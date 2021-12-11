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https://arabic.sputniknews.com/20211211/خبير-اقتصادي-لبنان-الرسمي-مرحب-بالمشروع-الروسي-لكن-العبرة-في-التنفيذ-1053811421.html
خبير اقتصادي: لبنان الرسمي مرحب بالمشروع الروسي لكن العبرة في التنفيذ
خبير اقتصادي: لبنان الرسمي مرحب بالمشروع الروسي لكن العبرة في التنفيذ
أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، خلال استقباله يوم الجمعة الماضي، وفدا روسيا يضم رئيس شركة "بلوك سيرفيس" وعدد من التقنيين الروس، والسفير الروسي في لبنان... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
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خبير اقتصادي: لبنان الرسمي مرحب بالمشروع الروسي لكن العبرة في التنفيذ
خبير اقتصادي: لبنان الرسمي مرحب بالمشروع الروسي لكن العبرة في التنفيذ
وقدمت شركة "بلوك سرفيس" الروسية خلال اللقاء عرضا أوليا ومبدئيا لإعادة تطوير وتأهيل مصفاة الزهراني في جنوب لبنان.يقول رئيس تحرير مجلة الاقتصاد والإعمار اللبنانية الدكتور حسن مقلد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:ويشير مقلد إلى أن الأطراف السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة، أبدت موافقتها وتشجيعها لهذا المشروع، كما أن الجانب الروسي أبدى كل جدية في تنفيذه، والرأي العام والموقف الرسمي مرحب بذلك، لكن تبقى العبرة في التنفيذ.ويرى الخبير في الشأن اللبناني توفيق شومان، في حديث لإذاعتنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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راديو, نافذة على لبنان, аудио

خبير اقتصادي: لبنان الرسمي مرحب بالمشروع الروسي لكن العبرة في التنفيذ

12:58 GMT 11.12.2021
خبير اقتصادي: لبنان الرسمي مرحب بالمشروع الروسي لكن العبرة في التنفيذ
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، خلال استقباله يوم الجمعة الماضي، وفدا روسيا يضم رئيس شركة "بلوك سيرفيس" وعدد من التقنيين الروس، والسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، أن بلاده منفتحة على جميع مجالات التعاون مع الجهات الخارجية الراغبة بمساعدة لبنان.
وقدمت شركة "بلوك سرفيس" الروسية خلال اللقاء عرضا أوليا ومبدئيا لإعادة تطوير وتأهيل مصفاة الزهراني في جنوب لبنان.
يقول رئيس تحرير مجلة الاقتصاد والإعمار اللبنانية الدكتور حسن مقلد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:
المشروع الروسي حيوي ومهم جدا للبنان، نظرا لانعكاسه المالي الايجابي على لبنان، ويوفر من حاجة لبنان المالية لشراء مشتقات النفط والغاز، ويسهم في جلب العملة الصعبة للبلاد.
ويشير مقلد إلى أن الأطراف السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة، أبدت موافقتها وتشجيعها لهذا المشروع، كما أن الجانب الروسي أبدى كل جدية في تنفيذه، والرأي العام والموقف الرسمي مرحب بذلك، لكن تبقى العبرة في التنفيذ.
ويرى الخبير في الشأن اللبناني توفيق شومان، في حديث لإذاعتنا:

بأن التجاذبات السياسية الداخلية هي التي تقف عائقا أساسيا في طريق تنفيذ مثل هذا المشروع، بالإضافة إلى وجود مجوعات مصالح في لبنان، مرتبطة اقتصاديا بأعمالها مع جهات معينة، وهي تمثل في جانب من الجوانب الدولة الاقتصادية العميقة. فالمطلوب قرار سياسي واقتصادي ومالي واضح للحسم في هذا الموضوع.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
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