تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211211/حانات-في-دولة-خليجية-من-بين-الأفضل-في-العالم-1053801053.html
حانات في دولة خليجية من بين الأفضل في العالم
حانات في دولة خليجية من بين الأفضل في العالم
نشر موقع متخصص بتقييم المطاعم والحانات العالمية القائمة السنوية لأفضل 100 حانة في العالم، حيث شملت حانات موجودة في العالم العربي. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T08:32+0000
2021-12-11T08:32+0000
2021-12-11T08:32+0000
العالم العربي
منوعات
الإمارات
دبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104569/94/1045699431_0:430:2424:1794_1920x0_80_0_0_df7e60a39f803945dfcecc256750f6ef.jpg
وذكر موقع William Reed Business Media خلال حفل توزيع الجوائز افتراضياً، أقيم برعاية شركة بيرييه، عن أفضل 50 حانة في العالم ضمن أكثر من 20 دولة. وشارك في التصويت لاختيار أفضل الحانات أكثر من 600 خبير في المشروبات ومتخصص من جميع أنحاء العالم.وبحسب القائمة في هذا العام، شاركت نحو 28 حانة جديدة من 26 دولة، وبرزت ثلاث بارات في دبي ضمن قائمة أفضل بارات العالم، وهي زوما التي احتلت المركز 17 وغالاكسي بار في المركز 45 وحانة Bvlgari.
الإمارات
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104569/94/1045699431_0:203:2424:2021_1920x0_80_0_0_d56c61163bcc1a419e908ee53c07642f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, منوعات, الإمارات, دبي
حانات في دولة خليجية من بين الأفضل في العالم
نشر موقع متخصص بتقييم المطاعم والحانات العالمية القائمة السنوية لأفضل 100 حانة في العالم، حيث شملت حانات موجودة في العالم العربي.
وذكر موقع
William Reed Business Media
خلال حفل توزيع الجوائز افتراضياً، أقيم برعاية شركة بيرييه، عن أفضل 50 حانة في العالم ضمن أكثر من 20 دولة.
وشارك في التصويت لاختيار أفضل الحانات أكثر من 600 خبير في المشروبات ومتخصص من جميع أنحاء العالم.
وبحسب القائمة في هذا العام، شاركت نحو 28 حانة جديدة من 26 دولة، وبرزت ثلاث بارات في دبي ضمن قائمة أفضل بارات العالم، وهي زوما التي احتلت المركز 17 وغالاكسي بار في المركز 45 وحانة Bvlgari.