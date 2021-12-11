صحيفة: المصري محمد النني على رادار نيوكاسل الإنكليزي

وقالت صحيفة ذا ميرور البريطانية، إن "إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يضع النني ضمن خمسة لاعبين يرغب في ضمهم خلال تدعيمات يناير/ كانون الثاني المقبل"، مشيرة إلى أن الفريق الذي يملكه صندوق السيادة السعودي، يسعى لتدعيم صفوفه لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.وأوضحت الصحيفة أن "القائمة المختصرة تضم بجوار النني كل من جو رودون لاعب توتنهام، ولويد كيلي لاعب بورنموث، وسفين بوتمان لاعب ليل الفرنسي، وماثياس جينتر من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.وخاض النني مباريات قليلة تحت قيادة ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال هذا الموسم، وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.وانتقل النني إلى بشيكتاش التركي في موسم 2019 - 2020 على سبيل الإعارة، ولعب في 36 مباراة خلال إعارته في تركيا وكان على وشك العودة لبشيكتاش قبل انطلاق الموسم الجاري.
كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن دخول لاعب المنتخب المصري وفريق أرسنال الإنجليزي، محمد النني، القائمة المختصرة لتدعيمات فريق نيوكاسل في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقالت صحيفة ذا ميرور البريطانية، إن "إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يضع النني ضمن خمسة لاعبين يرغب في ضمهم خلال تدعيمات يناير/ كانون الثاني المقبل"، مشيرة إلى أن الفريق الذي يملكه صندوق السيادة السعودي، يسعى لتدعيم صفوفه لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
وأوضحت الصحيفة أن "القائمة المختصرة تضم بجوار النني كل من جو رودون لاعب توتنهام، ولويد كيلي لاعب بورنموث، وسفين بوتمان لاعب ليل الفرنسي، وماثياس جينتر من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.