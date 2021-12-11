https://arabic.sputniknews.com/20211211/عصير-واحد-يخفف-من-أعراض-النقرس-المزعجة-1053829456.html

عصير واحد يخفف من أعراض النقرس المزعجة

عصير واحد يخفف من أعراض النقرس المزعجة

النقرس هو شكل مؤلم من التهاب المفاصل يتأثر بشدة بنظامنا الغذائي، لكن يمكن لعصير واحد أن يخفف من أعراضه المزعجة بشكل كبير. 11.12.2021, سبوتنيك عربي

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التهاب المفاصل

فوائد الكرز

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تقول جمعية النقرس في المملكة المتاحدة، إن واحدا من كل 40 بريطانيا سيعانون من هذا المرض في إحدى مراحل حياتهم.يحدث النقرس عندما يتراكم حمض البوليك في الدم، ما يؤدي إلى تكون بلورات حول المفاصل، تؤدي إلى الشعور بالألم الشديد لبضعة أيام في كل مرة فيما يعرف بنوبات النقرس.وفي حين أن الكثير من الأطعمة تحتوي على مادة تعرف باسم البيورينات التي تتحول في الجسم إلى حمض البوليك، فإن شراب الكرز يمكن أن يؤدي إلى تخفيف أعراض النقرس بشكل كبير، عبر تقليل مستويات حمض البوليك في الدم، بحسب express.تقول الدراسات إن فاكهة الكرز غنية بمادة تسمى الأنثوسيانين وهي المسؤولة عن منحها لونها الأحمر الفاتح، وتعرف هذه المادة بأنها مضاد قوي للالتهابات وتلعب دورا في تقليل الورم الناجم عن النقرس.ولا يدور الحديث عن عصير الكرز فقط، فحفنة من هذه الفاكهة يمكن أن تكون لها تأثير مماثل أيضا.في المقابل تشمل قائمة الأطعمة المسببة للنقرس اللحوم الحمراء والأعضاء الداخلية للذبائح مثل الكلى والكبد والمأكولات البحرية والمشروبات السكرية والكحول، وغيرها.

https://arabic.sputniknews.com/20210704/ما-الذي-يحدث-للجسم-عند-تناول-الكرز-يوميا-في-الصيف-1049464835.html

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التهاب المفاصل, فوائد الكرز