علماء يرصدون نتائج مذهلة بعد تجربة لقاح "الإيدز" على الحيوانات

تم تصميم العقار باستخدام تقنية "mRNA"، والتي تستخدم في إنتاج بعض اللقاحات ضد فيروس كورونا، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمعهد.وأكد العلماء أن أداء اللقاحات التجريبية كان جيدًا في الاختبارات، وبعد 58 أسبوعًا من التطعيم، طورت جميع الحيوانات الملقحة مستويات قابلة للقياس من الأجسام المضادة المعادلة الموجهة ضد معظم سلالات عدوى فيروس العوز المناعي البشري.ولاحظ العلماء أنه على الرغم من أن جرعات "mRNA" كانت عالية، كان اللقاح جيدا من ناحية تحمل أجسام الحيوانات وتسبب فقط في آثار جانبية مؤقتة خفيفة مثل فقدان الشهية.
وأكد العلماء أن أداء اللقاحات التجريبية كان جيدًا في الاختبارات، وبعد 58 أسبوعًا من التطعيم، طورت جميع الحيوانات الملقحة مستويات قابلة للقياس من الأجسام المضادة المعادلة الموجهة ضد معظم سلالات عدوى فيروس العوز المناعي البشري.
ولاحظ العلماء أنه على الرغم من أن جرعات "mRNA" كانت عالية، كان اللقاح جيدا من ناحية تحمل أجسام الحيوانات وتسبب فقط في آثار جانبية مؤقتة خفيفة مثل فقدان الشهية.