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https://arabic.sputniknews.com/20211211/حركة-حماس-تبين-سبب-الانفجار-الذي-وقع-في-مخيم-برج-الشمالي-جنوبي-لبنان-1053810192.html
حركة "حماس" تبين سبب الانفجار الذي وقع في مخيم برج الشمالي جنوبي لبنان
حركة "حماس" تبين سبب الانفجار الذي وقع في مخيم برج الشمالي جنوبي لبنان
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، أن الانفجار الذي وقع أمس، في مخيم الشمالي للاجئين الفلسطينيين، بمدينة صور جنوبي لبنان، نجم عن ماس كهربائي، في مخزن يحوي أسطوانات... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T12:26+0000
2021-12-11T13:03+0000
العالم العربي
حركة حماس
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت إنه "حول الحادث الذي حصل في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان، وبعد الوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لشهود العيان، ومَن كانوا يوجدون بالقرب من الحادث، تبيّن لنا أنه ناتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى الكورونا، وكمية من المنظّفات والمطهّرات والمواد الأولية المخصّصة لمكافحة وباء كورونا، والتي كانت مخصّصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية، وقد ألحقت النيران الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة".وأعربت حركة حماس عن "استنكارها لحملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحدث، وتؤكد أن ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ومقتل عشرات القتلى، ما هي إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة، كما نؤكد أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث".وقع انفجار ضخم، مساء أمس الجمعة، داخل مخيم للفلسطينيين جنوبي لبنان، متسببا في سقوط عدد غير محدد حتى الآن من الضحايا.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/انفجار-ضخم-داخل-مخيم-للفلسطينيين-يهز-جنوب-لبنان-1053794534.html
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العالم العربي, حركة حماس

حركة "حماس" تبين سبب الانفجار الذي وقع في مخيم برج الشمالي جنوبي لبنان

12:26 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 13:03 GMT 11.12.2021)
© Sputnik . Abdel Kader Albayاحتراق مخيم للنازحين السوريين في لبنان
احتراق مخيم للنازحين السوريين في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Sputnik . Abdel Kader Albay
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أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، أن الانفجار الذي وقع أمس، في مخيم الشمالي للاجئين الفلسطينيين، بمدينة صور جنوبي لبنان، نجم عن ماس كهربائي، في مخزن يحوي أسطوانات أكسجين ومواد مخصصة لمرضى "كوفيد-19".
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت إنه "حول الحادث الذي حصل في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان، وبعد الوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لشهود العيان، ومَن كانوا يوجدون بالقرب من الحادث، تبيّن لنا أنه ناتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى الكورونا، وكمية من المنظّفات والمطهّرات والمواد الأولية المخصّصة لمكافحة وباء كورونا، والتي كانت مخصّصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية، وقد ألحقت النيران الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة".
وأعربت حركة حماس عن "استنكارها لحملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحدث، وتؤكد أن ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ومقتل عشرات القتلى، ما هي إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة، كما نؤكد أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث".
وقع انفجار ضخم، مساء أمس الجمعة، داخل مخيم للفلسطينيين جنوبي لبنان، متسببا في سقوط عدد غير محدد حتى الآن من الضحايا.
انفجار صهريج وقود في عكار/ لبنان/ 15 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
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