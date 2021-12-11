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"حماس": في قبضتنا 4 جنود صهاينة لن يروا الشمس قبل خروج أسرانا إلى الحرية
"حماس": في قبضتنا 4 جنود صهاينة لن يروا الشمس قبل خروج أسرانا إلى الحرية
أكدت حركة حماس، اليوم السبت، أن في قبضتها أربعة من الجنود الإسرائيليين، لن يروا الشمس قبل أن يخرج الأسرى الفلسطينيون من السجون الإسرائيلية، ضمن صفقة أسرى. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T18:33+0000
2021-12-11T18:33+0000
أسرى
فلسطين
حماس
إسرائيل
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وأجرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء اليوم السبت، لقاء مع الناطق باسم حماس، حازم قاسم، الذي أكد أن الحركة تتحرك بكل الطرق بهدف حماية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، والعمل على انتزاع حريتهم الكاملة.وأشار إلى أن حركة حماس تضع قضية الأسرى على رأس أولوياتها، لافتا إلى أنها قامت منذ انطلاقتها بعشرات المحاولات لأسر جنود إسرائيليين، بهدف مبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في وقت سبق للحركة القيام بعملية أسر الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، والاحتفاظ به في قطاع غزة لخمس سنوات كاملة، دون معرفة أحد بمكانه.وذكر المتحدث باسم حركة حماس أن حل قضية الأسرى الفلسطينيين لا تكون إلا بكسر القيد عنهم وانتزاع حريتهم انتزاعا، موضحا أن هذا الأمر يعد إستراتيجية ثابتة لدى الحركة على المستويين السياسي والعسكري.سبق أن صرح إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بأن الأسرى الإسرائيليين الأربعة لدى الحركة لن يروا الشمس، حتى ينعم الأسرى الفلسطينيون بــ"شمس الحرية"، وذلك في السابع والعشرين من الشهر الماضي.قد جاءت كلمة هنية خلال مشاركته بكلمة في "الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال"، عبر تطبيق "زوم"، والذي أكد خلالها أن قضية الأسرى على رأس أولويات عمل حركة حماس.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار فلسطين عبر سبوتنيك
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أسرى, فلسطين, حماس, إسرائيل

"حماس": في قبضتنا 4 جنود صهاينة لن يروا الشمس قبل خروج أسرانا إلى الحرية

18:33 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / SAID KHATIBعناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس
عناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / SAID KHATIB
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أكدت حركة حماس، اليوم السبت، أن في قبضتها أربعة من الجنود الإسرائيليين، لن يروا الشمس قبل أن يخرج الأسرى الفلسطينيون من السجون الإسرائيلية، ضمن صفقة أسرى.
وأجرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء اليوم السبت، لقاء مع الناطق باسم حماس، حازم قاسم، الذي أكد أن الحركة تتحرك بكل الطرق بهدف حماية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، والعمل على انتزاع حريتهم الكاملة.
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وأشار إلى أن حركة حماس تضع قضية الأسرى على رأس أولوياتها، لافتا إلى أنها قامت منذ انطلاقتها بعشرات المحاولات لأسر جنود إسرائيليين، بهدف مبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في وقت سبق للحركة القيام بعملية أسر الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، والاحتفاظ به في قطاع غزة لخمس سنوات كاملة، دون معرفة أحد بمكانه.
وذكر المتحدث باسم حركة حماس أن حل قضية الأسرى الفلسطينيين لا تكون إلا بكسر القيد عنهم وانتزاع حريتهم انتزاعا، موضحا أن هذا الأمر يعد إستراتيجية ثابتة لدى الحركة على المستويين السياسي والعسكري.
سبق أن صرح إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بأن الأسرى الإسرائيليين الأربعة لدى الحركة لن يروا الشمس، حتى ينعم الأسرى الفلسطينيون بــ"شمس الحرية"، وذلك في السابع والعشرين من الشهر الماضي.
قد جاءت كلمة هنية خلال مشاركته بكلمة في "الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال"، عبر تطبيق "زوم"، والذي أكد خلالها أن قضية الأسرى على رأس أولويات عمل حركة حماس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار فلسطين عبر سبوتنيك
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