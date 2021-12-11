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روسيا تدرس فرض قيود على السفر إلى مصر خوفا من "أوميكرون"
روسيا تدرس فرض قيود على السفر إلى مصر خوفا من "أوميكرون"
قال النائب في البرلمان الروسي "الدوما" سيرغي كريفونوسوف، إن هناك حاجة لفرض قيود إضافية على رحلات الروس بمناسبة العام الجديد إلى مصر بسبب المخاوف من متحور... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T10:18+0000
2021-12-11T10:18+0000
روسيا
أخبار مصر الآن
فيروس كورونا
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وأضاف النائب الروسي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أنه في العديد من البلدان الأفريقية، يتزايد عدد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون. وتابع "إذا كان هناك تهديد بانتشار المتحور الجديد في مصر، فيجب على روسيا فرض قيود على السفر إلى هناك أو إجراء فحوصات إضافية على الركاب القادمين منها". وأوضح أن مصر من البلدان ذات الشعبية الكبيرة بين الروس الذين يريدون قضاء عطلة رأس السنة الجديدة بها ولذلك قد تكون هناك ضرورة لفرض قيود وخاصة على العائدين إلى روسيا.وأشار إلى أنه إذا تم التحقق من رمز الـ "QR" عند إجراءات السفر، فسيكون ذلك حلا فعالا إلى حد ما للحماية.وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين الماضي، عن وجود إصابتين بسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا لشخصين قادمين من جنوب أفريقيا.يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أدرجت المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.ويخشى العلماء من أن زيادة حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في بعض الدول، يعني أن المتحور الجديد لديه القدرة على الهروب من المناعة أكثر من المتغيرات الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/روسيا-تنفي-عودة-سائحين-من-مصر-مصابين-بمتحور-أوميكرون-1053359163.html
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روسيا, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا

روسيا تدرس فرض قيود على السفر إلى مصر خوفا من "أوميكرون"

10:18 GMT 11.12.2021
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورطائرات شركة "أيروفلوت" الروسية في مطار "شيريميتيفو" في موسكو
طائرات شركة أيروفلوت الروسية في مطار شيريميتيفو في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Sputnik . Maxim Blinov
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قال النائب في البرلمان الروسي "الدوما" سيرغي كريفونوسوف، إن هناك حاجة لفرض قيود إضافية على رحلات الروس بمناسبة العام الجديد إلى مصر بسبب المخاوف من متحور كورونا الجديد "أوميكرون".
وأضاف النائب الروسي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أنه في العديد من البلدان الأفريقية، يتزايد عدد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون.
وتابع "إذا كان هناك تهديد بانتشار المتحور الجديد في مصر، فيجب على روسيا فرض قيود على السفر إلى هناك أو إجراء فحوصات إضافية على الركاب القادمين منها".
ولكنه في نفس الوقت، أكد أن مثل هذه الإجراءات يجب ألا يتم اتخاذها إلا بعد دراسة شاملة للوضع الوبائي في المنتجعات المصرية، ومن ثم الاستماع إلى توصيات الجهات المعنية في روسيا، لافتا إلى أنه من غير المنطقي حاليا حرمان الروس من السفر إلى مصر.
بدء حملة التطعيم واسعة النطاق بلقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا في موسكو، روسيا، 18 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
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وأوضح أن مصر من البلدان ذات الشعبية الكبيرة بين الروس الذين يريدون قضاء عطلة رأس السنة الجديدة بها ولذلك قد تكون هناك ضرورة لفرض قيود وخاصة على العائدين إلى روسيا.
وأشار إلى أنه إذا تم التحقق من رمز الـ "QR" عند إجراءات السفر، فسيكون ذلك حلا فعالا إلى حد ما للحماية.
وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين الماضي، عن وجود إصابتين بسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا لشخصين قادمين من جنوب أفريقيا.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أدرجت المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".
وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.
ويخشى العلماء من أن زيادة حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في بعض الدول، يعني أن المتحور الجديد لديه القدرة على الهروب من المناعة أكثر من المتغيرات الأخرى.
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