طوال الليل، معلنا فرض حالة الطوارئ في البلاد.
وأوضح بشير، خلال حوار مع قناة "دابليو أل كي واي" التابعة لشبكة "سي بي أس" الأمريكية أن "تقاريرنا محزنة، فالأعاصير مستمرة على مسافة 200 ميل غرب كنتاكي، نعلم أنه من المرجح أننا لدينا أكثر من 50 قتيلا"، مؤكدا أنه تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد منذ الساعة 1 صباحا بالتوقيت المحلي.

وبين الحاكم أن الأعاصير ضربت بقوة على وجه الخصوص مدينة ميفيلد، وأن هناك مصنعا كان يعمل حينما ضربت الأعاصير المدينة، موضحا أنه تم الإبلاغ عن وجود 100 شخص داخل المبنى، وجاري عمليات الإنقاذ لهم.

وأضاف، "سيكون هذا واحدا من أسوأ الأضرار التي خلفتها أعاصير وشاهدناها منذ وقت طويل".
ولقي شخصان على الأقل مصرعهما، مساء أمس الجمعة، ووقعت عشرات الإصابات بعد أن ضرب إعصار دارا لرعاية المسنين ومخزنا لشركة أمازون في ولايتين أمريكيتين.
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