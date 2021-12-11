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شاب يقطع رأس أخته الحامل بمساعدة أمه لأنها تزوجت من تحبه... صورة
شاب يقطع رأس أخته الحامل بمساعدة أمه لأنها تزوجت من تحبه... صورة
ارتكب شاب ووالدته بولاية ماهاراشترا غربي الهند، جريمة بشعة بعدما قتل شقيقته الحامل البالغة من العمر 19 عاما، وقطع رأسها ومثل بجثتها، لأنها تزوجت دون موافقتهما. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T12:07+0000
2021-12-11T12:07+0000
مجتمع
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وحسب صحيفة "ديلي ميل"، أشارت تحقيقات الشرطة إلى أن المجني عليها كيرتي ثور هي الأخت الكبرى للمتهم وابنة السيدة التي ألقي القبض عليها.وأضافت أن الشاب وأمه قتلا الفتاة بعد أن تزوجت دون موافقتهما من الرجل الذي تحب.وأشارت إلى أن عائلة كيرتي كانت معترضة على الزوج كونه من طبقة أقل اجتماعيا.ووفقا لصحيفة، تعتقد الشرطة أن القتل وقع باستخدام منجل، حيث هاجم الشاب وأمه الفتاة بينما كان زوجها المريض نائما.وبعد ارتكاب جريمتهما المروعة، قامت الأم والابن بأخذ صورة "سيلفي" مع الضحية.وعقب سماع أصوات تحطم للأواني في المطبخ الذي شهد الجريمة، اندفع الزوج للمكان، حيث حاول شقيق الضحية قتله أيضا لكنه تمكن من الهرب.
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مجتمع, منوعات

شاب يقطع رأس أخته الحامل بمساعدة أمه لأنها تزوجت من تحبه... صورة

12:07 GMT 11.12.2021
© AP Photo / Dar Yasinالأقارب والجيران ينتحبون خلال جنازة الشرطي وسيم أحمد، الذي قُتل في تبادل لإطلاق النار، على مشارف سريناغار، كشمير، 13 يونيو 2021
الأقارب والجيران ينتحبون خلال جنازة الشرطي وسيم أحمد، الذي قُتل في تبادل لإطلاق النار، على مشارف سريناغار، كشمير، 13 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AP Photo / Dar Yasin
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ارتكب شاب ووالدته بولاية ماهاراشترا غربي الهند، جريمة بشعة بعدما قتل شقيقته الحامل البالغة من العمر 19 عاما، وقطع رأسها ومثل بجثتها، لأنها تزوجت دون موافقتهما.
وحسب صحيفة "ديلي ميل"، أشارت تحقيقات الشرطة إلى أن المجني عليها كيرتي ثور هي الأخت الكبرى للمتهم وابنة السيدة التي ألقي القبض عليها.
وأضافت أن الشاب وأمه قتلا الفتاة بعد أن تزوجت دون موافقتهما من الرجل الذي تحب.
وأشارت إلى أن عائلة كيرتي كانت معترضة على الزوج كونه من طبقة أقل اجتماعيا.
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ووفقا لصحيفة، تعتقد الشرطة أن القتل وقع باستخدام منجل، حيث هاجم الشاب وأمه الفتاة بينما كان زوجها المريض نائما.
وعن تفاصيل الجريمة البشعة، أوضحت الشرطة أن الأم وابنها قاما بزيارة كيرتي التي كانت عائدة من عملها في الحقل، وفي الوقت الذي ذهبت به الفتاة إلى المطبخ لتعد الشاي لهما، هجم عليها شقيقها من الخلف ليقوم بقتلها وقطع رأسها.
وبعد ارتكاب جريمتهما المروعة، قامت الأم والابن بأخذ صورة "سيلفي" مع الضحية.
وعقب سماع أصوات تحطم للأواني في المطبخ الذي شهد الجريمة، اندفع الزوج للمكان، حيث حاول شقيق الضحية قتله أيضا لكنه تمكن من الهرب.
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