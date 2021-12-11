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https://arabic.sputniknews.com/20211211/سامسونغ-تعمل-على-ساعة-ذكية-مزودة-بكاميرا-وشاشة-مرنة-1053805391.html
"سامسونغ" تعمل على ساعة ذكية مزودة بكاميرا و"شاشة مرنة"
"سامسونغ" تعمل على ساعة ذكية مزودة بكاميرا و"شاشة مرنة"
كشفت براءة اختراع أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تعمل على ساعة "غلاكسي" ذكية مزودة بكاميرا والقدرة على تغيير حجم شاشتها. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T10:52+0000
2021-12-11T10:52+0000
2021-12-11T10:52+0000
منوعات
سامسونغ
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وتظهر براءة الاختراع المسربة أن الساعة يبدو أنها ذات وجة دائري متوسط، ولكن عند الضغط على الزر الجانبي في منتصف الشاشة تتمدد إلى شكل بيضاوي أكبر بنسبة 40 في المئة، بحسب موقع "LetsGoDigital".وتعتقد "سامسونغ" أن الشاشة الأكبر قد تجذب الناس لمشاهدة مقاطع الفيديو من معصم اليد.وليس من غير المألوف أن تحاول "سامسونغ" توسيع تقنية الشاشة القابلة للطي لتشمل الأجهزة القابلة للارتداء.يشار إلى أن تقارير ذكرت أن شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) تعمل على ساعة ذكية لا تحتوي على كاميرا واحدة بل كاميرتين.وعلى الرغم من عدم وجود كاميرا في ساعة "آبل"، إلا أن هناك كاميرا المعصم، وهي عبارة عن حزام من جهة خارجية بقيمة 299 دولار مزود بكاميرا مدمجة يمكن استخدامها أيضًا لمحادثات الفيديو القصيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, سامسونغ
"سامسونغ" تعمل على ساعة ذكية مزودة بكاميرا و"شاشة مرنة"
كشفت براءة اختراع أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تعمل على ساعة "غلاكسي" ذكية مزودة بكاميرا والقدرة على تغيير حجم شاشتها.
وتظهر براءة الاختراع المسربة أن الساعة يبدو أنها ذات وجة دائري متوسط، ولكن عند الضغط على الزر الجانبي في منتصف الشاشة تتمدد إلى شكل بيضاوي أكبر بنسبة 40 في المئة، بحسب
موقع "LetsGoDigital"
.
وتعتقد "سامسونغ" أن الشاشة الأكبر قد تجذب الناس لمشاهدة مقاطع الفيديو من معصم اليد.
وليس من غير المألوف أن تحاول "سامسونغ" توسيع تقنية الشاشة القابلة للطي لتشمل الأجهزة القابلة للارتداء.
يشار إلى أن تقارير ذكرت أن شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) تعمل على ساعة ذكية لا تحتوي على كاميرا واحدة بل كاميرتين.
وعلى الرغم من عدم وجود كاميرا في ساعة "آبل"، إلا أن هناك كاميرا المعصم، وهي عبارة عن حزام من جهة خارجية بقيمة 299 دولار مزود بكاميرا مدمجة يمكن استخدامها أيضًا لمحادثات الفيديو القصيرة.