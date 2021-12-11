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طهران تتسلم جزءا من مستحقات تصدير النفط والغاز إلى العراق
طهران تتسلم جزءا من مستحقات تصدير النفط والغاز إلى العراق
قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق، اليوم السبت، إن طهران تسلمت جزءا من إجمالي المستحقات الذي يبلغ نحو 7 مليارات دولار نظير تصدير النفط... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T18:20+0000
2021-12-11T18:20+0000
أخبار إيران
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طهران- سبوتنيك. وقال آل إسحاق لوكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "تم استلام جزء من 7 مليارات دولار مستحقات لإيران على العراق"، مضيفا "وتستمر عملية تحصيل هذه المستحقات التي تدين بها بغداد لطهران كمستحقات ثمن الغاز والنفط والكهرباء بناء على اتفاق البنكين المركزيين في البلدين".وأكد أنه "لدى البنوك المركزية في إيران والعراق اتفاقية يقضي بموجبها البنك المركزي الإيراني بصرف جزء من المستحقات لشراء المواد المطلوبة عبر العراق وسيدفع جزءا منها إلى إيران في شكل تسليم نقدي".ومع عجز الحكومة العراقية عن سداد ديونها الناتجة عن استيراد الغاز من طهران، تمتنع الأخيرة عن توفير كامل الإمدادات من الغاز الطبيعي المتعاقد عليها للعراق، حتى سداد جزء من الديون.ويستورد العراق حاليا ما بين 500 ميغاوات من الكهرباء من إيران في فصل الشتاء و1200 ميغاوات في فصل الصيف بتكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار في السنة.وتقول بغداد إن خططها للربط الكهربائي مع الخليج والأردن بمراحلها الأولى لن تغني العراق عن الاستمرار بشراء الطاقة الكهربائية من إيران لسد الحاجة من الطاقة في البلاد.ولجأت إيران في وقت سابق إلى استرداد قيمة المتأخرات المستحقة على العراق من ديون الكهرباء من خلال أسلوب المقايضة، حيث يجري تسوية هذه الديون بسلع تستوردها طهران.
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أخبار إيران

طهران تتسلم جزءا من مستحقات تصدير النفط والغاز إلى العراق

18:20 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / Henghameh FAHIMIناقلة نفط إيرانية
ناقلة نفط إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / Henghameh FAHIMI
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قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق، اليوم السبت، إن طهران تسلمت جزءا من إجمالي المستحقات الذي يبلغ نحو 7 مليارات دولار نظير تصدير النفط والغاز للعراق.
طهران- سبوتنيك. وقال آل إسحاق لوكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "تم استلام جزء من 7 مليارات دولار مستحقات لإيران على العراق"، مضيفا "وتستمر عملية تحصيل هذه المستحقات التي تدين بها بغداد لطهران كمستحقات ثمن الغاز والنفط والكهرباء بناء على اتفاق البنكين المركزيين في البلدين".
وأكد أنه "لدى البنوك المركزية في إيران والعراق اتفاقية يقضي بموجبها البنك المركزي الإيراني بصرف جزء من المستحقات لشراء المواد المطلوبة عبر العراق وسيدفع جزءا منها إلى إيران في شكل تسليم نقدي".
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في أيلول/سبتمبر الماضي، أنها قدمت عدة مقترحات إلى طهران، لتسديد مستحقات ديون مترتبة على استيراد الغاز الإيراني، لتشغيل محطات الكهرباء وسط وجنوبي البلاد.
ومع عجز الحكومة العراقية عن سداد ديونها الناتجة عن استيراد الغاز من طهران، تمتنع الأخيرة عن توفير كامل الإمدادات من الغاز الطبيعي المتعاقد عليها للعراق، حتى سداد جزء من الديون.
ويستورد العراق حاليا ما بين 500 ميغاوات من الكهرباء من إيران في فصل الشتاء و1200 ميغاوات في فصل الصيف بتكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار في السنة.
وتقول بغداد إن خططها للربط الكهربائي مع الخليج والأردن بمراحلها الأولى لن تغني العراق عن الاستمرار بشراء الطاقة الكهربائية من إيران لسد الحاجة من الطاقة في البلاد.
ولجأت إيران في وقت سابق إلى استرداد قيمة المتأخرات المستحقة على العراق من ديون الكهرباء من خلال أسلوب المقايضة، حيث يجري تسوية هذه الديون بسلع تستوردها طهران.
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