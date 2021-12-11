https://arabic.sputniknews.com/20211211/عشرات-الآلاف-في-فيينا-يحتجون-ضد-قيود-كورونا-ويهاجمون-الصحفيين-1053831124.html

عشرات الآلاف في فيينا يحتجون ضد قيود كورونا ويهاجمون الصحفيين

عشرات الآلاف في فيينا يحتجون ضد قيود كورونا ويهاجمون الصحفيين

احتشد عشرات الألوف في فيينا، اليوم السبت، احتجاجا على القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا في النمسا، ومنها التطعيم الإلزامي وأوامر البقاء في المنازل لغير... 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T23:00+0000

2021-12-11T23:00+0000

2021-12-11T23:00+0000

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1053831099_0:11:3401:1924_1920x0_80_0_0_b7654c2e4fc3374b2c8d72a3ede71328.jpg

وجرى تنظيم الاحتجاج، الذي شارك فيه ما يقدر بنحو 44 ألفا، في وجود حوالي 1400 شرطي. وجاء في أعقاب احتجاج مماثل في العاصمة النمساوية الأسبوع الماضي.وقالت الشرطة، إنها "ألقت القبض على ثلاثة محتجين لارتكابهم مخالفات من بينها استخدام مفرقعات وتجاهل وضع الكمامات".وتحدث أمام الحشد هربرت كيكل زعيم حزب الحرية النمساوي اليميني الذي هاجم أسلوب تعامل الحكومة مع الوباء، وقال إن الاحتجاجات ستستمر، وفقا لرويترز.ونظم نحو 2500 شخص احتجاجا آخر على القيود في كلاجنفورت، في حين شارك 150 آخرون في احتجاج في لينتس، وفقا لرويترز.وفي مواجهة قفزة في الإصابات، أعادت الحكومة فرض الإغلاق العام الشهر الماضي لتكون النمسا أول دولة في غرب أوروبا تتخذ هذا الإجراء، كما قالت إنها ستجعل التطعيم إجباريا ابتداء من فبراير/شباط.

https://arabic.sputniknews.com/20211211/بناء-على-توجيهات-بوتين-إرسال-مجموعة-من-المختصين-إلى-جنوب-إفريقيا-لمكافحة-كورونا-1053797282.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فيروس كورونا