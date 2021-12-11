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https://arabic.sputniknews.com/20211211/علماء-يرصدون-نتائج-مذهلة-بعد-تجربة-لقاح-الإيدز-على-الحيوانات--1053797638.html
علماء يرصدون نتائج مذهلة بعد تجربة لقاح "الإيدز" على الحيوانات
علماء يرصدون نتائج مذهلة بعد تجربة لقاح "الإيدز" على الحيوانات
أبلغ علماء من المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) عن تجربة ناجحة للقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية (HIV). 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T05:57+0000
2021-12-11T05:57+0000
مجتمع
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تم تصميم العقار باستخدام تقنية "mRNA"، والتي تستخدم في إنتاج بعض اللقاحات ضد فيروس كورونا، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمعهد.وأكد العلماء أن أداء اللقاحات التجريبية كان جيدًا في الاختبارات، وبعد 58 أسبوعًا من التطعيم، طورت جميع الحيوانات الملقحة مستويات قابلة للقياس من الأجسام المضادة المعادلة الموجهة ضد معظم سلالات عدوى فيروس العوز المناعي البشري.ولاحظ العلماء أنه على الرغم من أن جرعات "mRNA" كانت عالية، كان اللقاح جيدا من ناحية تحمل أجسام الحيوانات وتسبب فقط في آثار جانبية مؤقتة خفيفة مثل فقدان الشهية.
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علماء يرصدون نتائج مذهلة بعد تجربة لقاح "الإيدز" على الحيوانات

05:57 GMT 11.12.2021
© Sputnik . Konstanten Chalyabov / الذهاب إلى بنك الصورالعلماء الروس يطورون علاج جديد لمرض الإيدز
العلماء الروس يطورون علاج جديد لمرض الإيدز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Sputnik . Konstanten Chalyabov
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أبلغ علماء من المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) عن تجربة ناجحة للقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية (HIV).
تم تصميم العقار باستخدام تقنية "mRNA"، والتي تستخدم في إنتاج بعض اللقاحات ضد فيروس كورونا، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمعهد.
وأكد العلماء أن أداء اللقاحات التجريبية كان جيدًا في الاختبارات، وبعد 58 أسبوعًا من التطعيم، طورت جميع الحيوانات الملقحة مستويات قابلة للقياس من الأجسام المضادة المعادلة الموجهة ضد معظم سلالات عدوى فيروس العوز المناعي البشري.
ولاحظ العلماء أنه على الرغم من أن جرعات "mRNA" كانت عالية، كان اللقاح جيدا من ناحية تحمل أجسام الحيوانات وتسبب فقط في آثار جانبية مؤقتة خفيفة مثل فقدان الشهية.
أرقام وحقائق عن المصابين بمرضى الإيدز حول العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2020
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