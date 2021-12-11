تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211211/رئيسي-تواجد-إسرائيل-في-الدول-المطبعة-معها-قرب-حدود-إيران-لن-يكون-في-صالح-أحد-1053804420.html
رئيسي: تواجد إسرائيل في الدول المطبعة معها قرب حدود إيران لن يكون في صالح أحد
رئيسي: تواجد إسرائيل في الدول المطبعة معها قرب حدود إيران لن يكون في صالح أحد
انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، تطبيع بعض دول المنطقة العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا أن التطبيع لن يجلب الأمن لا للكيان الصهيوني ولا للدول... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T10:40+0000
2021-12-11T10:40+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104418/81/1044188139_0:59:1716:1024_1920x0_80_0_0_b6aed9c85ae829c319c2f5ce116d250f.jpg
وأضاف رئيسي، خلال اجتماع لرؤساء البعثات الإيرانية في الخارج، أن "هذه الدول تحاول تطبيع علاقاتها مع الصهاينة من جهة وتجعل الكيان الصهيوني قريبة من حدودنا من جهة أخرى"، مشددا على ان "تواجد الكيان الصهيوني في الدول المطبعة قرب حدودنا لن يكون لصالح أحد"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، أخيرا، أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يريد زيادة ميزانية الدفاع في بلاده، بهدف تطوير قدرات الجيش الهجومية، خاصة في مجال الصواريخ الدقيقة لسلاح الجو، من أجل الاستعداد لأي مواجهة مرتقبة مع إيران.وربطت الصحيفة العبرية اعتزام إسرائيل زيادة ميزانية وزارة الدفاع مع استئناف مباحثات فيينا، التي أجربت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على استقلالية بلاده لاتخاذ إجراءات ضد إيران، في إشارة إلى عدم تقيّد تل أبيب بالاتفاق النووي.جاء ذلك خلال مؤتمر الأمن السياسي لمعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية في جامعة رايشمان في هرتسليا وسط البلاد، وأشار بينيت إلى استعداد بلاده لتصعيد المواجهة مع إيران، قائلا إن الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل بعد الاتفاق النووي الأول في عام 2015 لن يعيد نفسه.وأضاف: "لحظة توقيع الصفقة عام 2015 أثرت علينا مثل حبة نوم، لقد انشغلنا بأشياء أخرى، لكننا سنتعلم من الخطأ وسنحافظ على حريتنا في العمل"، في إشارة إلى احتمال التصعيد دون التنسيق مع أطراف الاتفاق الخمسة والولايات المتحدة.وقال بينيت: "تحاول إيران كل الوقت تطويق إسرائيل بميليشيات، ومن الصعب اللحاق بالإرهابيين الذي يخضعون لتعليمات قوات القدس ويجب علينا الوصول إلى المسؤول عنهم"، لافتا إلى أن "نظام حكم الملالي في حالة تآكل، ويحكم من خلال بث الرعب واستخدام القوة".
https://arabic.sputniknews.com/20211211/إسرائيل-تعترض-على-رفع-العقوبات-الأمريكية-عن-إيران-محذرة-من-إرهاب-وصواريخ-1053800265.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104418/81/1044188139_0:0:1472:1104_1920x0_80_0_0_c00dd4d422234714aeab4849e232ba1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

رئيسي: تواجد إسرائيل في الدول المطبعة معها قرب حدود إيران لن يكون في صالح أحد

10:40 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / ATTA KENAREرئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي
رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، تطبيع بعض دول المنطقة العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا أن التطبيع لن يجلب الأمن لا للكيان الصهيوني ولا للدول المطبعة.
وأضاف رئيسي، خلال اجتماع لرؤساء البعثات الإيرانية في الخارج، أن "هذه الدول تحاول تطبيع علاقاتها مع الصهاينة من جهة وتجعل الكيان الصهيوني قريبة من حدودنا من جهة أخرى"، مشددا على ان "تواجد الكيان الصهيوني في الدول المطبعة قرب حدودنا لن يكون لصالح أحد"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
إسرائيل تعترض على رفع العقوبات الأمريكية عن إيران محذرة من "إرهاب وصواريخ"
08:09 GMT
وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، أخيرا، أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يريد زيادة ميزانية الدفاع في بلاده، بهدف تطوير قدرات الجيش الهجومية، خاصة في مجال الصواريخ الدقيقة لسلاح الجو، من أجل الاستعداد لأي مواجهة مرتقبة مع إيران.
