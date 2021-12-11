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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211211/ديربي-المغرب-العربي-يتصدر-المشهد-في-كأس-العرب-1053814913.html
ديربي المغرب العربي... يتصدر المشهد في كأس العرب
ديربي المغرب العربي... يتصدر المشهد في كأس العرب
تنتظر الجماهير العربية بفارغ الصبر الديربي المغربي الذي سيجمع المنتخبان الجزائري والمغربي في ربع نهائي كأس العرب المقام في قطر. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T14:11+0000
2021-12-11T14:11+0000
2021-12-11T14:14+0000
العالم العربي
رياضة
كأس العرب 2021
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وستواجه الجزائر نظيرتها المغرب على ملعب "الثمامة" ضمن ربع النهائي من منافسة كأس العرب، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.كما تنتظر الجماهير العربية متابعة نجوم الكرة الجزائرية والمغربية على غرار براهيمي وبلايلي من الجزائر والحفيظي من جانب المغرب.ورشّح عدد من التقنيين، بأن الفائز من مباراة اليوم سينشط بنسبة كبيرة النهائي المنتظر، وقد يكون بطلا للمنافسة العربية، بعدما أكد المنتخبان في أكثر من مناسبة أنهما الأقوى على الإطلاق، بحسب الصحيفة.وكان المنتخب الجزائري قد التقى بالجار الغربي عام 2019، في تصفيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، في لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل، قبل أن يفوز المغرب بثلاثية نظيفة إيّابا.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/فراس-الخطيب-لـسبوتنيك-أجواء-كأس-العرب-في-قطر-جعلتنا-نتمنى-العودة-للملاعب-1053725630.html
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العالم العربي, رياضة
ديربي المغرب العربي... يتصدر المشهد في كأس العرب 14:11 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 14:14 GMT 11.12.2021)
تنتظر الجماهير العربية بفارغ الصبر الديربي المغربي الذي سيجمع المنتخبان الجزائري والمغربي في ربع نهائي كأس العرب المقام في قطر.
وستواجه الجزائر نظيرتها المغرب على ملعب "الثمامة" ضمن ربع النهائي من منافسة كأس العرب، بحسب ما
ذكرت صحيفة "النهار"
الجزائرية.
كما تنتظر الجماهير العربية متابعة نجوم الكرة الجزائرية والمغربية على غرار براهيمي وبلايلي من الجزائر والحفيظي من جانب المغرب.
ورشّح عدد من التقنيين، بأن الفائز من مباراة اليوم سينشط بنسبة كبيرة النهائي المنتظر، وقد يكون بطلا للمنافسة العربية، بعدما أكد المنتخبان في أكثر من مناسبة أنهما الأقوى على الإطلاق، بحسب الصحيفة.
وكان المنتخب الجزائري قد التقى بالجار الغربي عام 2019، في تصفيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، في لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل، قبل أن يفوز المغرب بثلاثية نظيفة إيّابا.