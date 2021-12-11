https://arabic.sputniknews.com/20211211/طهران-تتسلم-جزء-من-مستحقات-تصدير-النفط-والغاز-إلى-العراق-1053823293.html

طهران تتسلم جزءا من مستحقات تصدير النفط والغاز إلى العراق

طهران تتسلم جزءا من مستحقات تصدير النفط والغاز إلى العراق

قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق، اليوم السبت، إن طهران تسلمت جزءا من إجمالي المستحقات الذي يبلغ نحو 7 مليارات دولار نظير تصدير النفط... 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T17:46+0000

2021-12-11T17:46+0000

2021-12-11T17:50+0000

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العراق

إيران

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طهران - سبوتنيك. وقال آل إسحاق لوكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "تم استلام جزء من 7 مليارات دولار مستحقات لإيران على العراق"، مضيفا "وتستمر عملية تحصيل هذه المستحقات التي تدين بها بغداد لطهران كمستحقات ثمن الغاز والنفط والكهرباء بناء على اتفاق البنكين المركزيين في البلدين".وأكد آل إسحاق أنه "لدى البنوك المركزية في إيران والعراق اتفاقية يقضي بموجبها البنك المركزي الإيراني بصرف جزء من المستحقات لشراء المواد المطلوبة عبر العراق وسيدفع جزءا منها إلى إيران في شكل تسليم نقدي".وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في أيلول/سبتمبر الماضي، أنها قدمت عدة مقترحات إلى طهران، لتسديد مستحقات ديون مترتبة على استيراد الغاز الإيراني، لتشغيل محطات الكهرباء وسط وجنوبي البلاد.ويستورد العراق حاليا ما بين 500 ميغاوات من الكهرباء من إيران في فصل الشتاء و1200 ميغاوات في فصل الصيف بتكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار في السنة. وتقول بغداد إن خططها للربط الكهربائي مع الخليج والأردن بمراحلها الأولى لن تغني العراق عن الاستمرار بشراء الطاقة الكهربائية من إيران لسد الحاجة من الطاقة في البلاد.وكانت إيران قد أكدت في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، استلامها جزءا من مستحقات صادرات الكهرباء والغاز لدى العراق، وذلك بعد ساعات من إعلان الجانب العراقي استئناف ضخ الغاز الإيراني بعد توقف على خلفية وجود متأخرات مستحقة.

https://arabic.sputniknews.com/20210930/وزارة-الكهرباء-العراقية-تؤكد-لـ-سبوتنيك-تقديمها-مقترحات-لطهران-لتسديد-ديون-الغاز-1050298908.html

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العالم العربي, العراق, إيران