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دراسة تكشف أسباب كذب 70% من المرضى على أطبائهم
دراسة تكشف أسباب كذب 70% من المرضى على أطبائهم
كشفت دراسة بحثية، أجراها فريق من كلية ميدلسكس إلى جانب باحثين من جامعات أخرى، عن أن الكثير من المرضى يكذبون عندما يتحدثون إلى أطبائهم بشأن ما يعانونه من مشاكل... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T09:09+0000
2021-12-11T09:09+0000
دراسة
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ونقلت مجلة "فوكاس" الإيطالية عن أن نحو 70% من المرضى يكذبون على الطبيب، وذلك بحسب الدراسة التي أجريت على عينة بلغت 4510 أشخاص.وعمد الباحثون إلى استجواب المرضى عما إذا كانوا قد كذبوا على الطبيب بشأن مدى استيعابهم لتوجيهاته، أو أنهم لم ينفذوا توصيات أطبائهم، مثل ممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي صحي، بل وتناول بعض الأدوية.وأوضحت الدراسة أن نسبة كبيرة من المرضى كذبوا بشأن واحدة على الأقل من الجوانب السابقة، خاصة فيما يتعلق بعدم تنفيذ توصيات الطبيب حيث بلغ نسبة من يكذبون في هذا الصدد نحو 38%، فيما بلغت نسبة المرضى الكاذبين بشأن عدم فهم توجيهات الطبيب نحو 28%.وكشفت الدراسة عن الأسباب التي تدفع المرضى للكذب على أطبائهم، وجاء من بين الأسباب الأكثر شيوعًا ما يلي:واختتم الباحثون دراستهم بالتأكيد على أن كذب المرضى في هذا الصدد قد تقع مسؤوليته جزئيًا على الأطباء، لذلك فمن الضروري تعليم الطبيب التواصل بشكل أكثر فعالية مع المريض من خلال تهدئته ليتجنب الأكاذيب التي تأتي بنتائج عكسية على صحته.
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دراسة

دراسة تكشف أسباب كذب 70% من المرضى على أطبائهم

09:09 GMT 11.12.2021
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طبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
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كشفت دراسة بحثية، أجراها فريق من كلية ميدلسكس إلى جانب باحثين من جامعات أخرى، عن أن الكثير من المرضى يكذبون عندما يتحدثون إلى أطبائهم بشأن ما يعانونه من مشاكل صحية.
ونقلت مجلة "فوكاس" الإيطالية عن أن نحو 70% من المرضى يكذبون على الطبيب، وذلك بحسب الدراسة التي أجريت على عينة بلغت 4510 أشخاص.
وعمد الباحثون إلى استجواب المرضى عما إذا كانوا قد كذبوا على الطبيب بشأن مدى استيعابهم لتوجيهاته، أو أنهم لم ينفذوا توصيات أطبائهم، مثل ممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي صحي، بل وتناول بعض الأدوية.
وأوضحت الدراسة أن نسبة كبيرة من المرضى كذبوا بشأن واحدة على الأقل من الجوانب السابقة، خاصة فيما يتعلق بعدم تنفيذ توصيات الطبيب حيث بلغ نسبة من يكذبون في هذا الصدد نحو 38%، فيما بلغت نسبة المرضى الكاذبين بشأن عدم فهم توجيهات الطبيب نحو 28%.
وكشفت الدراسة عن الأسباب التي تدفع المرضى للكذب على أطبائهم، وجاء من بين الأسباب الأكثر شيوعًا ما يلي:
الخوف من الحكم، وشكّل هذا السبب نحو حوالي 73% من "المرضى الكاذبين".
عدم رغبة المريض في معرفة مدى ضرر سلوكهم الخاطئ ومثل نحو 68%.
الشعور بالحرج جاء بنسبة 55%.
واختتم الباحثون دراستهم بالتأكيد على أن كذب المرضى في هذا الصدد قد تقع مسؤوليته جزئيًا على الأطباء، لذلك فمن الضروري تعليم الطبيب التواصل بشكل أكثر فعالية مع المريض من خلال تهدئته ليتجنب الأكاذيب التي تأتي بنتائج عكسية على صحته.
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