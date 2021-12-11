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عشرات الآلاف في فيينا يحتجون ضد قيود كورونا ويهاجمون الصحفيين
عشرات الآلاف في فيينا يحتجون ضد قيود كورونا ويهاجمون الصحفيين
احتشد عشرات الألوف في فيينا، اليوم السبت، احتجاجا على القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا في النمسا، ومنها التطعيم الإلزامي وأوامر البقاء في المنازل لغير... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T23:00+0000
2021-12-11T23:00+0000
فيروس كورونا
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وجرى تنظيم الاحتجاج، الذي شارك فيه ما يقدر بنحو 44 ألفا، في وجود حوالي 1400 شرطي. وجاء في أعقاب احتجاج مماثل في العاصمة النمساوية الأسبوع الماضي.وقالت الشرطة، إنها "ألقت القبض على ثلاثة محتجين لارتكابهم مخالفات من بينها استخدام مفرقعات وتجاهل وضع الكمامات".وتحدث أمام الحشد هربرت كيكل زعيم حزب الحرية النمساوي اليميني الذي هاجم أسلوب تعامل الحكومة مع الوباء، وقال إن الاحتجاجات ستستمر، وفقا لرويترز.ونظم نحو 2500 شخص احتجاجا آخر على القيود في كلاجنفورت، في حين شارك 150 آخرون في احتجاج في لينتس، وفقا لرويترز.وفي مواجهة قفزة في الإصابات، أعادت الحكومة فرض الإغلاق العام الشهر الماضي لتكون النمسا أول دولة في غرب أوروبا تتخذ هذا الإجراء، كما قالت إنها ستجعل التطعيم إجباريا ابتداء من فبراير/شباط.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/بناء-على-توجيهات-بوتين-إرسال-مجموعة-من-المختصين-إلى-جنوب-إفريقيا-لمكافحة-كورونا-1053797282.html
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فيروس كورونا

عشرات الآلاف في فيينا يحتجون ضد قيود كورونا ويهاجمون الصحفيين

23:00 GMT 11.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNERاحتشاد عشرات الألوف في فيينا اليوم السبت احتجاجا على القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا في النمسا
احتشاد عشرات الألوف في فيينا اليوم السبت احتجاجا على القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا في النمسا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
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احتشد عشرات الألوف في فيينا، اليوم السبت، احتجاجا على القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا في النمسا، ومنها التطعيم الإلزامي وأوامر البقاء في المنازل لغير الحاصلين على أي لقاح.
وجرى تنظيم الاحتجاج، الذي شارك فيه ما يقدر بنحو 44 ألفا، في وجود حوالي 1400 شرطي. وجاء في أعقاب احتجاج مماثل في العاصمة النمساوية الأسبوع الماضي.
وقالت الشرطة، إنها "ألقت القبض على ثلاثة محتجين لارتكابهم مخالفات من بينها استخدام مفرقعات وتجاهل وضع الكمامات".
وأضافت، أن صحفيين كانوا يغطون الاحتجاج، الذي بدأ في ساحة هيلدنبلاتس، هوجموا بكرات الثلج والجليد في حين وقع صحفي ضحية محاولة اعتداء.
وتحدث أمام الحشد هربرت كيكل زعيم حزب الحرية النمساوي اليميني الذي هاجم أسلوب تعامل الحكومة مع الوباء، وقال إن الاحتجاجات ستستمر، وفقا لرويترز.
ونظم نحو 2500 شخص احتجاجا آخر على القيود في كلاجنفورت، في حين شارك 150 آخرون في احتجاج في لينتس، وفقا لرويترز.
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وفي مواجهة قفزة في الإصابات، أعادت الحكومة فرض الإغلاق العام الشهر الماضي لتكون النمسا أول دولة في غرب أوروبا تتخذ هذا الإجراء، كما قالت إنها ستجعل التطعيم إجباريا ابتداء من فبراير/شباط.
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