وربطت الصحيفة العبرية اعتزام إسرائيل زيادة ميزانية وزارة الدفاع مع استئناف مباحثات فيينا، التي أجربت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على استقلالية بلاده لاتخاذ إجراءات ضد إيران، في إشارة إلى عدم تقيّد تل أبيب بالاتفاق النووي.
جاء ذلك خلال مؤتمر الأمن السياسي لمعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية في جامعة رايشمان في هرتسليا وسط البلاد، وأشار بينيت إلى استعداد بلاده لتصعيد المواجهة مع إيران، قائلا إن الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل بعد الاتفاق النووي الأول في عام 2015 لن يعيد نفسه.
وأضاف: "لحظة توقيع الصفقة عام 2015 أثرت علينا مثل حبة نوم، لقد انشغلنا بأشياء أخرى، لكننا سنتعلم من الخطأ وسنحافظ على حريتنا في العمل"، في إشارة إلى احتمال التصعيد دون التنسيق مع أطراف الاتفاق الخمسة والولايات المتحدة.
وقال بينيت: "تحاول إيران كل الوقت تطويق إسرائيل بميليشيات، ومن الصعب اللحاق بالإرهابيين الذي يخضعون لتعليمات قوات القدس ويجب علينا الوصول إلى المسؤول عنهم"، لافتا إلى أن "نظام حكم الملالي في حالة تآكل، ويحكم من خلال بث الرعب واستخدام القوة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:55 GMTجوارديولا يطالب لاعبيه بالحذر خلال احتفالات عيد الميلاد
10:52 GMT‏"سامسونغ" تعمل على ساعة ذكية مزودة بكاميرا و"شاشة مرنة"
10:47 GMTإلى جانب من ستقف تركيا حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا؟
10:46 GMTنادلة تطرد من عملها بعد حصولها على "بقشيش" بقيمة 2000 دولار
10:43 GMTالفيزيائي لاسينا زيربو رئيسا لوزراء بوركينا فاسو
10:42 GMTبريطانية تحاكم بتهمة تحويل قردها المنزلي إلى مدمن كوكايين ورميه في المرحاض... فيديو
10:40 GMTرئيسي: تواجد إسرائيل في الدول المطبعة معها قرب حدود إيران لن يكون في صالح أحد
10:39 GMTتقرير فرنسي يكشف عن حجم ارتفاع النفايات في البلاد بالرغم من إجراءات الإغلاق الأخيرة
10:34 GMTأسير فلسطيني يواصل إضرابه لليوم 117... ومحاموه: لا يستطيع النوم من شدة الوجع
10:27 GMTالرئيس الإيراني يقول إن طهران جادة في المحادثات النووية التي تجريها مع القوى العالمية
10:18 GMTروسيا تدرس فرض قيود على السفر إلى مصر خوفا من "أوميكرون"
10:16 GMTأردوغان: التضليل ليس مجرد مسألة أمن قومي بل مشكلة عالمية
10:00 GMTحاكم ولاية كنتاكي الأمريكية: مصرع العشرات في الأعاصير التي تضرب الولاية
09:57 GMTالفلسطينيون بالضفة الغربية يصوتون في الانتخابات البلدية.. وغزة تقاطع
09:56 GMTانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الموقف الأمريكي من إيران
09:49 GMT"كود الاستجابة السريعة" لملوك التتار بالخطوط العربية... ما الذي تخفيه تلك الرموز الغامضة؟
09:36 GMTمحمد رمضان يثير جدلا واسعا بتدخين "الشيشة" في لقاء تلفزيوني... فيديو
09:32 GMTبايدن يقول مازحا إنه لم يعد يهتم باستطلاعات رأي الأمريكيين بشأن أدائه... فيديو
09:26 GMTقطر: تهويد القدس هو محاولة يائسة لإخراجها من أي مفاوضات باعتبارها عاصمة فلسطين
09:25 GMTصحيفة أمريكية تنشر معلومات عن "خلاف متصاعد" بين واشنطن وتل أبيب حول إيران